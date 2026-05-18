Ciencia

Científicos de Estados Unidos y Canadá advierten sobre el riesgo de mezclar cannabis y tabaco

Lo que cada sustancia hace por separado ya preocupaba a los especialistas. Lo que hacen juntas, según una nueva investigación publicada en la revista Nature Mental Health, es todavía más grave de lo que se pensaba

Guardar
Google icon
Joven en un sillón gris con mirada perdida, formas geométricas translúcidas alrededor de su cabeza. Un porro de cannabis y un cigarrillo en una mesa blanca.
La combinación de cannabis y tabaco casi triplica el riesgo de desarrollar psicosis en jóvenes con riesgo clínico elevado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicosis es un trastorno mental en el que la persona pierde contacto con la realidad y puede experimentar alucinaciones, delirios o pensamiento desorganizado.

Científicos de Estados Unidos y Canadá descubrieron que combinar cannabis y tabaco casi triplica el riesgo de desarrollar ese trastorno en jóvenes que ya muestran sus primeras señales. Eso ocurre especialmente cuando el consumo de cannabis es frecuente. Publicaron su estudio en la revista Nature Mental Health.

PUBLICIDAD

El hallazgo implica que combinar ambas sustancias es más peligroso que consumir cualquiera de las dos por separado, y que ese riesgo aparece precisamente en la etapa en que todavía se puede intervenir para prevenir la psicosis. Para entender por qué ese hallazgo importa, hay que mirar lo que la ciencia sabía hasta ahora.

Dos sustancias, un vacío en la ciencia

Un porro de cannabis y un cigarrillo, uno al lado del otro, yacen sobre una superficie oscura y texturizada, vistos desde arriba.
El consumo frecuente de cannabis durante la adolescencia se asocia con un inicio más temprano de la esquizofrenia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cannabis y el tabaco son las sustancias más consumidas entre personas con psicosis, y ambas se asocian con comorbilidades médicas graves y peores pronósticos. Su consumo, además, suele comenzar en la adolescencia, antes de que aparezca la psicosis.

PUBLICIDAD

Los individuos con riesgo clínico elevado tienen más probabilidades de fumar que sus pares sin ese riesgo, y quienes usan cannabis desarrollan esquizofrenia dos o tres años antes que quienes no lo hacen.

Pese a eso, la comunidad científica había estudiado el efecto de cada sustancia por separado, sin considerar que muchos jóvenes las consumen juntas.

El co-uso va en aumento en la población general y, en personas con primer episodio psicótico, se asocia con un inicio más temprano de la enfermedad y un perfil de síntomas más grave.

Seguir a mil jóvenes para encontrar una respuesta

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El co-uso de cannabis y tabaco agrava el perfil de síntomas y adelanta el primer episodio psicótico en los adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores analizaron los datos de 1.012 participantes del Estudio Longitudinal Norteamericano del Pródromo 2 (NAPLS2), un seguimiento prospectivo realizado en ocho ciudades de Estados Unidos y Canadá. De ese total, 734 tenían riesgo clínico elevado de psicosis y 278 eran controles sanos sin ese riesgo.

Los participantes fueron evaluados al inicio del estudio y luego cada seis meses durante dos años, o hasta que desarrollaran psicosis. Solo se usaron los datos de la evaluación inicial para este análisis.

Según lo que consumían en el último mes, los investigadores los dividieron en cinco grupos: solo tabaco, solo cannabis, ambas sustancias a la vez, otras sustancias sin tabaco ni cannabis, y ninguna sustancia.

Los controles sanos, que tenían un consumo mínimo de sustancias, fueron tratados como un solo grupo de referencia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una investigación de Estados Unidos y Canadá evaluó a más de mil jóvenes para analizar los efectos del consumo conjunto de sustancias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para medir el riesgo de desarrollar psicosis, los investigadores usaron modelos estadísticos de supervivencia que calculan cuánto tiempo tarda cada persona en convertirse, o no, al trastorno.

Esos modelos se ajustaron por edad y sexo, y permitieron comparar el riesgo entre todos los grupos de consumo. Los resultados fueron más claros de lo que los propios investigadores esperaban.

