Guatemala: El fiscal general anuncia el cierre de la FECI por pérdida de credibilidad y auditoría de expedientes

El Fiscal General de Guatemala anuncia la liquidación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) durante una rueda de prensa en presencia de numerosos medios. (Ministerio Público de Guatemala)

El fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, comunicó el inicio de la liquidación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) a partir del lunes 18 de mayo de 2026.

El funcionario confirmó que la disolución responde a la pérdida de credibilidad ciudadana de la unidad y a la necesidad de revisar la actuación individual de sus integrantes en cada uno de los expedientes en curso.

PUBLICIDAD

García Luna señaló que la decisión busca “revisar cada uno de los expedientes y ver si existe algún tipo de responsabilidad de alguno de los integrantes de acuerdo al análisis” durante la fase de liquidación.

La liquidación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) marca el cierre de una etapa decisiva en la historia reciente de Guatemala, al tiempo que reabre el debate sobre la persecución de delitos de corrupción y el destino de más de diez procesos judiciales de alto impacto.

PUBLICIDAD

Este proceso de cierre activa una auditoría interna de expedientes y la eventual aplicación de sanciones individuales. Todos los casos abiertos pasarán a otras dependencias del Ministerio Público.

El procedimiento busca determinar si existieron irregularidades en la conducción de investigaciones y en la administración de los expedientes, según puntualizó García Luna en su primera conferencia de prensa Entre los criterios de revisión destaca el análisis de la legalidad de las actuaciones procesales y la evaluación de eventuales responsabilidades administrativas o penales de los fiscales intervinientes.

PUBLICIDAD

El Fiscal General de Guatemala, en un evento oficial, anuncia la liquidación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), con efecto a partir de este lunes. (Ministerio Público de Guatemala)

De “La Línea” al estancamiento: expedientes emblemáticos y frenos judiciales

La FECI, creada en 2010 durante la gestión de Claudia Paz y Paz y concebida como herramienta clave contra la corrupción junto a la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cimentó su notoriedad pública tras la investigación del caso “La Línea” en 2015.

En ese expediente, la fiscalía acusó formalmente a los exmandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti de integrar una red de defraudación aduanera enquistada en el más alto nivel del Estado. Varias condenas recayeron sobre mandos medios y bajos de la organización, aunque quienes figuraban como autores intelectuales postergaron una sentencia definitiva mediante recursos procesales.

PUBLICIDAD

La capacidad de la FECI para investigar esquemas de saqueo institucional se vio erosionada tras la salida de la CICIG en 2019 y después de la destitución o el exilio de actores clave. El propio García Luna atribuyó el cierre a “la falta de credibilidad y que se ha detectado que lastimosamente no se está cumpliendo con objetivos”.

Las presiones políticas por parte de agrupaciones investigadas contribuyeron a debilitar la independencia y eficacia de la unidad.

PUBLICIDAD

Entre los procesos emblemáticos instrumentados por la FECI se encuentra el caso IGSS-Pisa, relativo a presuntas irregularidades en contratos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; aunque la mayoría de los procesados fue absuelta y la sentencia solo adquirió firmeza en 2019.

Otro expediente de alto perfil es el denominado Bufete de la Impunidad, que surgió de “La Línea” y permanece sin avanzar en su etapa intermedia. Su paralización obedece a resoluciones como la del exjuez Mynor Moto —hoy prófugo de la justicia— quien dispuso el cierre parcial de actuaciones clave.

PUBLICIDAD

Auditorías tras la disolución: cifras, responsabilidades y sentencias pendientes

De acuerdo con datos publicados por varios medios de comunicación en Guatemala y la misma institución, la fiscalía gestionaba hasta la fecha de su liquidación investigaciones sobre operaciones fraudulentas y corrupción electoral, como el caso Semilla, vinculado a supuestas irregularidades en los comicios de 2023, así como expedientes derivados del esquema de sobornos internacionales perpetrado por la constructora Odebrecht.

Varios de estos procesos impulsaron órdenes de captura y nuevos juicios, pero su avance estuvo mediado por denuncias de injerencia política y obstáculos judiciales.

PUBLICIDAD

El volumen de recursos ligados a los expedientes bajo investigación resulta elocuente sobre la dimensión material de los casos asumidos por la FECI. Entre los proyectos gestionados figura el convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que alcanzó un acumulado de USD 943.944.469 (Q7.230 millones), de acuerdo con la Contraloría General de Cuentas.

Este organismo definió esa suma como “una carga económica nociva para el Estado”, mientras que los costos vinculados al fortalecimiento institucional y el pago de comisiones totalizan USD 143.944.469 (Q1.115 millones).

PUBLICIDAD

En su periodo final, la FECI sostenía investigaciones de alto impacto como el caso Transurbano, que denunció una presunta estafa de Q270 millones (USD 34 millones) durante el gobierno de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); y el caso Caja de Pandora, que involucró corrupción en el Sistema Penitenciario y vinculó a autoridades como el exalcalde Álvaro Arzú y el fallecido Byron Lima Oliva.

El destino de todos estos expedientes dependerá de la reestructuración interna y de los criterios que establezca el Ministerio Público tras la disolución formal de la FECI.