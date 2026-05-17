Cultura

Murió Felicity Lott, la diva británica del canto

El representante de la cantante británica confirmó que su deceso ocurrió el viernes, tras haber sido diagnosticada con cáncer terminal y mantenerse activa en la música hasta sus últimos días

Guardar
Google icon
Retrato de Felicity Lott sonriendo, con cabello rubio corto y rizado, aretes grandes, y un vestido negro con mangas transparentes y puntos brillantes
Murió Felicity Lott, la diva británica del canto

Felicity Lott, una de las sopranos más reconocidas del Reino Unido y también apreciada en Francia, falleció a los 79 años, según confirmó su representante este domingo.

La destacada cantante murió el viernes, tras enfrentar un diagnóstico de cáncer terminal “con gran dignidad y aceptación”, declaró su agente Sue Spence. Lott — conocida popularmente como “Flott”— había revelado su diagnóstico en una reciente entrevista con la BBC. Spence señaló que la soprano “mantuvo su elegancia y clase hasta el final”.

PUBLICIDAD

A lo largo de una trayectoria de varias décadas, actuó en teatros de ópera y salas de concierto de todo el mundo; sus interpretaciones de obras de Richard Strauss y Wolfgang Amadeus Mozart recibieron elogios tanto de la crítica como del público. También colaboró con las principales orquestas internacionales.

“Todo el mundo quería a Flott”, añadió Spence en un comunicado. “En el escenario era sublime, dotando cada actuación de precisión, profundidad y belleza. Pero fueron su humanidad y amabilidad lo que más conmovió a la gente”.

PUBLICIDAD

Habitual del festival anual BBC Proms, Lott fue nombrada Dama del Imperio Británico en 1996 y su vínculo con la música francesa le valió la Legión de Honor, el máximo reconocimiento cultural de Francia.

Retrato de Felicity Lott, una mujer de cabello rubio rizado, vestida de azul oscuro con un broche brillante, sonriendo levemente y tocando su barbilla
El Royal Ballet y la Royal Opera House de Londres la describieron como “una de las mejores sopranos de su tiempo"

El Royal Ballet y la Royal Opera House de Londres la describieron como “una de las mejores sopranos de su tiempo, celebrada internacionalmente por la elegancia y atención de su arte y la belleza de su voz”.Destacaron que actuó con frecuencia en su escenario durante décadas.

El director ejecutivo Alex Beard resaltó que su “autenticidad y humildad iban de la mano con su extraordinario talento vocal y su presencia escénica sutil”.“Por encima de todo, su generosidad y calidez, especialmente hacia los artistas jóvenes, hicieron que impactara más vidas de lo que ella sabía”, agregó.

La Ópera de París también le rindió homenaje, recordando que Lott “mantuvo un profundo lazo afectivo con Francia”, iniciado durante un año académico como asistente de lengua inglesa en una escuela cerca de Grenoble.

Allí, al inscribirse en el Conservatorio de Grenoble, conoció a una profesora “que reconoció su talento excepcional y la animó a dedicarse al canto”, según una extensa nota publicada en línea.

“A lo largo de una carrera internacional excepcional, Dame Felicity Lott se consolidó en los escenarios más importantes del mundo”, concluyó el comunicado, describiéndola como “una de las intérpretes más distinguidas de los grandes compositores de la historia”.

Fuente: AFP

Temas Relacionados

Felicity LottRoyal Opera HouseMúsica ClásicaÓpera

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alejandro Roemmers: “Ser empresario me perjudicó como escritor, piensan que la sensibilidad es solamente de izquierda”

Es dueño de uno de los laboratorios más importantes de América latina. Cuando era chico quería hacer literatura o periodismo y se desquitó de grande, cuando publicó poesía y narrativa. A los 14, le leyó poemas a Borges, ahora compró una enorme colección del autor y sueña abrir un museo dedicado a él

Alejandro Roemmers: “Ser empresario me perjudicó como escritor, piensan que la sensibilidad es solamente de izquierda”

Héctor Abad Faciolince: “Yo no fui a Ucrania para escribir un libro ni una crónica ni a ver la guerra de cerca”

El escritor colombiano habla sobre “Ahora y en la hora”, su conmovedor trabajo autobiográfico en el que narra su experiencia en Ucrania en 2023, cuando sobrevivió a un ataque ruso en el que murió la escritora Victoria Amelina

Héctor Abad Faciolince: “Yo no fui a Ucrania para escribir un libro ni una crónica ni a ver la guerra de cerca”

Pablo Jaurena e Ignacio Varchausky revitalizan el tango con el monumental proyecto ‘Fueyerías’

El álbum dirigido por el bandoneonista cordobés y coproducido por el contrabajista porteño, une generaciones y geografías para explorar la memoria viva de una tradición musical argentina

Pablo Jaurena e Ignacio Varchausky revitalizan el tango con el monumental proyecto ‘Fueyerías’

La Bienal de Venecia afronta el desafío de renovar el arte contemporáneo en una edición polémica y desordenada

La exposición de arte más antigua y más influyente del mundo transcurre, a pesar de todo, como una celebración de la vitalidad, para bien y, en efecto, para mal

La Bienal de Venecia afronta el desafío de renovar el arte contemporáneo en una edición polémica y desordenada

Los secretos mejor guardados de ‘La Sagrada Familia’: el genio de Gaudí, los símbolos ocultos y un enigma en el bronce

La fascinante catedral de Barcelona, que sigue en construcción, desafía la imaginación de millones de visitantes con una arquitectura que celebra la espiritualidad

Los secretos mejor guardados de ‘La Sagrada Familia’: el genio de Gaudí, los símbolos ocultos y un enigma en el bronce

DEPORTES

Independiente denunció que tres juveniles del club fueron víctimas de grooming

Independiente denunció que tres juveniles del club fueron víctimas de grooming

El gol en contra más insólito de la historia: la pelota pegó en un jugador lesionado, hizo una extraña parábola y se metió en el arco

Impacto en la F1: McLaren solicitó a la FIA “eliminar cualquier tipo de alianza” entre equipos en medio los rumores entre Alpine y Mercedes

En Portugal aseguran que Nicolás Otamendi le comunicó a Mourinho que se irá de Benfica para jugar en River Plate

La sangrienta pelea entre dos figuras de MMA que terminó por una decisión médica: “No podía ver nada”

TELESHOW

Dominique Metzger habló de su nuevo romance: “Estoy en la etapa del enamoramiento”

Dominique Metzger habló de su nuevo romance: “Estoy en la etapa del enamoramiento”

Louis Tomlinson palpitó su regreso a Argentina: de su fanatismo por Boca a su deseo de cantar junto a un artista local

Entre algoritmos y nostalgia, Miriam Lanzoni pone el cuerpo a lo que duele y hace reír: “Los vínculos humanos no son fáciles”

Gael García Bernal y Natalia Oreiro, juntos por primera vez en el cine: “Hicimos una película de vínculos adultos”

De hacer carrera en una empresa a competir por Miss Universo Argentina: la reinvención de Natali Rodríguez

INFOBAE AMÉRICA

Sujeto pasará 30 años tras las rejas por matar al padre de su expareja, quien la protegió para que no la asesinara

Sujeto pasará 30 años tras las rejas por matar al padre de su expareja, quien la protegió para que no la asesinara

República Dominicana eleva la alerta verde por lluvias en 15 provincias y el Distrito Nacional

Netanyahu dijo estar “preparado para cualquier escenario” con Irán y hablará hoy con Trump

El Gobierno de Bolivia llamó a un “diálogo productivo” a los sectores que mantienen los bloqueos para rebajar la tensión

El grupo Elefante anuncia su regreso a El Salvador con concierto en agosto