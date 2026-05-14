ANSES: cuándo cobro en mayo 2026 si mi DNI termina en 8

El cronograma de ANSES para mayo 2026 establece fechas específicas de cobro según la terminación del DNI y el tipo de prestación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el cronograma de pagos correspondiente a mayo de 2026. Si tu DNI termina en 8, te corresponde cobrar en fechas específicas según la prestación que percibas.

El calendario, que abarca jubilaciones, pensiones, asignaciones y planes sociales, detalla los días de acreditación y los montos actualizados, incluyendo los bonos extraordinarios vigentes.

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Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Para quienes perciben jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, el pago correspondiente se acredita el 21 de mayo si el DNI termina en 8. El monto mínimo para este grupo asciende a $393.174,10.

Además, quienes cobran el haber mínimo reciben un bono extraordinario de $70.000, por lo que el total a cobrar puede llegar a $463.174,10. Este refuerzo se liquida automáticamente y, en caso de que el monto cobrado sea menor al mínimo más el bono, se otorga un refuerzo proporcional hasta alcanzar ese valor.

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En mayo de 2026, los haberes experimentan un aumento del 3,38% respecto al mes anterior, ajustándose conforme al índice de inflación. El cronograma busca garantizar la organización y el acceso ordenado para todos los jubilados y pensionados.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Quienes cobran jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo y tienen DNI terminado en 8 reciben el pago el 29 de mayo.

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Los jubilados y pensionados con haber mínimo y DNI terminado en 8 cobran el 21 de mayo e incluyen un bono de $70.000, alcanzando un total de $463.174,10 (NA)

El monto actualizado para este segmento es de $2.645.689,40. Este grupo no accede al bono extraordinario, dado que el refuerzo está reservado exclusivamente para quienes cobran el mínimo o un importe inferior a la suma del mínimo más el bono.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Los titulares de la PUAM con DNI terminado en 8 cobran el 21 de mayo. El monto actualizado para mayo de 2026 es de $314.539,28.

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Si se suma el bono extraordinario de $70.000, el total percibido por los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor alcanza $384.539,28. Esta prestación también se ajusta automáticamente de acuerdo a la inflación oficial, garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo.

Pensiones No Contributivas

Para las pensiones no contributivas, el cobro correspondiente para DNI terminados en 8 es el 15 de mayo. El monto fijado para mayo es de $275.221,87. Al sumar el bono extraordinario, el total sube a $345.221,87.

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Las pensiones no contributivas y Pensión Madre de 7 Hijos se abonan el 15 de mayo para DNI finalizados en 8, incluyendo el bono extraordinario de $70.000 (REUTERS/Francisco Loureiro)

Pensión Madre de 7 Hijos

Las beneficiarias de la Pensión Madre de 7 Hijos cuyos DNI finalizan en 8 cobrarán el 15 de mayo. El monto de esta prestación es equivalente a la jubilación mínima: $393.174,10, con un total de $463.174,10 al incorporar el refuerzo extraordinario.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminado en 8 cobran el 21 de mayo. Para mayo de 2026, el monto de la AUH es de $141.285,31.

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Este beneficio se actualiza periódicamente según el índice de inflación y está dirigido a familias con hijos menores de 18 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

AUH con Discapacidad

Quienes perciben la AUH con Discapacidad y tienen DNI terminado en 8 también cobran el 21 de mayo. El monto asignado para mayo de 2026 asciende a $460.044,10. Esta prestación está dirigida a familias con hijos con discapacidad, garantizando un acompañamiento económico superior al de la AUH general, en reconocimiento a las necesidades adicionales.

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Asignación Familiar por Hijo

Los beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 8 perciben el pago el 21 de mayo. El monto específico varía según el rango salarial y la zona del país, por lo que no hay un valor uniforme expresado en el cronograma.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 8 cobrarán el 21 de mayo. El monto de esta asignación se ajusta periódicamente, aunque el cronograma no detalla el valor exacto para mayo de 2026.

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Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo para DNI terminado en 8 también se pagan el 21 de mayo, con montos variables según zona y salario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pago de esta prestación sigue el mismo calendario que la AUH, garantizando un acceso regular y previsible para las beneficiarias.

Asignación por Prenatal

Quienes reciben la Asignación por Prenatal y tienen DNI terminado en 8 cobran el 19 de mayo. Esta prestación también varía en monto según el rango salarial y la zona, por lo que el valor concreto no se especifica de forma general en el cronograma oficial.

El calendario para esta asignación es distinto al de la AUH, con fechas diferenciadas para facilitar la atención en los bancos.

Asignación por Maternidad

Las beneficiarias de la Asignación por Maternidad pueden cobrar en cualquier momento entre el 13 de mayo y el 10 de junio, sin importar la terminación de su documento.

El monto de la asignación varía según el salario y situación laboral de la beneficiaria, por lo que no se informa un valor único para todos los casos.

Asignaciones Pago Único (matrimonio, nacimiento, adopción)

Las Asignaciones de Pago Único—que incluyen los beneficios por matrimonio, nacimiento y adopción— también se abonan dentro de un período extendido. Para todas las terminaciones de DNI, el cobro puede realizarse entre el 12 de mayo y el 10 de junio. Los montos difieren según la prestación: $82.353 por nacimiento, $123.307 por matrimonio y $492.366 por adopción.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las asignaciones familiares ligadas a las pensiones no contributivas pueden cobrarse entre el 11 de mayo y el 10 de junio, cualquiera sea la terminación del DNI. Los montos dependen de la composición familiar y se ajustan según la normativa vigente.

Las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento o adopción se cobran entre el 12 de mayo y el 10 de junio sin importar la terminación del DNI (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prestación por Desempleo

Quienes perciben la Prestación por Desempleo y tienen DNI terminado en 8 cobrarán el 29 de mayo. El monto de la prestación depende de los aportes y la situación laboral previa del beneficiario, por lo que no se consigna un valor uniforme para todos los casos.