Pistachos: propiedades, beneficios y contraindicaciones del fruto seco de moda

En helados, cremas, tartas, galletas... hasta en hamburguesas. El pistacho es el fruto seco de moda y sus productos derivados, como el chocolate Dubái, invaden las estanterías de supermercados, los menús de restaurantes y las redes sociales con los vídeos de “gastroinfluencers”.

Este fruto seco ha conquistado el paladar de millones de personas en todo el mundo gracias a su sabor inconfundible y a su versatilidad en la cocina, como estamos pudiendo observar en la oferta gastronómica actual. Sin embargo, su interesante perfil nutricional es también el responsable de su creciente popularidad.

La Fundación Española de la Nutrición (FEN) recoge que los pistachos son un alimento altamente energético. Su elevado aporte calórico se debe, principalmente, a su contenido en grasas. No obstante, se trata en su mayoría de grasas insaturadas, especialmente monoinsaturadas, consideradas beneficiosas para la salud cardiovascular. Este tipo de grasas ayuda a mantener niveles adecuados de colesterol en sangre cuando se consumen dentro de una dieta equilibrada, lo que los convierte en una alternativa más saludable frente a otros aperitivos ricos en grasas saturadas.

En cuanto a minerales, los pistachos destacan por su riqueza y variedad, según la FEN. Son fuente de calcio, magnesio, zinc, potasio, fósforo y hierro, nutrientes esenciales para múltiples funciones del organismo. Una ración de pistachos puede cubrir aproximadamente el 15 % de las ingestas diarias recomendadas de fósforo, un mineral fundamental para el mantenimiento de los huesos y los dientes en condiciones normales

El magnesio y el potasio, por su parte, participan en el correcto funcionamiento muscular y nervioso, mientras que el zinc y el hierro contribuyen al sistema inmunitario y al transporte de oxígeno en la sangre.

Un fruto seco que protege el corazón

El aporte vitamínico de los pistachos es otro de sus puntos fuertes. De acuerdo con la FEN, son fuente de tiamina (vitamina B1), vitamina E y folatos. La tiamina desempeña un papel clave en el metabolismo energético y en el funcionamiento del sistema nervioso, mientras que los folatos son especialmente importantes para la función psicológica normal y para la formación de nuevas células. La vitamina E, conocida por su efecto antioxidante, contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo, un proceso relacionado con el envejecimiento y diversas enfermedades crónicas.

Gracias a esta combinación de grasas saludables, minerales y vitaminas, el consumo moderado de pistachos puede aportar beneficios relevantes para la salud. Pueden ser un aliado en dietas equilibradas, ayudar a mantener la saciedad entre comidas y contribuir al bienestar cardiovascular y óseo. Además, su textura y sabor los hacen fáciles de incorporar tanto en recetas saladas como dulces, desde ensaladas y platos principales hasta postres y cremas.

Contraindicaciones de los pistachos

Pese a las propiedades y beneficios de los frutos secos, también existen contraindicaciones que conviene tener en cuenta. Al ser un alimento muy calórico, un consumo excesivo puede favorecer el aumento de peso, especialmente en personas con un gasto energético bajo.

Además, quienes padecen alergia a los frutos secos deben evitarlos por completo. También es recomendable optar por pistachos naturales o tostados sin sal, ya que las versiones muy saladas pueden contribuir a un exceso de sodio en la dieta.