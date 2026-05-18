El Salvador: Hospital veterinario registra 6 millones de atenciones desde que abrió sus puertas

El hospital veterinario público Chivo Pet de El Salvador alcanza seis millones de atenciones a mascotas en cuatro años. (Foto cortesía Chivo Pet)

El hospital veterinario público de El Salvador, Chivo Pet, ha alcanzado la cifra de seis millones de atenciones a mascotas desde su inauguración hace cuatro años.

Desde su apertura, se ha convertido en una referencia por su enfoque en el bienestar animal y por brindar servicios accesibles a toda la población, sin distinción de especie o condición económica.

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Durante una entrevista matutina, el director del hospital, Melvyn Rogel, explicó que el modelo de Chivo Pet responde a la necesidad de ofrecer atención veterinaria de calidad y calidez, bajo un esquema público.

“La mayor experiencia y lo que más nos llena es ver la respuesta de la población ante un proyecto que antes parecía imposible. Pensar que iba a haber un sistema de salud para las mascotas era romper paradigmas”, expresó Rogel.

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Chivo Pet ofrece atención veterinaria gratuita y de calidad para perros, gatos y mascotas no convencionales en todo el país. (Foto cortesía Chivo Pet)

El hospital está diseñado para la atención de perros y gatos, pero también recibe a mascotas no convencionales como conejos, hámsters, aves, reptiles y pequeños mamíferos. Rogel resaltó que Chivo Pet se mantiene abierto a todos los salvadoreños, independientemente de la raza de la mascota o el nivel socioeconómico del propietario: “Chivo Pet es para todos los salvadoreños. Es abierto para cualquier persona que quiera llegar a utilizar el servicio”.

El acceso al hospital se realiza de dos formas. La primera es la consulta externa, que se agenda por medio de la página web www.chivopet.sv, donde los usuarios pueden seleccionar día y hora según la disponibilidad. Este canal atiende controles generales, vacunación, desparasitaciones y seguimiento de enfermedades crónicas.

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La segunda vía es la emergencia veterinaria, un servicio disponible las 24 horas, todos los días, que atiende casos urgentes sin necesidad de cita previa. “La emergencia funciona 24/7. Si a mí se me enferma mi mascota en la madrugada, puedo correr y llevarla ahí”, señaló Rogel.

Para garantizar una atención ordenada, el hospital emplea un sistema de clasificación clínica que prioriza a los pacientes según la gravedad de su condición. De este modo, los casos más críticos reciben atención inmediata, mientras que el resto es evaluado según el nivel de urgencia.

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El modelo de Chivo Pet permite acceso inclusivo y sin distinción de especie, raza o nivel socioeconómico de los propietarios. (Foto cortesía Chivo Pet)

Avances tecnológicos y capacidad operativa

Chivo Pet cuenta con infraestructura y tecnología de primer nivel. Dispone de áreas especializadas para cirugía, hospitalización, laboratorio y diagnóstico por imagen, así como personal veterinario capacitado.

“Tenemos equipos de última generación que nos ayudan a que los pacientes puedan recibir su mejor atención”, indicó el director.En los primeros meses de 2026, el hospital sumó 500,000 consultas y mantiene un promedio diario de entre 200 y 300 atenciones solo en el área de emergencias. Rogel añadió que se han superado las expectativas iniciales: “Llevamos hasta abril un total de prácticamente seis millones de servicios brindados. Solo este año hemos brindado aproximadamente 500,000 servicios y esperamos superar el millón de atenciones al cierre de 2026”.

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Durante 2026, Chivo Pet suma 500,000 consultas y mantiene un promedio de 200 a 300 atenciones diarias solo en emergencias. (Foto cortesía Chivo Pet)

La mayoría de usuarios provienen de la zona central del país, pero también llegan propietarios de mascotas desde departamentos como La Unión, San Vicente y San Miguel. Todos reciben el mismo trato y acceso a los servicios del hospital.

“Cabe recordar que es un servicio público: Chivo Pet no busca generar ganancias, por lo que no competimos con el sector privado, ya que somos un sistema financiado por el Gobierno”.

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El hospital también se involucra en la formación de nuevos profesionales, permitiendo que estudiantes de veterinaria y carreras afines realicen pasantías y prácticas en sus instalaciones. Así, Chivo Pet consolida su papel como pilar en la salud y el bienestar animal en El Salvador.