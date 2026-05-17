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Netanyahu dijo estar “preparado para cualquier escenario” con Irán y hablará hoy con Trump

El primer ministro israelí también afirmó que Israel controla ya el 64% de Gaza y reconoció el desafío que representan los drones de fibra óptica en el frente libanés, donde los muertos superan los 2.960 desde marzo

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, Florida, en diciembre de 2025. Netanyahu anunció este domingo que hablará con Trump sobre la situación con Irán. (REUTERS/Jonathan Ernst, archivo)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, Florida, en diciembre de 2025. Netanyahu anunció este domingo que hablará con Trump sobre la situación con Irán. (REUTERS/Jonathan Ernst, archivo)

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró este domingo que Israel está “preparado para cualquier escenario” sobre cómo puede evolucionar el alto el fuego con Irán y anunció que hablará en las próximas horas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien regresa de un viaje a China.

“Estamos muy atentos a la situación con Irán. Hoy hablaré, como hago cada pocos días, con nuestro amigo el presidente Trump”, dijo Netanyahu al inicio de una reunión especial del gobierno celebrada en el Museo de la Knéset con motivo del Día de Jerusalén. “Por supuesto, existen muchas posibilidades; estamos preparados para cualquier escenario”, añadió, según el comunicado difundido por su oficina.

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Netanyahu indicó que escuchará las impresiones de Trump sobre su viaje a China y posiblemente sobre “otros temas”, en una referencia velada al estado de las negociaciones para consolidar la tregua con Teherán, que permanecen estancadas.

Gaza y el frente libanés

Palestinos inspeccionan los restos de un edificio residencial destruido por un ataque aéreo israelí en Gaza, el 16 de mayo de 2026. Israel controla ya el 64% del territorio gazatí, según datos de la ONG Gisha. (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)
Palestinos inspeccionan los restos de un edificio residencial destruido por un ataque aéreo israelí en Gaza, el 16 de mayo de 2026. Israel controla ya el 64% del territorio gazatí, según datos de la ONG Gisha. (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

En la misma reunión, Netanyahu celebró la expansión territorial del ejército israelí en Gaza, donde Israel controla ya alrededor del 64% del territorio, unos once puntos porcentuales más que al inicio del alto el fuego hace siete meses. “En Gaza ya no controlamos el 50%, sino el 60%. Estamos sometiendo a Hamas. Sabemos exactamente cuál es nuestra misión: asegurar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel", afirmó.

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La ONG Gisha precisó que desde el pasado 8 de marzo el ejército israelí amplió mediante un mapa enviado por WhatsApp a organizaciones internacionales la denominada Línea Naranja, que delimita las zonas donde el acceso humanitario queda sujeto a coordinación previa con Israel. Esa franja abarca hoy cerca del 64% del territorio gazatí y está vedada a cualquier palestino de a pie.

En el frente norte, Netanyahu reconoció que Israel enfrenta un nuevo desafío técnico en Líbano: los drones de fibra óptica, que eluden los sistemas de detección convencionales. “Se trata de un tipo de amenaza específica”, admitió, y señaló que ha instruido al Ministerio de Defensa y a la industria a encontrar una solución “sin límites de presupuesto”. Israel continúa realizando ataques en el este y sur del país, pese al frágil alto el fuego, con golpes recientes sobre la localidad de Sohmor, en el valle de la Bekaa. Desde que comenzaron las operaciones israelíes en Líbano el 2 de marzo, los muertos superan los 2.960, según el Ministerio de Salud Pública libanés. Un legislador de Hezbollah calificó las negociaciones entre Beirut y Tel Aviv de “callejón sin salida”.

Contexto regional

La tregua con Irán sigue mostrando signos de deterioro. El portaaviones USS Gerald R. Ford, desplegado en Oriente Medio durante 326 días para participar en operaciones de combate contra Irán, regresó el sábado a Estados Unidos, según informó el Pentágono. Mientras tanto, Pakistán continúa sus gestiones de mediación: su ministro del Interior llegó el sábado a Teherán para intentar desbloquear las conversaciones entre Irán y Washington, días después de la visita del jefe del ejército pakistaní, el mariscal de campo Asim Munir.

En el plano energético, las exportaciones de petróleo de Irak a través del estrecho de Ormuz se desplomaron a apenas 10 millones de barriles en abril, frente a los 93 millones habituales, según informó el nuevo ministro de Petróleo iraquí. Países europeos habrían iniciado además negociaciones con la Guardia Revolucionaria iraní para garantizar el tránsito de sus buques por el estrecho, informó la televisión estatal iraní, sin precisar más detalles.

En el ámbito deportivo, el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, calificó de “excelente” y “constructiva” la reunión mantenida el sábado en Estambul con la federación iraní para asegurar la participación de Irán en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. La selección iraní viajará el lunes a Turquía para un campo de entrenamiento y completar los trámites de visado antes de su debut ante Nueva Zelanda el 15 de junio en Los Ángeles.

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