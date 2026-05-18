Sol, relax y estilo: Marta Fort conquistó Marbella con su impactante look en bikini

La influencer se mostró radiante desde España y desató una ola de comentarios por su look y su actitud relajada (Pablo Kauffer)

Marta Fort volvió a ser noticia y protagonista en las redes sociales, pero esta vez lejos del bullicio de Buenos Aires y del ritmo incesante de la exposición mediática. Acostumbrada desde la infancia a convivir con la fama y los flashes, la hija de Ricardo Fort encontró en la moda y los viajes su propio lenguaje para expresarse y conectar con sus seguidores. En plena escapada a Marbella, la joven decidió regalarse unos días de relax y sol, y compartir con su audiencia el costado más espontáneo y luminoso de su presente.

“Necesitaba Marbella”, escribió la influencer junto a una serie de postales tomadas en una inmensa piscina de agua clara, bajo un cielo completamente despejado. Las imágenes la mostraban relajada y sonriente, disfrutando del clima cálido y de unas vacaciones que, según dejó ver, eran más que necesarias para cortar con la rutina. En bikini y con lentes de sol, Marta posó para la cámara en diferentes ángulos, dejando ver la tranquilidad y el disfrute de este nuevo destino veraniego.

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Como suele ocurrir cada vez que comparte una nueva publicación, la respuesta de sus seguidores no tardó en llegar. Los comentarios se multiplicaron en minutos y muchos destacaron la elegancia y naturalidad de Marta en cada foto. “Tan hermosa como el padre”; “Te sienta bien el aire de Marbella”; “El comandante estaría orgulloso de vos”; “El verdadero ‘qué mujer’”; “Tenés que cerrar el estadio”; “Una bomba”, fueron solo algunas de las frases que inundaron la sección de comentarios, reflejando el cariño y la admiración que despierta la hija de Ricardo. Muchos usuarios no dejaron pasar la oportunidad de recordar al mediático, sumando mensajes sobre el legado del “comandante” y el orgullo que sentiría al verla crecer y brillar con luz propia.

Marta Fort disfruta del clima cálido junto a la piscina, rodeada de palmeras y relax en Marbella (Instagram)

No es la primera vez que Marta genera furor en redes con sus imágenes y producciones. En marzo pasado, sorprendió a sus seguidores con una sesión de fotos en la que el rosa fue el gran protagonista. El vestuario elegido para la ocasión incluyó un vestido corto y ajustado de tono pálido con textura satinada, acompañado de un abrigo de peluche rosa pastel colocado sobre el hombro derecho, logrando una estética sofisticada y moderna. Sentada sobre una tela satinada que replicaba la misma paleta de colores, Marta posó con seguridad y soltura, reafirmando su vínculo con la moda y el estilo.

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El look fue complementado por un maquillaje en tonos rosados, que resaltó sus ojos azules y su cabello rubio cenizo, liso y suelto a la altura de los hombros. Los detalles del estilismo no pasaron desapercibidos para sus fans, que inmediatamente llenaron la publicación de elogios y muestras de afecto. Entre los mensajes más destacados, la llamaron “La princesa de Argentina”, “Barbie chocolatera” y “una barbie”, acompañando las palabras con una lluvia de corazones y emoticonos de fuego. Otros mensajes como “Hermosa foto @martacfort”, “Princesita”, “Muy hermosa”, “Esa caraaaaaa” y “AY QUE PRECIOSAA QUE SOOOOSSSSS” reflejaron el entusiasmo y el carisma que despierta la heredera en cada aparición digital.

Con un bikini marrón y un look veraniego, la joven modelo posa frente al agua cristalina del resort

Sonriente y relajada, la hija de Ricardo Fort se luce con su melena rubia y tatuajes a la vista

A lo largo de los años, Marta supo combinar el legado familiar con su propio camino, eligiendo mostrarse auténtica y cercana en cada una de sus publicaciones. Más allá de los lujos, las marcas y los destinos exóticos, la joven apuesta por compartir su día a día, sus viajes y cada uno de sus looks, marcando tendencia y dialogando permanentemente con sus seguidores.

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Su paso por Marbella no solo fue un respiro en medio de la exposición, sino también una nueva oportunidad para reafirmar su lugar en el mundo de la moda y las redes. Entre imágenes relajadas junto a la piscina, mensajes de cariño y recuerdos de su padre, Marta Fort sigue creciendo y consolidando su presencia, demostrando que supo transformar el peso del apellido en una plataforma para desplegar su personalidad y su creatividad sin perder de vista sus raíces.

Entre el azul de la piscina y el paisaje de Marbella, Marta Fort reafirma su lugar como referente de moda y lifestyle (Instagram)

Así, entre vacaciones soñadas y producciones de alto impacto, Marta continúa escribiendo su propia historia, combinando la herencia familiar con la frescura de una generación que sabe cómo reinventarse y brillar en cada aparición pública.

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