Salud

Aprobación histórica en Europa: un test de sangre simplifica el diagnóstico del Alzheimer

La farmacéutica suiza Roche recibió la autorización para una prueba de sangre que identifica y descarta la enfermedad. El método, menos invasivo, estará disponible en la Unión Europea

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Vista de cerca de una mano enguantada de azul sosteniendo un gotero con una gota de sangre sobre una tira reactiva blanca etiquetada como 'Alzheimer's Diagnostic Test'.
La nueva prueba de sangre, desarrollada por Roche y Eli Lilly and Company, permitirá identificar señales iniciales de esta enfermedad neurodegenerativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La farmacéutica suiza Roche anunció este martes 12 de mayo la autorización para utilizar en Europa una prueba de sangre que detecta y descarta el Alzheimer. El test, denominado Elecsys pTau217, representa un avance para la detección de la enfermedad en pacientes adultos. El lanzamiento se realizó desde la sede central de la compañía, en Suiza, y marca un hito para el diagnóstico temprano.

En este contexto, la prueba aparece como la primera alternativa de sangre para identificar señales tempranas de Alzheimer. El método busca reemplazar procedimientos complejos y costosos. Hasta la fecha, los análisis tradicionales requerían estudios invasivos como punciones lumbares o tomografías cerebrales. Según informó el portal de noticias Euronews, el nuevo test detecta la presencia de la proteína pTau217 en sangre, marcador clave de la enfermedad.

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Colaboración internacional y respaldo científico

Por otra parte, la farmacéutica Roche desarrolló la tecnología en colaboración con Eli Lilly and Company, otro referente del sector. De acuerdo con lo informado por el portal de noticias, la prueba obtuvo el marcado CE, una certificación que garantiza su seguridad y eficacia dentro de la Unión Europea. Esta autorización permite que hospitales y laboratorios de países miembros incorporen la tecnología a la práctica clínica.

En el anuncio oficial, Matt Sause, consejero delegado de Roche Diagnostics, remarcó que “la introducción de pTau217 supone un avance importante para disponer de una herramienta sencilla, basada en un análisis de sangre, que permita diagnosticar el Alzheimer mucho antes en el recorrido del paciente”. El directivo también señaló que el diagnóstico tradicional suele requerir un camino largo y complejo, lo que demora la atención.

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Una mujer mayor con el ceño fruncido y manos abiertas habla a una mujer más joven que escucha atenta y preocupada, con fotos sobre una mesa.
El estudio del análisis Elecsys pTau217 recibió la autorización europea y ofrece una alternativa menos invasiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mismo sentido, Carole Ho, vicepresidenta ejecutiva de Eli Lilly and Company y presidenta de Lilly Neuroscience, afirmó que “para millones de familias que viven con la incertidumbre del Alzheimer, un diagnóstico a tiempo es el primer y más decisivo paso hacia una atención significativa”.

Cómo funciona Elecsys pTau217

La nueva prueba se presenta como una herramienta útil tanto para la atención primaria como para la especializada. El procedimiento consiste en extraer una muestra de sangre y evaluar el nivel de la proteína pTau217. Si el resultado indica niveles elevados, existe alta probabilidad de presencia de placas amiloides, asociadas a la enfermedad. Por el contrario, un resultado negativo sugiere que el Alzheimer es poco probable, lo que podría evitar estudios más invasivos.

Impacto sobre el sistema de salud

Según aclaró Roche, la incorporación de este test simplificará el acceso de los pacientes a un diagnóstico temprano. Esta herramienta permitirá que los médicos de cabecera deriven a los especialistas con información relevante, agilizando la atención y descomprimiendo el sistema sanitario. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la prevalencia de demencia en mayores de 60 años en la Unión Europea aumentó de 5,9 millones en 2000 a 9,1 millones en 2018. Las proyecciones indican 13,4 millones para 2030 y cerca de 18,7 millones para 2050.

En paralelo, la confirmación del diagnóstico resulta clave para los pacientes y familiares, quienes podrán acceder a tratamientos y cuidados oportunos. La enfermedad constituye la causa más frecuente de demencia en el mundo, con una incidencia estimada entre 60 y 80% de los casos, según la OCDE. La demora en la detección suele generar incertidumbre, estrés y dificultades en el acceso a los recursos médicos.

Tubo de ensayo con sangre y células flotantes, conectado por luces a una silueta de cabeza humana con cerebro transparente, sobre fondo de laboratorio.
El inmunoensayo Elecsys pTau217 identifica una proteína clave asociada al Alzheimer y permitirá intervenir a tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

A futuro, la llegada del inmunoensayo plasmático abre la posibilidad de transformar la estrategia sanitaria en el abordaje del Alzheimer. El test permitirá una intervención más temprana, lo que podría mejorar la calidad de vida de los pacientes y optimizar la planificación de los sistemas de salud en la región.

La aprobación europea para la prueba de sangre de Roche representa una innovación que podría impactar en la vida de millones de personas. El avance, respaldado por la colaboración de Eli Lilly and Company, posiciona a la industria farmacéutica en un nuevo escenario frente al desafío que supone la detección y el tratamiento del Alzheimer.

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