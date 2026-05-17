El Gobierno de Bolivia llamó a un “diálogo productivo” a los sectores que mantienen los bloqueos para rebajar la tensión

Una mujer aymara pasa junto a una ventana rota tras los enfrentamientos durante las protestas contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz en medio de la crisis económica y de combustible que se vive actualmente, en El Alto, Bolivia, el 16 de mayo de 2026. REUTERS/Claudia Morales

El Gobierno de Bolivia convocó al diálogo a los tres sectores que mantienen las protestas y bloqueos de caminos, exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en un intento por consensuar un “plan de trabajo” y así frenar la tensión social que afecta al país.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, dijo al canal estatal Bolivia Tv que la invitación está prevista para el domingo en la Casa de Gobierno y está dirigida a la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) y a la Confederación de Mujeres Indígenas ‘Bartolina Sisa’.

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El vocero presidencial de Bolivia, José Luis Gálvez.

“Todo (es) con el fin de entablar conversaciones, un diálogo productivo, para identificar las distintas necesidades que hay en la ciudad de El Alto (y) construir un plan de trabajo”, explicó el portavoz.

Gálvez no precisó si la convocatoria también incluye a la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor organización sindical del país.

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Manifestantes se congregan entre gases lacrimógenos para protestar contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz en medio de la crisis económica y de combustible que atraviesa El Alto, Bolivia, el 16 de mayo de 2026. REUTERS/Claudia Morales

La COB sostiene dos semanas de movilizaciones que comenzaron con la exigencia de un incremento salarial del 20%, pero después se sumó el pedido de renuncia de Paz de los campesinos, que encabezan las manifestaciones.

La Policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia realizaron este sábado una operación conjunta para despejar las principales carreteras que conectan a La Paz, y su vecina El Alto, con el resto del país y abrir un “corredor humanitario” para el paso de camiones con combustible y oxígeno medicinal, además de vehículos particulares que estaban parados en las rutas.

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Manifestantes se encuentran junto a neumáticos en llamas mientras protestan contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz en medio de una crisis económica y de combustible, en El Alto, Bolivia, el 16 de mayo de 2026. REUTERS/Claudia Morales

La operación chocó con la resistencia de los movilizados en el sur de La Paz y en la zona de Río Seco, en El Alto, quienes respondieron con piedras y cargas de dinamita a los gases lacrimógenos que utilizaron los agentes policiales y militares.

La acción desbloqueó parcialmente la carretera troncal que une La Paz con la región de Oruro y el Gobierno ordenó luego el repliegue de policías y militares para evitar un “derramamiento de sangre” que afecte a cualquiera de los dos bandos.

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Un policía militar camina mientras un niño permanece de pie entre piedras esparcidas por la carretera, en una protesta contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz en medio de una crisis económica y de combustible, en El Alto, Bolivia, el 16 de mayo de 2026. REUTERS/Claudia Morales

También esta jornada, el Gobierno llegó a un acuerdo con los maestros, tras varias horas de negociación en la ciudad central de Cochabamba, sector que desde hace varios días se movilizó para pedir un mejor trato salarial, junto a otras demandas.

Asimismo, el mandatario Paz se reunió en La Paz con los representantes de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto.

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Una operación conjunta de Policía y Ejército liberó parcialmente las rutas principales entre La Paz y El Alto, abriendo un corredor humanitario para insumos básicos.

Hace unos días, el Gobierno también logró acuerdos con los mineros cooperativistas, después de que este sector organizó una protesta el jueves en La Paz que terminó en enfrentamientos con la Policía.

Heridos y detenidos

La Defensoría del Pueblo de Bolivia informó este sábado que la operación militar y policial para intentar desbloquear carreteras en el departamento de La Paz y los posteriores enfrentamientos entre manifestantes y agentes dejaron 47 personas detenidas y cinco heridas.

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Una persona monta en bicicleta en medio de gases lacrimógenos mientras los manifestantes protestan contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz en medio de la actual crisis económica y de combustible en El Alto, Bolivia, el 16 de mayo de 2026. REUTERS/Claudia Morales

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó a los medios que hacia el final de la tarde, se registraron 47 personas detenidas, en las ciudades vecinas de La Paz y El Alto, cuya situación fue monitoreada y se buscó que se les asignen abogados de defensa pública.

También indicó que tienen registro de “5 personas heridas, entre ellas ciudadanos con afectaciones oculares y faciales que recibieron atención médica”, sin dar mayores detalles al respecto.

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Fotografía de archivo en la que se registró al defensor del Pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya, durante una conferencia de prensa, en La Paz (Bolivia). EFE/Luis Gandarillas

Además, la Defensoría verificó “agresiones e impedimento al trabajo de periodistas y trabajadores de la prensa en cobertura de los hechos”, ante lo cual Callisaya pidió “proteger” la labor de los informadores.

(con información de EFE)

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