Las arvejas se posicionan como una fuente vegetal de proteínas y fibra que ayuda a controlar el azúcar en sangre

Las arvejas se posicionan como una legumbre clave por su aporte de proteínas, fibra, vitaminas y minerales esenciales para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las arvejas, presentes en la alimentación humana desde hace siglos, se destacan por su aporte nutricional y su capacidad para contribuir al bienestar general. Expertos coinciden en que este alimento, considerado por muchos como una verdura, pertenece en realidad al grupo de las legumbres, lo que explica su combinación única de proteínas, fibra, vitaminas y minerales.

Una porción de arvejas cocidas aporta cantidades significativas de micronutrientes esenciales. Por ejemplo, Healthline informa que una taza contiene:

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41 microgramos de vitamina K

101 microgramos de folato

23 miligramos de vitamina C

62 miligramos de magnesio

2,5 miligramos de hierro

En cuanto a una porción de media taza, Healthline destaca el aporte nutricional:

67 calorías

4,3 gramos de proteína

4,4 gramos de fibra

32 microgramos de vitamina A

20,7 microgramos de vitamina K.

También conocidos como guisantes, son fuente de antioxidantes y fitonutrientes como polifenoles, flavonoides, luteína y zeaxantina, los cuales contribuyen a proteger las células del daño y a mantener la salud cardiovascular y ocular.

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Además, su bajo índice glucémico ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, resultando beneficiosas para quienes buscan controlar la glucosa.

Las arvejas contienen antioxidantes y fitonutrientes, como polifenoles, flavonoides, luteína y zeaxantina, que promueven la salud cardiovascular y ocular (Imagen Ilustrativa Infobae)

En suma, estas legumbres constituyen una opción accesible y densa en nutrientes, capaces de aportar proteínas, fibra y micronutrientes claves para el funcionamiento del organismo, según señala Cleveland Clinic.

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Incorporarlas en la dieta cotidiana puede favorecer la salud digestiva, metabólica y cardiovascular, además de aportar compuestos antioxidantes asociados a la reducción de riesgos de enfermedades crónicas.

El papel de la proteína y fibra en las arvejas

Ocupan un lugar destacado como fuente de proteína vegetal y fibra dietética, elementos esenciales para la salud. Según Cleveland Clinic, una taza de arvejas cocidas proporciona hasta 8 gramos de proteína, lo que supera el contenido proteico de la mayoría de las verduras comunes y las convierte en una alternativa apreciada por quienes siguen dietas vegetarianas o desean complementar su consumo de proteínas.

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Asimismo, se caracteriza por contener los nueve aminoácidos esenciales, aunque es relativamente baja en metionina, un aminoácido azufrado necesario para la síntesis de proteínas. Aun así, The Independent sostiene que, como parte de un plan alimenticio variado, contribuyen de manera significativa al aporte proteico general. Además, es fácil de digerir y tiene buena biodisponibilidad, lo que facilita su absorción por el organismo.

Una taza de arvejas cocidas aporta cantidades destacadas de vitamina K, folato, vitamina C, magnesio e hierro (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la fibra, la Cleveland Clinic subraya que aportan cantidades notables: una porción de 100 gramos de arvejas cocidas puede aportar más de 6 gramos de fibra. Esta es en su mayoría insoluble, lo que ayuda a aumentar el volumen de las heces y facilita el tránsito intestinal, previniendo el estreñimiento.

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Al mismo tiempo, la soluble ayuda a regular los niveles de azúcar y colesterol en sangre, contribuyendo así a la salud metabólica.

El consumo regular de arvejas puede aumentar la sensación de saciedad después de las comidas, ya que la combinación de fibra y proteína ralentiza la digestión. Esto puede ser útil para controlar el apetito y mantener un peso saludable, según explica Cleveland Clinic.

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Qué compuestos beneficiosos forman parte de las arvejas

Las arvejas contienen una variedad de compuestos vegetales que ofrecen efectos positivos para la salud, aunque también incorporan sustancias conocidas como antinutrientes. Entre los beneficios destacados, la clínica estadounidense y Healthline mencionan la presencia de polifenoles, especialmente flavonoides, así como luteína y zeaxantina, todos ellos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Estos compuestos ayudan a proteger las células del organismo frente al daño oxidativo y pueden contribuir a la prevención de enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer y problemas de visión.

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El hierro es otro nutriente relevante. Aunque no suelen considerarse una fuente principal de este mineral, contienen más que muchas otras verduras.

Ahora bien, no están exentas de aspectos que requieren atención. Los expertos advierten que contienen antinutrientes como el ácido fítico y las lectinas.

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El ácido fítico puede disminuir la absorción de minerales como el hierro, el calcio, el zinc y el magnesio, mientras que las lectinas se relacionan con molestias digestivas, como gases e hinchazón. Estos compuestos están presentes en mayor cantidad en las legumbres crudas y pueden disminuirse mediante técnicas como el remojo y la cocción.

Expertos señalan que las arvejas, además de su valor nutricional, son versátiles, accesibles y fáciles de incorporar en platos cotidianos y culinarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de oligosacáridos fermentables también puede provocar hinchazón y gases en personas sensibles, especialmente aquellas con trastornos digestivos como el síndrome de intestino irritable. Sin embargo, la mayoría de las personas tolera bien los guisantes si se consumen cocidas y en cantidades moderadas.

Además de el valor nutricional y sus beneficios en el organismo, las arvejas destacan por su comodidad y accesibilidad en la vida cotidiana. Tanto frescas, como congeladas, enlatadas o secas, se adaptan a diferentes necesidades y preferencias, lo que facilita su incorporación regular en la dieta.

La versatilidad culinaria también es una característica relevante. Los guisantes requieren poca preparación y pueden añadirse fácilmente a platos como pastas, arroces, risottos, currys, sopas y guisos, o servirse como guarnición rápida. Incluso pueden licuarse para preparar sopas o mezclarse en salsas y pestos.

Cleveland Clinic añade que la textura suave y el sabor ligeramente dulce suelen ser bien aceptados por los niños, lo que facilita su inclusión en la alimentación familiar.