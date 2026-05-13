Sociedad

El particular motivo que provocó varias horas de demoras y caos en el tren Sarmiento

Una falla menor en una de las puertas de una unidad obligó a detener el servicio en Ciudadela, esto obligó a que los pasajeros tengan que dejar la formación. Sin embargo, algunos evacuaron, pero otros no

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El problema fue originado por una falla en una puerta

Una formación del tren Sarmiento quedó varada en la estación de Ciudadela tras detectarse un desperfecto técnico en una de las puertas de una formación. Esto llevó a que desde Trenes Argentinos tuvieran que cancelar el servicio y provocó importantes demoras en el servicio. Sin embargo, la atípica situación se prolongó debido a un insólito motivo: hubo gente que no quería bajar del tren.

Según le confirmaron desde la empresa a Infobae, el problema se originó en una puerta que salió de su eje y no podía cerrarse. Ante la imposibilidad de circular con una puerta abierta, se tomó la decisión de retirar la formación de circulación y derivarla a un depósito para su reparación.

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El procedimiento implicó el desalojo de los pasajeros, pero allí surgió el principal escollo operativo. Una parte de los pasajeros descendió del tren sin inconvenientes, mientras que otro grupo se negó a abandonar la formación.

demoras en el tren Sarmiento
Los pasajeros no descendían porque no tenían espacio donde quedarse

“Hasta que no quedara la formación sin ningún pasajero, no podía reanudar la marcha”, le precisaron a este medio. Esa resistencia de algunos viajeros fue la que extendió los tiempos de la interrupción.

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Una vez que el tren quedó vacío, fue trasladado al depósito. Trenes Argentinos aclaró que se trató de una falla técnica menor y anticipó que el servicio estaba próximo a reanudarse.

Por su parte, los pasajeros entendían que no podían evacuar porque no había espacio para todos, por lo que el tren se quedaba en el lugar, generando demoras durante más de una hora.

demoras en el tren Sarmiento
El servicio estuvo con demoras durante más de una hora

En diálogo con la señal TN, un pasajero llamado Pedro contó cómo estaba viviendo la situación en el momento que esperaba que se solucione todo. “Se detuvo el tren, insistían en que la gente se bajara del tren, pero la gente no cabe en el andén, entonces se quedó arriba del tren una parte y otra ha descendido. Pero el tren está quieto, no va para atrás ni para adelante, no da lugar a que la formación de atrás llegue para cargar a la gente”.

Luego, agregó a lo que sucedió en ese entonces: “Yo llegué a salir de la plataforma. El guarda está intentando que la gente descienda, pero no cabemos en el andén”.

La situación se vio agravada por el momento en el que sucedió, cuando comenzaba a darse la hora pico por el regreso a casa. La problemática comenzó alrededor de las 16:00 y se mantuvo hasta, aproximadamente, las 17:30, cuando se reanudó el servicio del tren Sarmiento. Sin embargo, tardó un tiempo más para terminar de normalizarse.

demoras en el tren Sarmiento
Trenes Argentinos confirmó que se trató de una falla menor en una de las puertas

Se esperan nuevos aumentos en los trenes del AMBA

El esquema tarifario de los trenes metropolitanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pasó al centro de la escena luego de que la Secretaría de Transporte comunicara aplicará una suba acumulada de hasta un 91,39% en los pasajes entre mayo y septiembre de 2026, según el tramo y la modalidad de pago.

La medida alcanza a las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza, e involucra tanto a usuarios con beneficios sociales como a quienes pagan la tarifa general con tarjeta SUBE. Fue comunicada junto a aumentos de la tarifa de colectivos bajo jurisdicción nacional.

Desde el 18 de mayo, cuando superado el período de audiencia pública llamado por el Gobierno se aplique el primer aumento del nuevo cuadro tarifario en el Boletín Oficial, habrá una suba del 18% en los pasajes de trenes del AMBA este mismo mes.

Como consecuencia, así quedará el tarifario para viajes con SUBE nominalizada cuando se aplique el primer ajuste:

  • Sección 1: $ 330,00
  • Sección 2: $ 429,00
  • Sección 3: $ 528,00

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