Ciencia

La microbiota intestinal gana relevancia en la salud y la longevidad

Un creciente conjunto de estudios y casos internacionales atribuye un papel esencial al equilibrio bacteriano intestinal, impulsando cambios en hábitos diarios y promoviendo la revisión de los beneficios de alimentos como el yogur natural

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El cuidado del 'segundo cerebro' impacta directa y positivamente en el sistema inmunitario y la longevidad, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuidado de la microbiota intestinal emergió en 2024 como una de las prioridades de la salud, debido a su impacto directo en el bienestar general y la longevidad. Esta tendencia, documentada por Vogue, redefine la noción tradicional de salud digestiva y coloca al llamado “segundo cerebro” en el centro de las rutinas diarias.

La importancia de preservar la microbiota intestinal radica en pruebas recientes que la asocian con un sistema inmunitario fuerte, la prevención de enfermedades y una vida más larga. Mantener este ecosistema en equilibrio contribuye tanto al estado físico como mental, desplazando la antigua creencia de que solo los productos lácteos eran determinantes para el bienestar integral.

El auge de la microbiota intestinal como tendencia para la salud se justifica por el respaldo de estudios y testimonios que relacionan su estado con la longevidad. Un ejemplo es el de María Branyas Morera, quien alcanzó reconocimiento internacional tras superar los 117 años.

Persona cenando salmón a la plancha, quinoa y ensalada de espinacas y tomate. Una ilustración transparente del intestino con bacterias se superpone a la imagen.
La microbiota intestinal se consolidó en 2024 como una de las principales tendencias de salud y bienestar en el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Vogue, investigadores en España comprobaron que la microbiota intestinal de Branyas Morera presentaba valores característicos de personas considerablemente más jóvenes, generando así interés en los hábitos que pudieron sustentar tal condición.

Branyas Morera compartió que uno de sus hábitos esenciales consistía en consumir diariamente 3 yogures naturales. Vogue resalta que tanto la centenaria como los especialistas consultados consideran ese hábito fundamental en su bienestar y vitalidad.

El interés generalizado por la microbiota motivó un análisis renovado sobre los beneficios del yogur natural, especialmente cuando está libre de azúcares añadidos. Este tipo de yogur aporta probióticos vivos como el Lactobacillus y el Streptococcus, microorganismos que ayudan a equilibrar la flora bacteriana, mejorar la digestión y fortalecer las defensas, además de reducir la inflamación.

En los últimos años, la comprensión y análisis del microbioma intestinal avanzaron gracias a nuevas tecnologías y un mayor acceso a investigaciones globales. Este auge se intensificó en 2024 por la suma de estudios científicos, el interés mediático impulsado por casos de longevidad y el respaldo de expertos en medicina preventiva y nutrición, quienes encuentran en la microbiota un factor central para la salud pública contemporánea.

Cómo la microbiota intestinal influye en la longevidad y las defensas del organismo

Ilustración del torso de una persona mostrando un intestino luminoso con microbiota colorida, rodeado de burbujas y escudos translúcidos de protección.
Especialistas destacan la importancia de mantener en equilibrio la microbiota para prevenir enfermedades y fortalecer las defensas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo entre una microbiota saludable y la longevidad fue subrayado por especialistas en endocrinología. Montse Prados, endocrinóloga y especialista en nutrición, explica a Vogue: “El envejecimiento no depende solo del paso de los años, sino también del estado interno del organismo”.

Prados también destaca la relevancia del intestino como órgano de defensa: “Más del 70% del sistema inmunitario reside en el intestino, y su equilibrio es clave”. Cuando se producen alteraciones de la microbiota, intolerancias alimentarias o problemas de permeabilidad intestinal, el sistema inmune puede activarse y provocar consecuencias más allá de lo digestivo.

Estas alteraciones pueden causar fatiga, cambios hormonales, inflamación crónica, alteraciones del ánimo y dificultades para regular el peso. Según Prados, la calidad del ecosistema intestinal representa un factor tan relevante como la edad cronológica para un envejecimiento saludable.

El nuevo enfoque desplaza la idea de que la longevidad depende únicamente del tiempo vivido y propone incorporar el cuidado del sistema digestivo en la búsqueda de bienestar.

Hábitos recomendados para cuidar el segundo cerebro

Primer plano de un bol blanco lleno de yogur natural cremoso, con una cuchara de metal sumergida en el yogur.
Consumir yogur natural sin azúcares añadidos aporta probióticos vivos que mejoran la flora intestinal y la digestión diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del consumo de yogur, expertos en farmacia y nutrición advierten sobre errores comunes al momento de cuidar la microbiota. Ana Quiroa Fernández de Soto, farmacéutica, subraya que la abundancia de probióticos comerciales puede resultar confusa para quienes desean fortalecer el “segundo cerebro”.

“La idea de que cualquier yogur o cápsula sirve es equivocada. Si el probiótico no sobrevive a los ácidos gástricos, solo estás tomando placebos caros”, detalló. Asimismo, precisa que la clave está en optar por productos de calidad y hábitos naturales que contribuyan a recuperar el estado saludable de la microbiota intestinal.

El equilibrio intestinal repercute no solo en la digestión, sino también en la energía, el ánimo y las defensas. Cuando este entorno se ve alterado, pueden aparecer problemas como hinchazón frecuente. De acuerdo con la especialista, restaurar la microbiota exige constancia alimentaria y criterios informados para elegir los suplementos apropiados.

Vogue concluye que la recuperación del ecosistema intestinal resulta fundamental para reducir molestias como la hinchazón y mantener el bienestar general.

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