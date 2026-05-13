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Cuáles son las propiedades antienvejecimiento del ajo

Una combinación de sabores y compuestos naturales permite que quienes integran este ingrediente disfruten de defensas más fuertes y de mayor energía con los años

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Unos sencillos trucos en la cocina pueden impactar la manera en la que el cuerpo responde al paso del tiempo y las enfermedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajo es uno de los ingredientes más valorados en la cocina mexicana, pero su uso va más allá del sabor que aporta a los platillos.

Diversos estudios han documentado que este alimento posee compuestos con efectos antioxidantes y antiinflamatorios que pueden ayudar a retrasar los signos del envejecimiento.

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Incorporar ajo a la dieta diaria no solo fortalece el sistema inmunológico, sino que también contribuye a proteger la salud cardiovascular y a mantener la vitalidad con el paso de los años.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Unos sencillos trucos en la cocina pueden impactar la manera en la que el cuerpo responde al paso del tiempo y las enfermedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las propiedades antienvejecimiento del ajo

El ajo se asocia con propiedades antienvejecimiento debido a varios compuestos y efectos en el organismo. Entre los principales beneficios destacan:

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  • Antioxidantes: El ajo contiene alicina, flavonoides, selenio y compuestos azufrados que ayudan a combatir los radicales libres, responsables del envejecimiento celular.
  • Protección cardiovascular: Su consumo regular se relaciona con la reducción del colesterol LDL y la presión arterial, favoreciendo la salud del corazón y disminuyendo el riesgo de enfermedades crónicas asociadas a la edad.
  • Efecto antiinflamatorio: Sus compuestos ayudan a reducir la inflamación sistémica, lo que puede prevenir el deterioro de tejidos y órganos con el paso de los años.
  • Mejora de la función inmunológica: El ajo estimula la respuesta del sistema inmunológico, incrementando la resistencia a infecciones y favoreciendo la longevidad.
  • Apoyo a la salud cerebral: Por sus propiedades vasodilatadoras y antioxidantes, el ajo puede ayudar a proteger las células cerebrales del estrés oxidativo, factor relacionado con enfermedades neurodegenerativas.
Primer plano de una mujer joven con piel luminosa y sin imperfecciones, con manos sobre sus mejillas. Fondo gris claro con sombras verticales.
En conjunto, el consumo frecuente de ajo, como parte de una dieta variada, contribuye a retrasar algunos procesos del envejecimiento y a mantener una mejor calidad de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir ajo para obtener sus propiedades antienvejecimiento

Para aprovechar las propiedades antienvejecimiento del ajo, la forma de consumirlo es importante, ya que algunos compuestos se activan cuando el ajo está crudo o fresco. Aquí tienes las recomendaciones básicas:

1. Ajo crudo

  • Picar, machacar o triturar el ajo y dejarlo reposar al menos 10 minutos antes de consumirlo. Esto permite que se forme la alicina, el compuesto activo con mayor potencial antioxidante.
  • Puedes agregarlo en pequeñas cantidades a ensaladas, guacamole, salsas frescas o untarlo en pan.

2. En preparaciones cocidas (pero no demasiado)

  • Cocinar el ajo a temperatura baja o añadirlo al final de la cocción ayuda a conservar parte de sus compuestos beneficiosos.
  • Evita freírlo a fuego muy alto o cocinarlo por largos periodos, ya que el calor destruye la alicina.

3. Infusión de ajo

  • Puedes preparar una infusión colocando uno o dos dientes de ajo machacados en agua caliente. Deja reposar algunos minutos y bébela tibia.

4. Suplementos de ajo

  • Si el sabor o el olor te resultan incómodos, existen cápsulas de ajo en el mercado, aunque su efectividad puede variar según la calidad y la presentación. Siempre consulta a un médico antes de tomar suplementos.
Ingredientes naturales y frescos, como el ajo, junto con una variedad de vegetales, para una cocina casera y nutritiva (Imagen Ilustrativa Infobae)
Es recomendable consumir uno o dos dientes de ajo fresco al día, evitando excesos para prevenir molestias digestivas y riesgos de interacción con medicamentos.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sugerencia general es consumir uno o dos dientes de ajo fresco al día para mantener sus beneficios.

El consumo excesivo puede causar molestias digestivas o interactuar con ciertos medicamentos (como anticoagulantes). Si tienes alguna condición de salud o tomas medicamentos, consulta primero con tu médico.

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