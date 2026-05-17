La sangrienta pelea entre dos figuras de MMA que terminó por una decisión médica: “No podía ver nada”

Nate Díaz cayó ante Mike Perry en un sanrgiento combate

El debut de Most Valuable Promotions (MVP) y Netflix en el mundo de las artes marciales mixtas (MMA) dejó un episodio destacado para el deporte. Mike Perry detuvo el retorno de Nate Diaz a las MMA con una victoria por nocaut técnico, dictada por la esquina y el equipo médico, durante el evento inaugural MVP MMA 1 en el Intuit Dome de Los Ángeles. La pelea se convirtió rápidamente en el centro de atención de la velada, tanto por la intensidad del combate como por la magnitud de los protagonistas.

Desde el primer instante, Perry impuso su ritmo. El ex luchador de Bare Knuckle FC, organización asociada a Conor McGregor, conectó combinaciones sólidas y golpes precisos que marcaron la tónica del enfrentamiento. El dominio de Perry se reflejó en las secuelas visibles en el rostro de Diaz, quien terminó con profundos cortes y abundante sangrado antes de que sonara la campana del tercer asalto. El desenlace llegó cuando la esquina del peleador de Stockton, en coordinación con el cuerpo médico, decidió detener la pelea para preservar la integridad física del veterano.

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Nate Diaz, quien volvía a las MMA tras su experiencia en el boxeo ante Jorge Masvidal y Jake Paul, no pudo evitar el daño acumulado. Después del combate, el propio Diaz aceptó la decisión médica: “Tenía sangre en el ojo y no podía ver absolutamente nada”, declaró el estadounidense. Además, el peleador reveló una lesión en uno de sus dedos en los primeros compases del combate, aunque dejó en claro su deseo de volver a medirse con Perry: “Nadie le gana dos veces”, afirmó.

El momento en el que los médicos decidieron detener el combate por la cantidad de sangre que estaba perdiendo Díaz

La victoria de Mike Perry se consolidó con un dominio físico y técnico notorio. Hacia el final del primer round, Perry conectó un gancho de derecha y un rodillazo directo al rostro de Diaz, provocando el derribo que marcaría el rumbo de la pelea. El estadounidense, reconocido por su trayectoria en UFC y su estatus en Bare Knuckle FC (boxeo sin guantes), elogió la capacidad de resistencia de su oponente: “Es el tipo más duro que existe”, sostuvo el vencedor, y no dudó en lanzar un desafío directo a Jake Paul para un futuro enfrentamiento bajo las reglas de MMA.

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La estructura financiera impulsada por MVP y la promotora de Jake Paul garantizó cifras destacadas para los participantes. Los salarios mínimos de la cartelera partieron de los 40.000 dólares para los combates preliminares, incrementándose en función del protagonismo y los contratos individuales. En el caso de Nate Diaz, su estatus como agente libre le permitió negociar un acuerdo exclusivo, que incluyó un porcentaje de la transmisión y bonos adicionales por desempeño. Las cifras finales aseguran que el veterano de Stockton habría percibido al menos 100.000 dólares por su actuación en California pese a haber perdido.

Cabe destacar que Díaz cuenta con un récord profesional en artes marciales mixtas (MMA) de 22 victorias y 14 derrotas. El veterano peleador de 41 años y originario de Stockton, California, destaca por una notable efectividad en el suelo gracias a su Jiu-Jitsu Brasileño, logrando 14 de sus triunfos por la vía de la sumisión. Con una estatura de 1.83 metros y un alcance de 1.93 metros, registra una precisión de golpeo significativo del 46.54% y un historial que incluye apenas 3 derrotas por nocaut (KO/TKO) a lo largo de sus más de 15 años de trayectoria en los que se enfrentó a grandes nombres como Conor McGregor, Jorge Masvidal e incluso Jake Paul en un breve paso por el boxeo.

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Por su parte, Perry, apodado Platinum, registra un historial profesional en MMA de 15 victorias y 8 derrotas tras su último triunfo. El peleador de 34 años de edad posee un estilo agresivo basado enteramente en el striking, habiendo conseguido 12 de sus victorias por la vía del nocaut (KO/TKO), lo que representa el 80% de sus éxitos. Perry mide 1.78 metros, tiene un alcance de 1.80 metros y mantiene un porcentaje de precisión en golpes significativos del 46.21%, complementado con una efectividad de derribo del 50% en su paso por las jaulas de MMA.

La noche dejó patente el atractivo comercial y deportivo de Diaz, quien, pese a la derrota, movilizó a una multitud que llenó el Intuit Dome. La promotora aplicó un sistema de incentivos diseñado para recompensar la entrega de los atletas, más allá del resultado, y consolidó el modelo de espectáculo conjunto entre Netflix y MVP. El evento representó la primera incursión de la plataforma de streaming en el negocio de las MMA, en colaboración con la estructura liderada por Jake Paul.

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