Guatemala

Guatemala: El fiscal general anuncia el cierre de la FECI por pérdida de credibilidad y auditoría de expedientes

La decisión impacta procesos emblemáticos de corrupción, e implica que el Ministerio Público absorberá las investigaciones y evaluará posibles responsabilidades administrativas y penales de los exintegrantes de la unidad disuelta

Guardar
Google icon
Un hombre en traje habla desde un podio frente a varias banderas de Guatemala, rodeado por periodistas con cámaras y teléfonos en una conferencia de prensa
El Fiscal General de Guatemala anuncia la liquidación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) durante una rueda de prensa en presencia de numerosos medios. (Ministerio Público de Guatemala)

El fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, comunicó el inicio de la liquidación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) a partir del lunes 18 de mayo de 2026.

El funcionario confirmó que la disolución responde a la pérdida de credibilidad ciudadana de la unidad y a la necesidad de revisar la actuación individual de sus integrantes en cada uno de los expedientes en curso.

PUBLICIDAD

García Luna señaló que la decisión busca “revisar cada uno de los expedientes y ver si existe algún tipo de responsabilidad de alguno de los integrantes de acuerdo al análisis” durante la fase de liquidación.

La liquidación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) marca el cierre de una etapa decisiva en la historia reciente de Guatemala, al tiempo que reabre el debate sobre la persecución de delitos de corrupción y el destino de más de diez procesos judiciales de alto impacto.

PUBLICIDAD

Este proceso de cierre activa una auditoría interna de expedientes y la eventual aplicación de sanciones individuales. Todos los casos abiertos pasarán a otras dependencias del Ministerio Público.

El procedimiento busca determinar si existieron irregularidades en la conducción de investigaciones y en la administración de los expedientes, según puntualizó García Luna en su primera conferencia de prensa Entre los criterios de revisión destaca el análisis de la legalidad de las actuaciones procesales y la evaluación de eventuales responsabilidades administrativas o penales de los fiscales intervinientes.

Un hombre con traje y corbata roja habla en un podio con banderas de Guatemala detrás, rodeado de cámaras de video y teléfonos móviles que graban
El Fiscal General de Guatemala, en un evento oficial, anuncia la liquidación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), con efecto a partir de este lunes. (Ministerio Público de Guatemala)

De “La Línea” al estancamiento: expedientes emblemáticos y frenos judiciales

La FECI, creada en 2010 durante la gestión de Claudia Paz y Paz y concebida como herramienta clave contra la corrupción junto a la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cimentó su notoriedad pública tras la investigación del caso “La Línea” en 2015.

En ese expediente, la fiscalía acusó formalmente a los exmandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti de integrar una red de defraudación aduanera enquistada en el más alto nivel del Estado. Varias condenas recayeron sobre mandos medios y bajos de la organización, aunque quienes figuraban como autores intelectuales postergaron una sentencia definitiva mediante recursos procesales.

La capacidad de la FECI para investigar esquemas de saqueo institucional se vio erosionada tras la salida de la CICIG en 2019 y después de la destitución o el exilio de actores clave. El propio García Luna atribuyó el cierre a “la falta de credibilidad y que se ha detectado que lastimosamente no se está cumpliendo con objetivos”.

Las presiones políticas por parte de agrupaciones investigadas contribuyeron a debilitar la independencia y eficacia de la unidad.

Entre los procesos emblemáticos instrumentados por la FECI se encuentra el caso IGSS-Pisa, relativo a presuntas irregularidades en contratos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; aunque la mayoría de los procesados fue absuelta y la sentencia solo adquirió firmeza en 2019.

Otro expediente de alto perfil es el denominado Bufete de la Impunidad, que surgió de “La Línea” y permanece sin avanzar en su etapa intermedia. Su paralización obedece a resoluciones como la del exjuez Mynor Moto —hoy prófugo de la justicia— quien dispuso el cierre parcial de actuaciones clave.

Auditorías tras la disolución: cifras, responsabilidades y sentencias pendientes

De acuerdo con datos publicados por varios medios de comunicación en Guatemala y la misma institución, la fiscalía gestionaba hasta la fecha de su liquidación investigaciones sobre operaciones fraudulentas y corrupción electoral, como el caso Semilla, vinculado a supuestas irregularidades en los comicios de 2023, así como expedientes derivados del esquema de sobornos internacionales perpetrado por la constructora Odebrecht.

Varios de estos procesos impulsaron órdenes de captura y nuevos juicios, pero su avance estuvo mediado por denuncias de injerencia política y obstáculos judiciales.

El volumen de recursos ligados a los expedientes bajo investigación resulta elocuente sobre la dimensión material de los casos asumidos por la FECI. Entre los proyectos gestionados figura el convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que alcanzó un acumulado de USD 943.944.469 (Q7.230 millones), de acuerdo con la Contraloría General de Cuentas.

