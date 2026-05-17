En Portugal aseguran que Nicolás Otamendi le comunicó a Mourinho que se irá de Benfica para jugar en River Plate

Los futbolistas argentinos Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni arriban al estadio para el enfrentamiento del Benfica contra Estoril en la última jornada de la Liga de Portugal. (@SLBenfica)

El nombre de Nicolás Otamendi volvió a aparecer en los reflectores del mercado de pases en las últimas horas por una noticia que domina las portadas de los diarios de Portugal: aseguran que le comunicó a José Mourinho que abandonará el club tras el Mundial y que la decisión está vinculada a su deseo de firmar con River Plate.

El periodista Nuno Paralvas informó en el diario A Bola que “el central argentino de 38 años comunicó su decisión a José Mourinho el viernes” y afirmó que “fichará por River Plate tras la participación de Argentina en el Mundial”. El medio portugués advierte que era “previsible” la salida del capitán del equipo, pero que recién en las últimas horas decidió confirmar su decisión internamente para encarar su despedida contra Estoril este sábado.

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Según detallaron, Otamendi tiene “varias opciones sobre la mesa, incluyendo ofertas de clubes europeos y saudíes”, incluyendo en esa cartilla la chance de extender su vínculo con el Benfica por una temporada más. “La decisión final también tuvo un fuerte componente emocional: Otamendi regresa a Argentina para jugar en el River Plate, club del que siempre se ha declarado seguidor. El internacional argentino firmará un contrato por una temporada y media”, sentenciaron en Portugal.

Más allá de que el club luso espera la salida del General, será una baja sensible en caso de confirmarse: desde su llegada procedente del Manchester City en la temporada 2019/2020, sumó 280 partidos (279 como titular), gritó 18 goles y repartió 8 asistencias.

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Posicionado como uno de los indiscutidos en la lista de 26 que Lionel Scaloni dará en los próximos días para la defensa del título de la selección argentina en el Mundial 2026, Otamendi firmará en ese certamen su despedida formal del combinado nacional convertido en uno de los jugadores con más partidos vestido de Albiceleste.

Con el foco puesto en el futuro de Mourinho y Otamendi, el combinado de Portugal terminó su temporada

El marcador central que surgió de Vélez suma pasos por Porto, Atlético Mineiro de Brasil, Valencia de España y Manchester City antes de convertirse en un referente del Benfica, donde ganó cuatro títulos. En caso de confirmarse, Otamendi cumplirá su gran sueño de vestirse del club de sus amores: en varias ocasiones reconoció su fanatismo por el Millonario.

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Tras el triunfo, Mourinho no hizo referencia a la posible salida de Otamendi del club, que también podría ser la suya si los rumores sobre un regreso al Real Madrid se confirman en los próximos días. “Es la primera vez que termino un campeonato sin perder. Pero lo cambiaría por el título, con dos o tres derrotas. Esto refleja el trabajo y el espíritu del equipo. Cuando sabes que no puedes ganar el campeonato, creo que refleja aún más la profesionalidad de los jugadores. La forma en que honraron la camiseta me llena de orgullo. Mi futuro se decidirá la semana que viene. Tengo una oferta del Benfica, pero no del Real Madrid. Al mismo tiempo, he dicho que no puedo ocultar que no hay nada concreto con el Real Madrid, pero tampoco conmigo”, expresó el por ahora DT de Las Águilas.

Otro aspecto importante a destacar es que Benfica no clasificó a la Champions League, ya que terminó por detrás de Porto (campeón) y Sporting de Lisboa en el campeonato de Portugual. “No tiene nada que ver con si jugamos o no la Liga de Campeones. Obviamente, la Europa League no es la competición en la que el Benfica quiere jugar, no es la competición que va de la mano con su historia y prestigio, pero el Benfica puede ganar la Europa League”, agregó el DT luso en relación a su posible partida del club por no haber logrado la clasificación a la máxima competencia de clubes de fútbol en Europa.

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Otamendi se convirtió en un emblema del Benfica (REUTERS/Violeta Santos Moura)

En este contexto, en Núñez eligen la cautela ante una noticia que se desató en las horas previas a la semifinal del Torneo Apertura contra Rosario Central. Enfocados en lo deportivo, el presidente Stéfano Di Carlo había aclarado sobre el mercado de pases: “River se va a reforzar. Eso es un hecho. Como bien marcas, no es el momento y las ventanas del mercado de pases son el momento oportuno para abordar todos y cada tema que se plantee en términos de incorporación, salidas o renovaciones. Nos vamos a reforzar”.

“Hay algo que el otro día pensaba. Más allá de ser dirigente y, en mi caso, presidente, antes de eso y desde siempre soy hincha de River. A veces, uno cuando ve cosas que no le gustan respecto al fútbol de River y el presente, uno patalea, uno se queja y reclama como hincha. Es absolutamente válido, es lo que hice toda mi vida como hincha. Por lo general, se hace eso cuando siente que quienes tienen la dirección del club no entienden lo que está pasando o el momento. En ese sentido, quiero decir que somos los primeros entender la complejidad del momento. Es igual un momento que nos trajo hasta acá, con enormes méritos de este plantel y, fundamentalmente, del Chacho”, agregó en una nota con el programa Y ya lo ve que se emite por el canal de streaming Love/ST.

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