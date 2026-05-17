¿Es eficiente la meditación para reducir dolores y estrés?: lo que dicen los expertos sobre esta disciplina

La meditación es una práctica milenaria que ayuda a centrar la atención y fomentar el bienestar mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La meditación, práctica milenaria que ha sido parte de tradiciones religiosas y filosóficas en todo el mundo, consiste en centrar la atención en el momento presente mediante una variedad de técnicas, como la concentración en la respiración, la repetición de mantras o la atención plena.

Si bien originalmente se utilizaba para profundizar en la comprensión espiritual, actualmente se ha popularizado como una herramienta para alcanzar la calma y el bienestar mental, incluso en situaciones de estrés.

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Mayo Clinic resalta que puede realizarse en cualquier lugar y por cualquier persona, sin requerir equipo especial ni condiciones particulares. Por su parte, Cleveland Clinic enfatiza la flexibilidad de la práctica, señalando que puede adaptarse a diferentes contextos y necesidades, ya sea en silencio, en movimiento o mediante la repetición de frases significativas.

En esencia, la meditación implica enfocar o despejar la mente utilizando técnicas mentales y físicas, lo que permite a las personas desconectarse de las preocupaciones cotidianas y cultivar un estado de atención consciente. Esta práctica es reconocida actualmente como una forma de medicina complementaria, que puede acompañar los tratamientos médicos convencionales para mejorar la salud general y el bienestar emocional.

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¿Funciona la meditación?

Los expertos han confirmado que aporta múltiples ventajas para la salud mental y física. Tanto National Geographic como Mayo Clinic y Cleveland Clinic coinciden en que su práctica regular puede reducir el estrés, la ansiedad y el dolor, así como mejorar la capacidad para afrontar emociones negativas y favorecer el bienestar general.

La flexibilidad de la meditación permite realizarla en cualquier lugar y momento, sin requerir equipamiento especial o habilidades previas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas de las clínicas han demostrado que disminuye los niveles de cortisol, la hormona relacionada con el estrés, y mejora la regulación emocional, la memoria y la concentración. Un estudio, realizado por la psicóloga Sara Lazar de la Universidad de Harvard, mostró que quienes participaron en un programa de reducción de tensiones basado en la atención plena lograron superar mejor sus respuestas de miedo y ansiedad, modificando incluso la forma en que el cerebro procesa los recuerdos asociados a situaciones estresantes.

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Además, el neurocientífico Fadel Zeidan, de la Universidad de California en San Diego, le reveló a National Geographic que puede reducir la sensación de dolor. En la investigación, los participantes que practicaron atención plena informaron una disminución del 33% en la intensidad y molestia del dolor, mientras que el grupo de control no experimentó mejoras. Las imágenes cerebrales revelaron una menor activación en las redes neuronales vinculadas a la autopercepción y al sufrimiento.

Se ha documentado también que la meditación contribuye a mejorar el sueño, disminuir la presión arterial y la frecuencia cardíaca, y aumentar la creatividad y la paciencia.

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Además, Mayo Clinic señala que ayuda a controlar síntomas de enfermedades como la ansiedad, el asma, el dolor crónico, la depresión, la enfermedad cardíaca, la presión arterial alta, el síndrome de colon irritable y los problemas de sueño, entre otros.

Tipos de meditación

La meditación no consta de una única forma y a lo largo de la historia fue variando en la metodología y objetivos. Asimismo, cada país y región la fue adaptando a su cultura y tanto Mayo Clinic como Cleveland Clinic revelaron los principales tipos:

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La meditación ha demostrado mejorar la calidad del sueño, reducir la presión arterial y aumentar la creatividad y la paciencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meditación guiada : consiste en crear imágenes mentales de lugares o situaciones relajantes, guiado por una voz o instructor. Utiliza los sentidos (vista, olfato, oído, tacto) para facilitar la relajación.

Meditación con mantra : se repite silenciosamente una palabra, frase o pensamiento calmante para alejar los pensamientos indeseados y centrar la mente.

Meditación de atención plena ( mindfulness ): se basa en observar con conciencia el momento presente, enfocándose en la respiración o las sensaciones del cuerpo, sin juzgar los pensamientos ni tratar de controlarlos.

Taichí : arte marcial china de movimientos lentos y suaves, acompañado de respiraciones profundas, que favorece la concentración y la calma mental.

Yoga : incluye posturas físicas y respiración controlada. Fomenta la flexibilidad y ayuda a enfocar la atención en el presente, calmando la mente.

Meditación contemplativa : se concentra la mente en una pregunta, idea o contradicción, sosteniendo la atención sin dejar que la mente divague.

Meditación centrada en las emociones : consiste en enfocarse de manera deliberada en una emoción específica, como la amabilidad o la gratitud.

Meditación visual : se centra en un objeto real o imaginario, utilizando la vista o la visualización mental para mantener la concentración.

Meditación trascendental : utiliza la repetición de mantras específicos en voz alta o mentalmente para alcanzar un estado de calma y conciencia expandida.

Yoga nidra: práctica guiada en la que el cuerpo permanece en reposo mientras la mente se mantiene despierta, permitiendo acceder a estados profundos de relajación.

Qué recomiendan los expertos

Esta disciplina es accesible para cualquier persona y no requiere habilidades especiales ni equipamiento costoso. Según Mayo Clinic y Cleveland Clinic, puede practicarse en cualquier lugar: en el hogar, en la naturaleza, durante trayectos o incluso en ambientes laborales.

Para quienes comienzan, recomiendan elegir un entorno tranquilo donde las distracciones sean mínimas, lo que facilita la concentración y la relajación.

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Estudios recientes confirman que la meditación disminuye los niveles de cortisol, mejora la regulación emocional y refuerza la concentración y la memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque existen múltiples técnicas, todas comparten componentes básicos: centrar la atención en un objeto, sensación o pensamiento, mantener una respiración profunda y relajada, adoptar una postura cómoda y tener una actitud abierta ante los pensamientos que surjan, sin juzgarlos ni intentar controlarlos. La clave está en la regularidad: dedicar unos minutos diarios a la meditación puede ser suficiente para notar sus beneficios.

A medida que se gana experiencia, es posible meditar incluso en situaciones de estrés. También aconsejan experimentar con diferentes métodos hasta encontrar el que mejor se adapte a las necesidades personales, ya sea meditación guiada, con mantras, en movimiento o de atención plena.

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La meditación puede complementar el tratamiento de diversas afecciones, pero no debe sustituir la atención médica convencional. Mayo Clinic sugiere consultar con un profesional de la salud antes de incorporar la meditación en casos de enfermedades físicas o mentales, ya que en algunas situaciones podría no ser suficiente o incluso agravar ciertos síntomas.

Los especialistas advierten que no existe una única forma “correcta” de meditar. Lo más importante es que la práctica contribuya a disminuir el estrés y mejorar el bienestar físico y mental de cada persona.

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En tanto, remarcan que es normal que la mente se distraiga durante la meditación. En esos casos, recomiendan simplemente volver la atención al foco elegido de manera gradual y sin frustración. La clave, señalan, es mantener una actitud flexible y compasiva, evitando la autoexigencia excesiva.