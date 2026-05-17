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Independiente denunció que tres juveniles del club fueron víctimas de grooming

El club de Avellaneda confirmó que el padre de un menor dio aviso al entrenador de la categoría sobre el hecho. La institución detectó otros dos casos

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Independiente denunció que tres juveniles del club fueron víctimas de grooming (Independiente)

Independiente denunció que tres juveniles del club fueron víctimas de grooming. A través de un comunicado, el club notificó que fue el padre de un integrante del fútbol infanto-juvenil el que detectó que su hijo sufrió violencia digital. Luego de la denuncia, fue la institución la que detectó otros dos casos y realizó la denuncia en la Fiscalía N° 2 de Avellaneda.

“Se activó el protocolo pertinente y las autoridades del club recibieron a la familia en la sede social, junto con los responsables de las áreas correspondientes, y pusieron a su disposición toda la asistencia necesaria para preservar la salud psicofísica del menor”, citó un fragmento del informe que publicó el Rojo en sus diferentes plataformas.

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“A partir de este hecho, se dio aviso a todas las áreas del club para extremar la atención sobre esta modalidad delictiva. El equipo interdisciplinario de Casa CAI detectó dos casos adicionales de características similares, lo que fue informado a las máximas autoridades”, agregaron sobre el trabajo de la institución, que reconoció otros dos casos de grooming.

“Se convocó a la organización Grooming Argentina, recibida en el Predio de Villa Domínico, con quienes se coordinaron charlas informativas y preventivas a cargo de personal especializado. Asimismo, se resolvió reunir toda la información necesaria para impulsar la correspondiente denuncia penal”, informó Independiente.

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Es importante mencionar que el grooming es un tipo de violencia digital, un delito invisible que se da cuando un adulto se hace pasar por un niño, niña o adolescente y empieza a escribirle con el objetivo de abusar sexualmente de él o de ella. En Argentina, es un delito penal tipificado en la ley 26.904 y se produce cuando un adulto se hace pasar por un niño, niña o adolescente y lo contacta por medios digitales con el objetivo de abusar de su integridad sexual.

La estrategia habitual utilizada por los agresores es promover un vínculo de confianza, complicidad y cercanía con la víctima a través de redes sociales, juegos online o plataformas de mensajería instantánea. El siguiente paso es requerir información y, sobre todo, fotos o vídeos íntimos de índole sexual. Una vez que eso sucede, comienzan las amenazas de divulgarlo en su círculo íntimo si no acceden a cumplir con sus exigencias.

La incorporación de este delito al artículo 131 del código penal establece penas que van desde seis meses a cuatro años.

El estadio Libertadores de América, de Independiente
El estadio Libertadores de América, de Independiente

El comunicado de Independiente:

El Club Atlético Independiente informa a sus socios, hinchas y a la comunidad en general:

El padre de un menor que integra el fútbol infanto-juvenil de la Institución se comunicó con el entrenador de la categoría para denunciar que su hijo había sido víctima de grooming.

Inmediatamente, se activó el protocolo pertinente y las autoridades del club recibieron a la familia en la sede social, junto con los responsables de las áreas correspondientes, y pusieron a su disposición toda la asistencia necesaria para preservar la salud psicofísica del menor.

A partir de este hecho, se dio aviso a todas las áreas del club para extremar la atención sobre esta modalidad delictiva. El equipo interdisciplinario de Casa CAI detectó dos casos adicionales de características similares, lo que fue informado a las máximas autoridades.

En consecuencia, se convocó a la organización Grooming Argentina, recibida en el Predio de Villa Domínico, con quienes se coordinaron charlas informativas y preventivas a cargo de personal especializado. Asimismo, se resolvió reunir toda la información necesaria para impulsar la correspondiente denuncia penal.

El viernes 15 de mayo de 2026, uno de los apoderados del club, junto a un dirigente de la institución, se presentaron ante la Fiscalía N° 2 de Avellaneda para formalizar la denuncia y aportar el material recabado. Se acordó con la Fiscal interviniente regresar el lunes 18 de mayo a fin de ampliar la presentación.

El Club Atlético Independiente reafirma su compromiso absoluto con la protección de todos los niños, niñas y adolescentes, y continuará trabajando junto a profesionales y organismos especializados para prevenir y combatir toda forma de violencia contra los menores.

Noticia en desarrollo...

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