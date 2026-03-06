Dormir con antifaz reduce el riesgo de interrupciones y favorece un descanso reparador, según expertos

El uso de antifaces para dormir bloquea la luz ambiental y contribuye a mejorar la calidad del sueño nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir en un entorno completamente oscuro es clave para un descanso reparador. Los antifaces para dormir ofrecen una solución sencilla, ya que bloquean la luz ambiental que puede dificultar la conciliación del sueño y favorecen la relajación cerebral para mejorar la calidad del descanso.

El uso de un antifaz para dormir contribuye a limitar la exposición a la luz, lo que estimula la producción de melatonina, la hormona responsable de regular el ciclo sueño-vigilia, según la Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos. Este accesorio resulta útil para personas con insomnio, quienes duermen durante el día o en lugares con exceso de luz ambiental, ya que facilita la adaptación a la rutina nocturna al reducir los estímulos externos.

El mecanismo principal del antifaz es su capacidad para bloquear la luz, cubriendo los ojos con una tela suave y cómoda. Esta oscuridad indica al cerebro que es momento de descansar y contribuye a una sensación de tranquilidad y seguridad. El cerebro humano asocia la luz con posibles señales de alerta, por lo que incluso fuentes luminosas mínimas pueden alterar el ciclo habitual del descanso, según la Clínica Mayo.

Dormir con antifaz ayuda al cerebro a asociar la oscuridad con tranquilidad y seguridad, favoreciendo el descanso reparador (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utilizar un antifaz resulta especialmente ventajoso para quienes no disponen de cortinas opacas, trabajadores nocturnos o quienes necesitan dormir mientras hay luz exterior, como durante viajes o en ciudades con alumbrado intenso. La experiencia de usuarios y la observación de especialistas respaldan la utilidad de estos accesorios como parte de la rutina nocturna, aunque la evidencia científica disponible es limitada.

Incorporar un antifaz a la rutina antes de acostarse puede convertirse en un ritual relajante. Al colocarse la máscara, el cerebro recibe la señal de que el entorno es seguro y apto para el descanso. El uso frecuente de un antifaz puede favorecer la continuidad del sueño y reducir las interrupciones causadas por la luz ambiental. Además, dormir mejor puede disminuir a largo plazo el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, según la Organización Mundial de la Salud.

Tipos de antifaces para dormir

Existen diversas opciones de antifaces adaptadas a las necesidades de cada usuario. Entre los modelos más comunes se encuentran los de seda, apreciados por su suavidad y ligereza; los antifaces con peso, que aplican una presión ligera similar a la de una manta, y los modelos refrescantes, recomendados para quienes presentan calor o hinchazón ocular y pueden enfriarse antes de su uso.

Existen diferentes tipos de antifaces para dormir, como los de seda, con peso, refrescantes y con calor, adaptados a cada necesidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

También hay variantes con calor, diseñadas para proporcionar calor suave alrededor de los ojos y resultar relajantes en casos de sequedad o fatiga ocular. Es fundamental elegir una máscara que ofrezca comodidad al contacto con la piel, ajuste adecuado sin opresión y bloqueo eficaz de la luz.

El accesorio debe permanecer en su sitio durante los cambios de postura al dormir, permitiendo que cada persona seleccione la opción más adecuada a sus preferencias.

Recomendaciones y advertencias sobre el uso de antifaces

El antifaz para dormir no debe considerarse un sustituto de la higiene del sueño ni del tratamiento médico en casos de trastornos graves. Su función es complementar el ambiente y la rutina para dormir, pero no reemplaza prácticas esenciales como mantener la habitación fresca, limitar el uso de pantallas antes de acostarse o seguir las indicaciones de profesionales de la salud.

Si los problemas de sueño persisten a pesar de aplicar medidas básicas y utilizar una máscara para dormir, se recomienda consultar a un especialista. Así se podrá identificar el origen de los trastornos y recibir orientación adecuada para lograr un descanso saludable.

Cuidar el sueño es esencial para el bienestar físico y mental y tiene impacto directo en los distintos aspectos de la vida cotidiana.

El antifaz para dormir es un complemento útil de la higiene del sueño, pero no reemplaza tratamientos médicos en casos de trastornos graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, existen diversos factores que pueden influir en la calidad del descanso, como el estrés, la alimentación, la actividad física y la exposición a la luz artificial durante la noche. Adoptar hábitos saludables, establecer horarios regulares para acostarse y levantarse, y evitar el consumo de cafeína o comidas copiosas antes de dormir pueden contribuir a mejorar el sueño.

La combinación de estas prácticas con herramientas como el antifaz permite crear un entorno más propicio para un descanso reparador, facilitando el proceso de conciliación y manteniendo la continuidad del sueño durante la noche.