República Dominicana

República Dominicana eleva la alerta verde por lluvias en 15 provincias y el Distrito Nacional

El Centro de Operaciones de Emergencias anunció la ampliación de la vigilancia ante la previsión de fuertes precipitaciones, que podrían ocasionar aumento de caudal en ríos, desbordamientos y deslizamientos en varias regiones

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La alerta verde fue ampliada a 15 provincias y al Distrito Nacional en República Dominicana ante el pronóstico de lluvias intensas y riesgo de inundaciones. (Foto archivo)
La alerta verde fue ampliada a 15 provincias y al Distrito Nacional en República Dominicana ante el pronóstico de lluvias intensas y riesgo de inundaciones. (Foto archivo)

República Dominicana amplió la alerta verde a 15 provincias incluyendo al Distrito Nacional debido al pronóstico de lluvias intensas asociadas al ingreso de una nueva vaguada y el paso de una onda tropical, lo que aumenta el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos o deslizamientos de tierra, según informó el Centro de Operaciones de Emergencias(COE). Las autoridades instan a la población a extremar precauciones así como acatar las recomendaciones de los organismos de protección civil, dado que las precipitaciones se extenderán desde el día hasta la noche en diversas regiones del país.

El Instituto Dominicano de Meteorología(Indomet) advirtió que se esperan aguaceros moderados e incluso fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en municipios como La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón, Monte Plata. Las lluvias más intensas afectarían especialmente la zona norte y el Cibao, mientras que chubascos pasajeros incidirán durante la madrugada hasta horas nocturnas en La Altagracia, Samaná, La Romana, Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, Peravia y el Gran Santo Domingo, como resultado de los vientos cálidos y húmedos procedentes del este/sureste. El boletín del Indomet detalla que estos fenómenos persistirán, principalmente en horas de la tarde, intensificándose en áreas vulnerables bajo vigilancia.

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El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) prevé aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en la zona norte y el Cibao. (Cortesía: Diario Libre)
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) prevé aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en la zona norte y el Cibao. (Cortesía: Diario Libre)

De acuerdo con el COE, la actual declaración de alerta verde implica la vigilancia activa de 15 provincias y la capital. La lista incluye Monte Plata, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Espaillat y Dajabón, entre otras demarcaciones. El Centro de Pronóstico Nacional del Indomet mantuvo la advertencia sobre el aumento del caudal en ríos, arroyos y cañadas, así como la posibilidad de deslizamientos de tierra, y solicitó a los residentes de zonas de alto riesgo evitar cruzar ríos o bañarse en balnearios durante la vigencia de la alerta.

La medida fue adoptada luego de un episodio reciente de intensas lluvias, que durante más de veinte días generó consecuencias graves en varias regiones del país, en particular en la zona norte y en Santo Domingo. La persistencia de un sistema frontal estacionario en el noreste llevó al suelo a un alto grado de saturación, lo que dificultó tanto la respuesta como la asistencia de las autoridades. El gobierno declaró el estado de emergencia en cinco provincias afectadas y en el Distrito Nacional, en una gestión destinada a priorizar la protección de la población, la infraestructura y los servicios públicos.

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Durante este período, el Centro de Operaciones de Emergencias reportó la evacuación de 30,500 personas y el aislamiento de 14 comunidades, además de daños significativos en carreteras y puentes por las crecidas súbitas de los ríos, así como deslizamientos de tierra que comprometieron numerosas vías de comunicación. Según datos oficiales 6,100 viviendas resultaron anegadas y centenares de familias debieron recurrir a refugios habilitados por las autoridades.

Las autoridades reiteraron la recomendación de evitar cruzar ríos o bañarse en balnearios durante la vigencia de la alerta verde para prevenir accidentes. (Foto archivo Infobae)
Las autoridades reiteraron la recomendación de evitar cruzar ríos o bañarse en balnearios durante la vigencia de la alerta verde para prevenir accidentes. (Foto archivo Infobae)

La emergencia dejó como saldo la muerte de tres personas, dos de ellas menores de edad y un joven de diecinueve años, según el informe del COE. Las condiciones meteorológicas adversas dificultaron las labores de atención y prolongaron el tiempo de respuesta en las zonas inundadas. Las autoridades continuaron la entrega de ayuda humanitaria y la evaluación de daños para definir las acciones de recuperación pública y privada en las áreas más afectadas.

Ante la nueva alerta, la recomendación de Indomet es mantener la vigilancia ante la probabilidad de que las lluvias persistan, especialmente durante los fines de semana, y evitar la circulación por áreas conocidas por su alta vulnerabilidad a inundaciones y deslizamientos.

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