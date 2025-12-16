España

Pistachos: propiedades, beneficios y contraindicaciones del fruto seco de moda

Este aperitivo es rico en grasas saludables, vitaminas y minerales que protegen el corazón y los huesos

Guardar
Los beneficios del pistacho (Pixabay)
Los beneficios del pistacho (Pixabay)

En helados, cremas, tartas, galletas... hasta en hamburguesas. El pistacho es el fruto seco de moda y sus productos derivados, como el chocolate Dubái, invaden las estanterías de supermercados, los menús de restaurantes y las redes sociales con los vídeos de “gastroinfluencers”.

Este fruto seco ha conquistado el paladar de millones de personas en todo el mundo gracias a su sabor inconfundible y a su versatilidad en la cocina, como estamos pudiendo observar en la oferta gastronómica actual. Sin embargo, su interesante perfil nutricional es también el responsable de su creciente popularidad.

La Fundación Española de la Nutrición (FEN) recoge que los pistachos son un alimento altamente energético. Su elevado aporte calórico se debe, principalmente, a su contenido en grasas. No obstante, se trata en su mayoría de grasas insaturadas, especialmente monoinsaturadas, consideradas beneficiosas para la salud cardiovascular. Este tipo de grasas ayuda a mantener niveles adecuados de colesterol en sangre cuando se consumen dentro de una dieta equilibrada, lo que los convierte en una alternativa más saludable frente a otros aperitivos ricos en grasas saturadas.

En cuanto a minerales, los pistachos destacan por su riqueza y variedad, según la FEN. Son fuente de calcio, magnesio, zinc, potasio, fósforo y hierro, nutrientes esenciales para múltiples funciones del organismo. Una ración de pistachos puede cubrir aproximadamente el 15 % de las ingestas diarias recomendadas de fósforo, un mineral fundamental para el mantenimiento de los huesos y los dientes en condiciones normales

El magnesio y el potasio, por su parte, participan en el correcto funcionamiento muscular y nervioso, mientras que el zinc y el hierro contribuyen al sistema inmunitario y al transporte de oxígeno en la sangre.

Pistachos (Wikipedia)
Pistachos (Wikipedia)

Un fruto seco que protege el corazón

El aporte vitamínico de los pistachos es otro de sus puntos fuertes. De acuerdo con la FEN, son fuente de tiamina (vitamina B1), vitamina E y folatos. La tiamina desempeña un papel clave en el metabolismo energético y en el funcionamiento del sistema nervioso, mientras que los folatos son especialmente importantes para la función psicológica normal y para la formación de nuevas células. La vitamina E, conocida por su efecto antioxidante, contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo, un proceso relacionado con el envejecimiento y diversas enfermedades crónicas.

Gracias a esta combinación de grasas saludables, minerales y vitaminas, el consumo moderado de pistachos puede aportar beneficios relevantes para la salud. Pueden ser un aliado en dietas equilibradas, ayudar a mantener la saciedad entre comidas y contribuir al bienestar cardiovascular y óseo. Además, su textura y sabor los hacen fáciles de incorporar tanto en recetas saladas como dulces, desde ensaladas y platos principales hasta postres y cremas.

Cinco Mitos Sobre La Alimentación Saludable - Bienestar

Contraindicaciones de los pistachos

Pese a las propiedades y beneficios de los frutos secos, también existen contraindicaciones que conviene tener en cuenta. Al ser un alimento muy calórico, un consumo excesivo puede favorecer el aumento de peso, especialmente en personas con un gasto energético bajo.

Además, quienes padecen alergia a los frutos secos deben evitarlos por completo. También es recomendable optar por pistachos naturales o tostados sin sal, ya que las versiones muy saladas pueden contribuir a un exceso de sodio en la dieta.

Temas Relacionados

PistachosFrutos secosAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La compraventa de viviendas se desacelera en el tercer trimestre con una subida del 2,7%

Los datos del Ministerio de Vivienda apuntan a que las 170.656 operaciones registradas entre junio y septiembre suponen una caída del 13,2% en la actividad respecto a los tres meses anteriores

La compraventa de viviendas se

Pilar Alegría deja el Gobierno para ser candidata en Aragón: “He sido muy feliz, pero ahora inicio mi camino más emocionante”

Pedro Sánchez debe decidir ahora quién se encarga de Educación. También el nombre de la nueva portavoz del Gobierno

Pilar Alegría deja el Gobierno

Isabel Solsona, dentista, explica cómo lavarse los dientes adecuadamente: “Cuantos más problemas de encías tengas, más suave debe ser tu cepillo”

La salud oral abarca desde el cepillado dental hasta una limpieza integral de la lengua

Isabel Solsona, dentista, explica cómo

Revisar el móvil de tu pareja es una infracción muy grave y puedes ir a la cárcel”: un abogado explica los motivos

Condenas de uno a cuatro años por acceder al móvil de tu pareja sin su permiso

Revisar el móvil de tu

Jana Pugès, española viviendo en Marruecos: “Yo gano como 300 euros y con eso lo pago todo”

Toda esta “conexión profunda”, que ha experimentado Jana Pugès, le ha llevado a renegar del turismo superficial o de los europeos que se trasladan a otro país para vivir como privilegiados

Jana Pugès, española viviendo en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pilar Alegría deja el Gobierno

Pilar Alegría deja el Gobierno para ser candidata en Aragón: “He sido muy feliz, pero ahora inicio mi camino más emocionante”

La Audiencia Nacional revisará la legitimidad del comité de análisis creado para investigar el apagón eléctrico

La carretera submarina más larga del mundo tendrá 27 kilómetros a 400 metros de profundidad y una rotonda doble para salir

La Justicia frena a un padre que quería desahuciar a su hijo y su nuera de la vivienda familiar de su esposa fallecida

Almeida paga 72.600 euros para que una consultora experta en ciencia y tecnología logre que Madrid mejore su puesto en rankings internacionales

ECONOMÍA

La compraventa de viviendas se

La compraventa de viviendas se desacelera en el tercer trimestre con una subida del 2,7%

Aranceles al cerdo español: China fija entre el 4,9% y el 19,8% los impuestos a las importaciones de productos porcinos

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 16 diciembre

El abogado Sebastián Ramírez aclara si puedes viajar cobrando el paro: “No puedes, solo hay unas pocas excepciones”

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

DEPORTES

El refugio de Alcaraz para

El refugio de Alcaraz para preparar el Open de Australia: jornadas ‘a medida’ sin distracciones, entrenamientos y fisioterapia

Un extenista avisa sobre lo que ocurrirá en el Open de Australia: “Djokovic tiene todas las posibilidades de volver a ganar”

Aston Martin empieza a ver los frutos de su trabajo de preparación de cara a 2026: es un candidato real al título en la nueva era de la Fórmula 1

Marc Márquez habla sobre cómo es pilotar una moto de MotoGP: “Son incómodas”

Ilia Topuria denuncia un intento de extorsión: “Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables”