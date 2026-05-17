Sociedad

Tragedia en Córdoba: una mujer y un niño de seis años murieron tras el incendio de una vivienda

El episodio ocurrió en la localidad de Saldán. Hay otras dos personas en estado crítico

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Una calle de un barrio de Córdoba con dos coches estacionados, varias casas con rejas, árboles y un poste de luz bajo un cielo despejado
El incendio ocurrió en una vivienda del barrio Luis de Tejeda (Google Maps)

Un dramático incendio en la provincia de Córdoba dejó un saldo fatal de dos personas fallecidas, entre ellas un nene de seis años. El episodio ocurrió en la localidad de Saldán, 18 kilómetros al noroeste de la capital provincial, y además dejó a otras dos víctimas en estado crítico.

Según informaron fuentes oficiales, el fuego se desató este sábado por la tarde en una vivienda del barrio Luis de Tejeda de esa localidad.

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El incendio comenzó cerca de las 17.40 de ayer, sábado, en una casa situada sobre la avenida Eva Perón al 200. Por causas que aún son materia de investigación, las llamas consumieron gran parte del inmueble.

Al arribar al lugar, efectivos policiales encontraron a cuatro personas afectadas por el humo y el fuego: una mujer de 47 años, un niño de seis años, una mujer de 86 y un hombre de 44. Todos presentaban quemaduras y dificultades para respirar.

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Una de las víctimas del siniestro de Saldán fue trasladado al Hospital de Pronta Atención Cura Brochero (Secretaría de Salud Gobierno de Córdoba)
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De acuerdo con la reconstrucción realizada por fuentes policiales, los agentes practicaron maniobras de reanimación al hombre y lo trasladaron al Hospital Pronta Atención Cura Brochero, donde le diagnosticaron intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Más tarde, fue derivado al Instituto del Quemado.

En tanto, personal del servicio de emergencias trasladó al resto de las víctimas a un centro de salud de la misma localidad. Allí se confirmó el fallecimiento del niño y de la mujer de 47 años. En estos momentos, la mujer de 86 permanece internada en estado crítico.

Bomberos voluntarios trabajaron intensamente para controlar el foco ígneo y evitar que las llamas se propagaran a viviendas linderas. Finalmente, lograron extinguir el incendio, aunque la casa sufrió importantes daños materiales.

Días atrás, una nena de tres años murió en el incendio de su vivienda en las Sierras Chicas.
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El siniestro se desató este miércoles cerca de las 21 en la vivienda que la familia alquilaba. El origen del fuego habría sido un cortocircuito en la habitación donde dormían las dos nenas. La madre, Rocío, reaccionó de inmediato: sacó a ambas hijas al exterior y les pidió que se quedaran quietas mientras salía a buscar ayuda entre los vecinos de una zona de terreno montañoso y de difícil acceso.

“Les dijo que se quedaran quietitas, pero las nenas, al asustarse, se volvieron a meter adentro”, relató Natalia, tía de las pequeñas, en diálogo con La Voz. Cuando Rocío regresó, las llamas ya dominaban el interior de la casa.

La mujer intentó entrar a buscarlas, llegó a quitarse la remera para taparse la boca ante la densa columna de humo, pero la visibilidad era nula y la presencia de garrafas en el lugar agravaba el peligro. Alcanzó a sacar a una de las gemelas, pero no pudo dar con Julieta.

Un vecino del barrio, que además se desempeña como bombero, cortó el suministro eléctrico e ingresó rápidamente al inmueble. Consiguió rescatar a una de las niñas. Cuando llegaron las dotaciones de bomberos al lugar, algunos agentes debieron ser atendidos en el dispensario.

Finalmente, los rescatistas encontraron a Julieta desvanecida dentro de la habitación. Las maniobras de RCP iniciadas en el sitio no dieron resultado. La pequeña fue trasladada al Hospital José Miguel Urrutia de Unquillo, donde los médicos solo pudieron confirmar su deceso. La gemela sobreviviente quedó fuera de peligro y al cuidado de su familia.

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