Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: internación en terapia intensiva y monitoreo permanente

Pía Shaw presentó la información sobre la salud de Chiche Gelblung

La noticia de la internación de Samuel Chiche Gelblung impactó a la opinión pública argentina este lunes. El conductor, con una extensa trayectoria en la televisión y el periodismo, fue hospitalizado de urgencia en la unidad de terapia intensiva de un sanatorio privado tras sufrir una descompensación, según informó Pía Shaw al aire del programa de Georgina Barbarossa, en Telefe. Este episodio renovó la preocupación en su entorno familiar y profesional, debido a los antecedentes médicos recientes que ya habían generado alarma.

Según la periodista, Chiche, de 82 años, ingresó al centro médico tras una descompensación en su hogar. Los profesionales determinaron la necesidad de internación inmediata en cuidados críticos, dado el cuadro y la edad del paciente. Al evaluar la situación, los médicos advirtieron que había antecedentes de un accidente doméstico que Gelblung había restado importancia en las dos semanas previas y por el que tiene el ojo izquierdo con un hematoma, de acuerdo al relato de la panelista.

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Actualmente, permanece bajo observación estricta. Los especialistas monitorean la evolución del estado general y el impacto del hematoma facial producto de la reciente caída. Su familia lo acompaña de cerca, siguiendo las indicaciones médicas y a la espera de nuevos partes sobre su evolución. El periodista se encuentra consciente y comunicado, según confirmaron fuentes cercanas: “Está despierto, está siendo evaluado, estuvo hasta muy tarde ayer mandando algunos mensajes”.

En diálogo con Ángel de Brito, Chiche dio detalles de su cuadro de salud, previo a su internación (Video: LAM, América)

En el último tiempo, Gelblung había atravesado varios episodios de salud que pusieron en alerta tanto a su familia como a sus colegas y seguidores. En abril, el conductor sufrió una descompensación que obligó a su internación y a la colocación de dos stents. Tras ese procedimiento, recibió el alta médica, pero optó por volver de inmediato a su rutina profesional, ignorando la recomendación de reposo absoluto. La decisión de mantener su actividad, incluso tras procedimientos invasivos, preocupó al entorno médico.

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Pía Shaw relató la cronología de los últimos meses: “Lamentablemente tenemos que decir en los últimos meses fue noticia por estas situaciones. En este caso, la última vez fue el 20 de abril cuando se descompensó. Lo que pasa es que Chiche no para ni un segundo. Se descompensó, le pusieron dos stents y el médico le dijo, ‘Che, guárdate en tu casa.’ Chiche, ¿qué hizo? Se fue a trabajar a la radio, a la tele, porque Chiche no para”.

Por su parte, el periodista Leo Arias, quien comparte canal con Chiche, destacó: “Chiche hace un mes tuvo un infarto que terminó en 2 stents. La semana pasada se descompensó, esta internado. Está en constante dialogo con su entorno y la gerencia del canal”.

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Chiche 2024 ganó en la terna Magazine por su ciclo de Crónica TV (Video: C5N)

El cuadro de salud que motivó la internación de Gelblung se desencadenó, entonces, a partir de una sucesión de eventos recientes. Hace quince días, el conductor sufrió una caída en su domicilio que le provocó una lesión cerca del ojo izquierdo. A pesar del golpe y de la marca visible, decidió continuar con su ritmo habitual, desoyendo los consejos de reposo y atención.

Pía Shaw amplió sobre el accidente doméstico: “Lo cierto es que él tuvo una caída ahora hace 15 días en su casa, una caída que le provocó una herida en la cara. Esto preocupó un poco a la familia, pero bueno, a lo gran Chiche, como dice Analía (Franchín), siguió trabajando y demás. En las últimas horas se descompensó, hoy está internado en terapia intensiva. Los médicos están evaluando cuál es su estado eh de salud”.

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