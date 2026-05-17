Salud

Lo que ocurre en el cuerpo tras comer pistachos cada noche durante tres meses, según especialistas

Se trata de un hábito simple antes de dormir que despertó el interés de investigadores por sus posibles efectos en distintas funciones del organismo

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Ilustración de mujer feliz en pijama comiendo pistachos en la cama. Luces, árbol flotante. Mesita con reloj (7:30), lámpara y vaso de agua
Un estudio muestra que agregar pistachos a la dieta modifica la microbiota intestinal en adultos con prediabetes, mejorando la salud metabólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agregar pistachos a la dieta diaria podría generar beneficios importantes para la salud intestinal y metabólica en personas con prediabetes. Un estudio publicado en la revista médica Nutrients encontró que este fruto seco puede mejorar distintos indicadores vinculados al metabolismo y la salud cardiovascular.

Los investigadores observaron que consumir aproximadamente media taza diaria de pistachos durante 12 semanas produjo cambios medibles en la microbiota intestinal, es decir, en el conjunto de microorganismos que habitan el intestino y cumplen funciones clave para el organismo.

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Se observó un aumento de bacterias consideradas beneficiosas, como Roseburia y Lachnospiraceae, y una disminución de especies menos útiles, como Flavonifractor. Estos cambios pueden facilitar la función intestinal y ofrecer ventajas para personas con prediabetes o síndrome metabólico, según concluyó el equipo de Nutrients.

El aporte de fibra, polifenoles y compuestos prebióticos del pistacho estimula la proliferación de microorganismos favorables, lo que podría contribuir a reducir la inflamación intestinal. Sin embargo, los autores enfatizan que la magnitud y la duración de estos beneficios varían en función de factores individuales y requieren investigaciones adicionales para su confirmación.

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La revista médica Nutrients subraya la importancia de considerar estos hallazgos como un avance preliminar en el campo de la nutrición metabólica.

Beneficios cardiovasculares asociados al consumo de pistachos

Diversos estudios relacionan el consumo regular de pistachos con la reducción del colesterol total, el colesterol LDL (“malo”) y los triglicéridos, mientras que se mantiene o aumenta ligeramente el colesterol HDL (“bueno”), según la Asociación Americana del Corazón y revisiones en Nutrients.

También se ha observado que incorporar pistachos a la dieta diaria puede ayudar a reducir la presión arterial, aunque los especialistas aclaran que este efecto todavía requiere mayor confirmación en diferentes poblaciones.

La hipertensión arterial aumenta el riesgo de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular, por lo que el impacto potencial de los pistachos en la prevención cardiovascular genera interés en la comunidad médica.

Además, este fruto seco destaca por su contenido de grasas insaturadas, fibra, potasio, vitamina B6 y antioxidantes, nutrientes vinculados a la reducción de la inflamación sistémica y la protección celular, según la Clínica Mayo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La incorporación de pistachos a la dieta diaria muestra potencial para reducir la presión arterial, aunque aún se necesita mayor evidencia científica en diferentes grupos poblacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comer pistachos cada noche durante tres meses ha demostrado producir cambios positivos en la microbiota intestinal, mejoras en ciertos marcadores metabólicos y efectos favorables sobre la salud cardiovascular. Los estudios recientes indican que este hábito puede incrementar la presencia de bacterias intestinales beneficiosas y promover un mejor equilibrio metabólico.

Impacto sobre el control glucémico y el peso corporal

El consumo diario de pistachos, en cantidades de hasta un tercio de taza, se asocia con mejoras en la glucosa en sangre en ayunas, la insulina y la resistencia a la insulina en personas con prediabetes o riesgo cardiometabólico.

Además, quienes integran pistachos en su dieta tienden a consumir más fibra y menos azúcar añadido, lo que contribuye a una mayor sensación de saciedad y al control del peso. Este efecto es más evidente cuando se combina con una alimentación equilibrada y actividad física regular.

Vista cercana de un hombre midiéndose la glucosa con un láncetador en el dedo índice. En la mesa, un glucómetro, un vaso de agua y manzanas.
Consumir pistachos diariamente favorece el control de la glucosa e insulina en ayunas, especialmente en personas con prediabetes o riesgo cardiometabólico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a su aporte calórico, los pistachos no suelen relacionarse con un aumento de peso, ya que ayudan a mejorar la calidad nutricional de la dieta y promueven la saciedad, diferenciándose así de otros snacks ultraprocesados de menor valor nutricional.

Perfil nutricional del pistacho frente a otros frutos secos

El pistacho sobresale entre los frutos secos por su densidad y variedad de nutrientes. Media taza sin cáscara aporta 344,5 calorías, 12,4 gramos de proteínas, 6,5 gramos de fibra, 625 miligramos de potasio y 317,5 UI de vitamina A, junto con vitamina B6 y antioxidantes, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Además, presenta un menor contenido de grasas saturadas y un perfil más equilibrado de micronutrientes en comparación con otros frutos secos.

Pistaches saludables - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La ingesta de pistachos contribuye a un mayor consumo de fibra y menos azúcar añadido, facilitando la saciedad y el control del peso corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos valores hacen que el pistacho sea especialmente recomendable para quienes buscan alimentos funcionales que contribuyan al control metabólico y cardiovascular sin sacrificar el aporte de nutrientes esenciales.

No obstante, la comunidad científica, incluida la Clínica Mayo, advierte que aún se requieren estudios adicionales para confirmar el alcance y la persistencia de estos efectos en la salud metabólica e intestinal a largo plazo.

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