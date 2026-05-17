Sujeto pasará 30 años tras las rejas por matar al padre de su expareja, quien la protegió para que no la asesinara

El peso de la justicia llegó 10 meses después por el crimen del adulto mayor que defendió a su hija. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche del 11 de julio de 2025 la tragedia volvió a la provincia de Colón. En el sector de Cartagena, en el corregimiento de Puerto Pilón, Ibrahim González, de 61 años, se cubrió bajo la oscuridad de la noche y dirigió sus pasos hacia la residencia de su expareja, una joven de 24 años, con la malsana intención de asesinarla.

Una vez en la residencia, con lo que no contaba el agresor en potencia era que allí se encontraba el padre de la joven, Federico Ramírez Rodríguez de 63 años de edad, dispuesto a evitar una agresión en contra de su hija, aunque minutos después falleciera producto de las múltiples heridas que con un arma blanca le propinara quien hasta unos meses era su yerno.

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Diez meses después de ocurrido el fatal desenlace, a la jueza de Garantías de la provincia de Colón, Bernalda Martínez Suazo, no le tembló la mano para sentenciar al agresor a la pena de 30 años de prisión, por los delitos de homicidio doloso agravado y femicidio en grado de tentativa.

La sentencia llegó luego de validar un acuerdo de pena consensuado entre las partes intervinientes, informó el Órgano Judicial.

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La jueza Martínez Suazo también estableció como pena accesoria la prohibición a González del porte y uso de armas de fuego por el mismo período de la condena principal, una vez cumplida la pena de prisión.

La violencia aumenta en la atlántica provincia de Colón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otro caso judicial, el Tribunal de Juicio Oral de Descongestión de la provincia de Veraguas condenó de manera unánime a 37 años de prisión a un ciudadano por la comisión de los delitos contra la libertad e integridad sexual, en las modalidades de violación agravada, corrupción de menores y actos libidinosos, en perjuicio de dos menores de edad.

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Esta causa penal guarda relación con hechos ocurridos en noviembre de 2024, en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas.

En la audiencia de lectura de sentencia, efectuada la mañana del viernes 15 de mayo de 2026, los jueces Ana Carolina Vernaza, Marta Díaz Gutiérrez y Omar Cañizales emitieron la sentencia condenatoria.

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Las representantes de la ley ordenaron como pena accesoria, de acuerdo con el Órgano Judicial, la inhabilitación por el término de 14 años, una vez cumplida la pena, ejercer cargos, oficios o profesiones en parques, parvularios, centros escolares, campos o centros deportivos y áreas aledañas o en cualquier lugar donde regularmente se agrupen personas menores de edad.

La información indica que el tribunal tomó esta decisión luego de analizar los alegatos y las pruebas, entre testimoniales, periciales y documentales, presentadas por las partes durante los tres días que duró el juicio.

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Las armas blancas, causantes de varios asesinatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, la jueza de Garantías de la provincia de Colón, también decretó la medida cautelar de detención provisional para un ciudadano imputado por la presunta comisión de los delitos de tentativa de homicidio y asociación ilícita para delinquir, en perjuicio de tres personas.

La medida de privación de libertad se aplicó al considerar la autoridad la gravedad del hecho, aunado a la existencia de riesgos procesales como la posible desatención del proceso, la destrucción de medios de prueba y el peligro para las víctimas.

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El hecho se registró en horas de la noche en el sector de Altos de Los Lagos, corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón, donde un menor de aproximadamente 17 años de edad resultó herido por impactos de bala.