Este organismo definió esa suma como “una carga económica nociva para el Estado”, mientras que los costos vinculados al fortalecimiento institucional y el pago de comisiones totalizan USD 143.944.469 (Q1.115 millones).

En su periodo final, la FECI sostenía investigaciones de alto impacto como el caso Transurbano, que denunció una presunta estafa de Q270 millones (USD 34 millones) durante el gobierno de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); y el caso Caja de Pandora, que involucró corrupción en el Sistema Penitenciario y vinculó a autoridades como el exalcalde Álvaro Arzú y el fallecido Byron Lima Oliva.

El destino de todos estos expedientes dependerá de la reestructuración interna y de los criterios que establezca el Ministerio Público tras la disolución formal de la FECI.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloMinisterio Público de GuatemalaGabriel García Luna, fiscal general de GuatemalaFECI

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Accidente de autobús en la vía Interamericana en Panamá deja un muerto y 49 heridos

Los ocupantes del transporte público se dirigían hacia sus hogares, luego de participar en una actividad política en la ciudad capital

Accidente de autobús en la vía Interamericana en Panamá deja un muerto y 49 heridos

Costa Rica registra una caída histórica en las muertes infantiles, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas

El informe más reciente evidencia un descenso del 17.3% en la mortalidad infantil respecto al año anterior, situando a Costa Rica entre los países con menor indicador en la región durante la última década

Costa Rica registra una caída histórica en las muertes infantiles, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas

Honduras: Suspenden temporalmente operaciones de Patuca III por caída crítica en niveles de agua

La situación es provocada por la prolongada temporada seca y que podría extenderse hasta por tres semanas

Honduras: Suspenden temporalmente operaciones de Patuca III por caída crítica en niveles de agua

Ingreso de motocicletas aumenta un 32% en el primer cuatrimestre de 2026 y supera el crecimiento de los automóviles en República Dominicana

La importación de motocicletas entre enero y abril de 2026 alcanzó 103,774 unidades, según la Dirección General de Impuestos Internos, reflejando una expansión que contrasta con el ritmo de otros segmentos del sector automotor

Ingreso de motocicletas aumenta un 32% en el primer cuatrimestre de 2026 y supera el crecimiento de los automóviles en República Dominicana

Mujeres lideran bandas criminales con estrategias menos violentas en Costa Rica: 8 de cada 10 no concluyeron estudios

Investigación de la Universidad Estatal a Distancia señala que algunas mujeres ocupan puestos de mando dentro del narcotráfico en el país centroamericano y utilizan métodos más estratégicos y menos violentos que sus pares masculinos

Mujeres lideran bandas criminales con estrategias menos violentas en Costa Rica: 8 de cada 10 no concluyeron estudios

TECNO

Crean un parche tecnológico con células madre que repararía corazones dañados sin cirugía abierta

Crean un parche tecnológico con células madre que repararía corazones dañados sin cirugía abierta

Adiós a las suturas: el nuevo implante elástico que revoluciona el tratamiento de la presión arterial

Lanzan el primer robot gigante pilotable: camina, atraviesa paredes y cuesta 500.000 euros

Google I/O 2026: previa, agenda y rumores de una edición potenciada por la inteligencia artificial

El avance científico que busca fabricar computadoras cuánticas usando la misma tecnología de tu celular

ENTRETENIMIENTO

Peter Jackson confesó que la próxima película de Gollum se inspiró en el Joker de Joaquin Phoenix

Peter Jackson confesó que la próxima película de Gollum se inspiró en el Joker de Joaquin Phoenix

Park Eun-bin habla del desafío físico y cómico de su nuevo kdrama The Wonderfools: “Terminó siendo un recuerdo divertido”

La reacción de Scooter Braun a las escenas “provocativas” de su novia Sydney Sweeney en ‘Euphoria’

“¿Qué clase de trama es esta?”: la escena de Sydney Sweeney con una pitón en “Euphoria” que desató el rechazo de la audiencia

John Stamos recuerda a Bob Saget en su cumpleaños con la “última foto” que se tomaron juntos

MUNDO

Creció el tráfico por el estrecho de Ormuz tras tocar su menor nivel desde el comienzo de la guerra contra Irán

Creció el tráfico por el estrecho de Ormuz tras tocar su menor nivel desde el comienzo de la guerra contra Irán

El Vaticano anunció el lanzamiento de una encíclica sobre la inteligencia artificial junto a Anthropic

Israel abatió al comandante de la Yihad Islámica Palestina en Líbano y destruyó material terrorista de Hezbollah

Israel interceptó cerca de Chipre otra flotilla que intentaba romper el bloqueo a Gaza

Cuatro preguntas básicas sobre el brote de ébola en Congo y Uganda que genera alerta internacional