El hallazgo que cambia cómo mirar el riesgo

La investigación subraya la necesidad de intervenciones en salud pública dirigidas a reducir el co-uso de cannabis y tabaco en jóvenes vulnerables (Freepik)
La investigación subraya la necesidad de intervenciones en salud pública dirigidas a reducir el co-uso de cannabis y tabaco en jóvenes vulnerables (Freepik)

El primer hallazgo de los investigadores fue que cuanto más frecuente era el consumo de cannabis o tabaco por separado, más graves eran los síntomas psiquiátricos. Más uso equivalía a más ansiedad, más depresión y más señales de psicosis.

Al comparar los grupos de jóvenes con riesgo elevado entre sí, los síntomas no diferían según si consumían una o dos sustancias. Quienes fumaban cannabis y tabaco juntos no presentaban un cuadro más grave que quienes fumaban solo una de las dos.

El problema apareció al observar los datos de quiénes terminaron desarrollando psicosis. La combinación de uso intenso de cannabis con uso leve de tabaco elevó el riesgo a casi el triple frente a quienes no consumían ninguna sustancia.

Los investigadores plantearon que el tabaco podría funcionar como un amplificador del efecto del cannabis. La nicotina podría incrementar la cantidad de THC que el cuerpo absorbe y hacer que su impacto en el cerebro sea más intenso.

El cannabis apareció como el principal factor de riesgo modificable. Su uso frecuente predijo la conversión a psicosis de forma independiente, aunque esa asociación se atenuó al controlar estadísticamente el efecto del tabaco.

El período prodrómico es el momento en que todavía se puede intervenir. Si reducir el co-uso en esa etapa baja el riesgo de desarrollar psicosis, los investigadores liderados por Heather Burrell Ward plantearon que las implicaciones para la salud pública son directas y urgentes.

Primer plano de manos sacando un cigarrillo de tabaco y un porro de cannabis de una cajetilla; la persona lleva pulsera de cuero, reloj dorado y ropa beige y vaquera.
El estudio pide replicar los resultados con datos recientes, al tener en cuenta la legalización del cannabis, el auge del vapeo y el aumento del THC (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores reconocieron que los datos se recolectaron entre 2009 y 2013, antes de que el cannabis se legalizara en varios estados, antes del auge del vapeo y cuando el THC era menos potente que hoy.

El diseño observacional tampoco permite afirmar que el co-uso cause psicosis directamente, ya que podría haber una tercera variable, como predisposición genética o trauma infantil, detrás de la asociación.

Los investigadores llamaron a repetir sus hallazgos con datos más recientes, que incluyan nuevas formas de consumo y las concentraciones actuales de THC. Solo así se podrá saber si el riesgo que encontraron se mantiene o es todavía mayor en el contexto actual.

Dos sustancias, un cerebro en formación y una trampa

En diálogo con Infobae, la médica psiquiatra Marcela Waisman Campos, directora médica del Centro Neomed y docente de neurosicofarmacología de la Universidad Favaloro, señaló que el estudio pone el foco en una combinación que la ciencia había ignorado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El tabaco suele ser la puerta de entrada al consumo de sustancias en adolescentes, antes de que llegue el cannabis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No es lo mismo consumir ambas sustancias el mismo día, en días distintos o en el mismo momento. Eso genera una variabilidad importante”, dijo.

La especialista explicó que el tabaco suele ser una puerta de entrada al consumo de sustancias en adolescentes, después de las bebidas energizantes.

“El tabaco modifica la poda sináptica y altera el desarrollo adecuado del cerebro en una etapa en que hay circuitos que deberían apagarse y otros que deberían encenderse”, advirtió.

Cuando un joven usa un estimulante de forma sostenida, explicó Waisman Campos, en algún momento busca un depresor para contrarrestar el malestar. “Ahí es donde agregan la marihuana”, dijo.

El cannabis potencia el impacto cognitivo rápidamente, mientras que el tabaco, al inicio, parece mejorar el estado cognitivo. Juntos, funcionan como un estimulante y un depresor que se compensan mutuamente.

