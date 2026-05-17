Murió Felicity Lott, la diva británica del canto

Felicity Lott, una de las sopranos más reconocidas del Reino Unido y también apreciada en Francia, falleció a los 79 años, según confirmó su representante este domingo.

La destacada cantante murió el viernes, tras enfrentar un diagnóstico de cáncer terminal “con gran dignidad y aceptación”, declaró su agente Sue Spence. Lott — conocida popularmente como “Flott”— había revelado su diagnóstico en una reciente entrevista con la BBC. Spence señaló que la soprano “mantuvo su elegancia y clase hasta el final”.

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A lo largo de una trayectoria de varias décadas, actuó en teatros de ópera y salas de concierto de todo el mundo; sus interpretaciones de obras de Richard Strauss y Wolfgang Amadeus Mozart recibieron elogios tanto de la crítica como del público. También colaboró con las principales orquestas internacionales.

“Todo el mundo quería a Flott”, añadió Spence en un comunicado. “En el escenario era sublime, dotando cada actuación de precisión, profundidad y belleza. Pero fueron su humanidad y amabilidad lo que más conmovió a la gente”.

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Habitual del festival anual BBC Proms, Lott fue nombrada Dama del Imperio Británico en 1996 y su vínculo con la música francesa le valió la Legión de Honor, el máximo reconocimiento cultural de Francia.

El Royal Ballet y la Royal Opera House de Londres la describieron como “una de las mejores sopranos de su tiempo"

El Royal Ballet y la Royal Opera House de Londres la describieron como “una de las mejores sopranos de su tiempo, celebrada internacionalmente por la elegancia y atención de su arte y la belleza de su voz”.Destacaron que actuó con frecuencia en su escenario durante décadas.

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El director ejecutivo Alex Beard resaltó que su “autenticidad y humildad iban de la mano con su extraordinario talento vocal y su presencia escénica sutil”.“Por encima de todo, su generosidad y calidez, especialmente hacia los artistas jóvenes, hicieron que impactara más vidas de lo que ella sabía”, agregó.

La Ópera de París también le rindió homenaje, recordando que Lott “mantuvo un profundo lazo afectivo con Francia”, iniciado durante un año académico como asistente de lengua inglesa en una escuela cerca de Grenoble.

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Allí, al inscribirse en el Conservatorio de Grenoble, conoció a una profesora “que reconoció su talento excepcional y la animó a dedicarse al canto”, según una extensa nota publicada en línea.

“A lo largo de una carrera internacional excepcional, Dame Felicity Lott se consolidó en los escenarios más importantes del mundo”, concluyó el comunicado, describiéndola como “una de las intérpretes más distinguidas de los grandes compositores de la historia”.

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Fuente: AFP