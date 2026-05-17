Impacto en la F1: McLaren solicitó a la FIA “eliminar cualquier tipo de alianza” entre equipos en medio los rumores entre Alpine y Mercedes

Toto Wolff y Flavio Briatore, las principales caras de Mercedes y Alpine en la F1

El director ejecutivo de McLaren Zak Brown dio un paso decisivo en su campaña para limitar la colaboración entre equipos de Fórmula 1 tras enviarle una carta formal al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, en la que solicita cambios urgentes en el reglamento para “eliminar cualquier tipo de alianza” entre equipos. La misiva advierte, según la mirada de uno de los hombres de peso en la escudería bicampeón de Constructores, que permitir asociaciones, participación cruzada en la propiedad o formas de control indirecto pone en riesgo la equidad y la integridad del campeonato, justo en un contexto en donde la F1 logró una consolidación económica y el objetivo central es la competencia justa.

El debate se reactiva mientras Mercedes explora una eventual inversión en Alpine, caso que intensifica cuestionamientos ya latentes sobre las alianzas. Sin referirse expresamente a las Flechas de Plata y al equipo que tiene al argentino Franco Colapinto, Brown argumentó en su carta que mantener vínculos estructurales entre equipos resulta perjudicial para los independientes y sostiene que, tras medidas implementadas por Liberty Media y la FIA para garantizar la sostenibilidad de 11 equipos bajo control de costos, estas alianzas pierden su justificación. “Debemos eliminar cualquier alianza adicional, ya sea mediante propiedad, participación estratégica u otra forma de influencia, y trabajar rápidamente para revertir las ya existentes”. Su demanda central es instaurar “paridad total e integridad en el deporte en todos sus aspectos”, indicó en el reporte al que accedió el sitio The Race.

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Si bien este es un tema que ya resonó en el paddock de la Máxima, en las últimas semanas el tema volvió a aparecer en el círculo íntimo de la categoría debido al interés de Mercedes por la compra de la participación minoritaria (el 24%) en manos del fondo de inversión Otro Capital, que estaría dispuesto a ponerlo en el mercado. Ese mismo porcentaje es el que, en un pasado no tan lejano, se vio interesado adquirir Christian Horner, el ex jefe todopoderoso de la F1, para completar su regreso tras ser despedido por Red Bull a mediados del 2025.

En su explicación de seis páginas al titular de la Federación Internacional del Automóvil, Brown citó incidentes concretos donde, a su juicio, la integridad deportiva quedó comprometida debido a vínculos entre equipos: mencionó la orden a Liam Lawson para dejar pasar a Max Verstappen en el Gran Premio de Miami y la maniobra en la que Daniel Ricciardo logró la vuelta rápida con Racing Bulls en Singapur 2024, negando a McLaren un punto vital mientras Lando Norris disputaba el campeonato contra el equipo de la bebida energizante. El directivo también expuso asimetrías en la transferencia de personal: mientras McLaren debió esperar nueve meses y pagar compensación para incorporar a Rob Marshall desde Red Bull, Laurent Mekies pasó de dirigir el equipo satélite para ocupar un cargo directivo en la escudería principal en cuestión de días.

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Zak Brown con Lando Norris (REUTERS/Marco Bello)

Otro ejemplo expuesto fue el traslado anunciado de Andrea Landi de Racing Bulls a Red Bull, previsto para el 1 de julio, según la carta analizada por The Race, lo que “refuerza la percepción de que las barreras internas no funcionan como se esperaría entre rivales realmente independientes”.

En uno de los fragmentos centrales de la carta, Brown señaló: “Existe una preocupación real de que el deporte corre el riesgo de retroceder en materia de integridad y equidad, precisamente cuando el marco regulatorio se ha diseñado, con gran esfuerzo colectivo, para avanzar en la dirección opuesta”. El ejecutivo expresó su intención de colaborar con la FIA para elaborar propuestas regulatorias, convencido de que, si se enfrenta este “problema estructural”, la Fórmula 1 fortalecerá su solvencia y reputación como la era más competitiva jamás vivida.

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Durante el Gran Premio de Miami, Mohammed Ben Sulayem reconoció su conocimiento sobre el asunto y anticipó que la FIA lo está examinando en detalle: “Creo que poseer dos equipos no es el camino correcto, es mi opinión personal, pero estamos estudiando el tema porque es un área compleja. Si perdemos el espíritu deportivo, no habrá más apoyo de los aficionados a la F1”, dijo en diálogo con la agencia Reuters.

En su misiva a Ben Sulayem, Brown recalcó su disposición a dialogar y destacó el trabajo conjunto de la FIA y Liberty Media para crear, en sus propias palabras, “la era más competitiva de la Fórmula 1”. “Solo necesitamos asegurarnos de que aportamos total paridad e integridad al deporte en cada aspecto. Tengo confianza en que podemos lograrlo juntos”, concluyó.

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Después del ingreso de Cadillac para la presente temporada, lo que reformuló a la F1 por la llegada del equipo número 11 en la grilla, y mientras se definen cambios reglamentarios tras las críticas de los pilotos en el aspecto técnico, sólo resta una semana para volver a ver en la pista a los pilotos en lo que será el Gran Premio de Canadá, en Montreal, del 22 al 24 de mayo.