“Es muy parecido a la combinación de tabaco con alcohol: durante un tiempo parece que minimizan los efectos adversos de cada uno”, sostuvo. Esa dinámica, advirtió, lleva a un consumo cada vez mayor y a una adicción más intensa cuando ambas sustancias se usan juntas.

Temas Relacionados

PsicosisTabaco CannabisAdiccionesSalud adolescenteÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuatro preguntas básicas sobre el brote de ébola en Congo y Uganda que genera alerta internacional

Las recientes infecciones detectadas en varios puntos han situado a las autoridades sanitarias en máxima vigilancia, ante un riesgo elevado de expansión a países vecinos y una ausencia de tratamientos específicos

Cuatro preguntas básicas sobre el brote de ébola en Congo y Uganda que genera alerta internacional

SpaceX lanzará un cohete con miras a la Luna y Marte: cómo será la prueba

Se trata de Starship V3, de 123 metros. Qué busca la compañía espacial de Elon Musk con esta operación

SpaceX lanzará un cohete con miras a la Luna y Marte: cómo será la prueba

Crecen los riesgos por caída de desechos espaciales: cómo se generan

Un informe indica que la innovación en materiales para naves ha provocado que fragmentos de mayor tamaño sobrevivan a la reentrada, elevando la preocupación internacional por la seguridad de zonas pobladas y estructuras críticas

Crecen los riesgos por caída de desechos espaciales: cómo se generan

El secreto detrás de la expansión de los deltas que podría proteger millones de hogares

Una nueva ecuación desarrollada por científicos estadounidenses facilita identificar qué zonas costeras podrán ganar terreno, guiando inversiones más eficaces en la defensa ambiental y la adaptación al aumento del nivel del mar

El secreto detrás de la expansión de los deltas que podría proteger millones de hogares

Alterar la radiación solar para combatir el cambio climático: cómo funciona y qué impacto tendría en la salud

Investigadores de Argentina, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos y Francia analizaron el estado científico y ético de la estrategia

Alterar la radiación solar para combatir el cambio climático: cómo funciona y qué impacto tendría en la salud
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Teresa Rodríguez revela que padece cáncer después de que una usuaria en redes sociales se burlase de su aspecto al acudir a votar

Teresa Rodríguez revela que padece cáncer después de que una usuaria en redes sociales se burlase de su aspecto al acudir a votar

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 18 de mayo: buen avance en Av. Insurgentes desde Indios Verdes

Mercados: las acciones y los bonos argentinos retoman las subas en medio de las fluctuaciones de Wall Street

Ulises de la Torre abre la posibilidad de una reconciliación con su hermano Arath

Desarticulan al Tren de Aragua Nueva Generación: menor de 17 años es acusada de mutilar dedos a secuestrados

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador: alerta por anuncios fraudulentos que ofrecen hasta USD 9.000 en supuestas inversiones

Ecuador: alerta por anuncios fraudulentos que ofrecen hasta USD 9.000 en supuestas inversiones

Bolivia inicia la tercera semana de bloqueos y el arribo de la marcha de activistas de Evo Morales a La Paz

Evo Morales promueve el cerco total a La Paz y dijo que fracasó el operativo militar del gobierno: “Todo el país está paralizado”

Ecuador genera más de cinco millones de toneladas de basura al año y enfrenta creciente presión ambiental

Israel abatió al comandante de la Yihad Islámica Palestina en Líbano y destruyó material terrorista de Hezbollah

ENTRETENIMIENTO

La reacción de Scooter Braun a las escenas “provocativas” de su novia Sydney Sweeney en ‘Euphoria’

La reacción de Scooter Braun a las escenas “provocativas” de su novia Sydney Sweeney en ‘Euphoria’

“¿Qué clase de trama es esta?”: la escena de Sydney Sweeney con una pitón en “Euphoria” que desató el rechazo de la audiencia

John Stamos recuerda a Bob Saget en su cumpleaños con la “última foto” que se tomaron juntos

Kylie Minogue habló sobre la huella emocional que dejó su diagnóstico de cáncer de mama casi 20 años después

Mark Ruffalo impulsa la resistencia colectiva en Hollywood ante la posible fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery