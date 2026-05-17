Dominique Metzger habló de su nuevo romance: “Estoy en la etapa del enamoramiento”

En medio de su paso por la "mesaza", Dominique Metzger dio a conocer una inesperada noticia sobre su vida sentimental (La Noche de Mirtha - El Trece)

La mesa de Mirtha Legrand tiene ese magnetismo especial que logra que hasta los invitados más reservados se animen a abrir su corazón. Entre charlas distendidas y preguntas lanzadas sin filtros, la legendaria anfitriona suele conseguir confesiones inesperadas que luego resuenan en todos los rincones del espectáculo. En la última emisión de La Noche de Mirtha (El Trece), la periodista Dominique Metzger se sumó al selecto grupo de figuras que terminaron revelando aspectos íntimos ante la mirada atenta de la diva: está en pareja.

Durante la velada, todo transcurría con la amabilidad y los códigos propios del ciclo, hasta que Mirtha, fiel a su estilo frontal, decidió ir directo al grano con una pregunta que dejó a la invitada expuesta ante el centro de la mesa. “¿Tenés pareja?”, lanzó la conductora, generando un instante de nerviosismo y sonrisas entre los presentes, mientras las cámaras no perdían detalle de la reacción de la periodista. Aunque el tema la tomó por sorpresa y la incomodidad fue evidente, Dominique optó por no esquivar el momento. “Estoy arrancando algo, Mirtha, hace poquito”, admitió con una sonrisa y cierta timidez, confirmando que está atravesando una nueva etapa en el amor.

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La periodista se animó a dar algunos detalles sobre quién la acompaña en esta nueva etapa y cómo vive el proceso. “Estoy contenta, él es tranquilo, no es del medio, así que bueno… estoy en la etapa del enamoramiento”, contó, con el mismo desparpajo que suele mostrar frente a las cámaras, pero dejando entrever un costado más personal.

"Estoy en la etapa del enamoramiento", aseguró la periodista respecto a su nueva relación amorosa (Instagram)

Lejos de conformarse con una respuesta breve, Mirtha insistió con su emblemática curiosidad para intentar descubrir el nombre o la profesión del misterioso compañero. Sin embargo, Metzger supo poner un límite con simpatía y humor. “Él no tiene nada que ver con el medio. Me pongo nerviosa, Mirtha”, respondió entre risas, reafirmando la decisión de mantener esa parcela de su vida lejos de los reflectores.

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Antes de que el tema quedara atrás, la conductora de Telenoche aprovechó la ocasión para dedicarle un gesto a su pareja desde la televisión. “Le mandamos un beso, él sabe, y yo estoy muy contenta con esto”, cerró, dejando en claro que el vínculo marcha sobre ruedas y que vive un momento de plenitud.

Aunque suele mantener un perfil bajo, Metzger no es ajena a compartir detalles de su historia personal cuando lo considera necesario. En agosto de 2023, sorprendió al público al revelar que antes de elegir el periodismo como camino, tuvo un fugaz pero intenso paso por la gastronomía. “Estudié cocina, me recibí, pero no lo quise ejercer porque mientras iba estudiando, fui trabajando y haciendo pasantías, y ahí me di cuenta de que no era para mí”, recordó en una entrevista, y compartió una anécdota que la marcó durante esa etapa.

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En agosto de 2023, Dominique Metzger dio a conocer que siguió el camino de las artes culinarias previo a convertirse en periodista (Pocos Correctos - El Trece)

A los 21 años, le tocó vivir una experiencia única que marcó un ante y un después en su vida. “Me mandan a la Patagonia con un cocinero francés tres meses”, relató sobre aquella travesía lejos de cualquier escenario soñado. “Era como un Gran Hermano, era en Chubut entre dos lagos. Había que llegar en avión hasta Comodoro Rivadavia, de ahí una avioneta hasta Alto Río Senguer, y de ahí en ripio y dos lanchas que te llevaban. Era El resplandor”, ilustró, comparando la aventura con el famoso film de terror de los años 80.

Las exigencias del lugar y la convivencia no fueron fáciles. “No conocía a nadie, nadie me conocía a mí y el cocinero francés era el único y fui a ayudarlo. No hablaba español, solo hablaba francés”, relató, reconociendo que la barrera idiomática fue solo una de las dificultades. “Estábamos en la belleza de la Patagonia, pero había que hacer todo, porque venían una vez cada 15 días a traernos provisiones y desde el desayuno a la cena había que armar todo. Era muy culo con rosca el lugar, muy top y había que hacer todo, y el tipo se pensó que venía a otra experiencia”, recordó con simpatía.

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La convivencia se volvió aún más compleja por las costumbres del chef francés. “Al tipo se le dio por el chupi, por tomar”, contó Dominique, y recordó el día en que el cocinero directamente no pudo levantarse a trabajar por el exceso de alcohol: “Lo que había, cualquiera. Y hubo un día que no pudo, no arrancó”.

La visita de Dominique a La noche de Mirtha dejó mucho más que una confesión sobre su presente amoroso. Entre recuerdos de su paso por la cocina, anécdotas de juventud en la Patagonia y reflexiones sinceras sobre los vínculos y el trabajo, la periodista se permitió abrir la puerta a su costado más humano y auténtico.

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