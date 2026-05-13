Una taza de café y una fruta por día podrían reducir a la mitad el riesgo de envejecimiento celular

Estudio realizado durante siete años y presentado en Estambul, vinculó la ingesta frecuente de estos compuestos de origen vegetal con un riesgo significativamente menor de presentar telómeros cortos en adultos (Freepik)

Una investigación presentada en el Congreso Europeo sobre Obesidad, uno de los principales foros científicos internacionales sobre nutrición y salud metabólica, realizado en Estambul, reveló que quienes consumen más alimentos ricos en polifenoles, como frutas, café, bayas y cacao, tienen un 52% menos de riesgo de presentar telómeros cortos. Se trata de los extremos del ADN cuyo acortamiento acelera el envejecimiento celular y aumenta la probabilidad de enfermedades asociadas a la edad. El estudio analizó datos de más de 1.700 adultos durante siete años y refuerza la evidencia científica del papel que juegan los polifenoles dentro de la dieta para promover un envejecimiento más saludable.

Según el medio británico The Guardian, los telómeros son los extremos protectores del ADN y, cuando se acortan, incrementan el riesgo de muerte celular y de enfermedades vinculadas al envejecimiento. Este acortamiento, está relacionado con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, ciertos tipos de cáncer y mortalidad general.

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El estudio presentado en Estambul fue desarrollado por investigadores de la Universidad de Navarra, institución académica española de alto prestigio, en Pamplona. Los expertos midieron la longitud de los telómeros en muestras de más de 1.700 adultos en 2008 y nuevamente en 2015, evaluando en paralelo el consumo total de polifenoles de cada participante durante ese período.

Los números detrás del hallazgo

Los alimentos como las bayas, las manzanas, el café y el cacao fueron identificados con el mayor efecto protector sobre los telómeros (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia arrojada por la investigación fue clara. Quienes ingerían mayores cantidades de polifenoles en su dieta presentaban un 52% menos de riesgo de presentar telómeros cortos, en comparación con los grupos con menor consumo.

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El análisis de los datos mostró que el consumo moderado de café —hasta una taza al día— se vinculó con un riesgo 26% menor de tener telómeros cortos frente a quienes no lo consumían. Asimismo, el consumo de entre cuatro y cinco porciones de fruta diaria tuvo también un impacto protector: los participantes con mayor ingesta de fruta presentaban un riesgo 29% menor de acortamiento de telómeros.

En contraste, otros alimentos ricos en polifenoles, como el aceite de oliva, el vino tinto y las verduras, no mostraron una asociación estadísticamente significativa con el riesgo de acortamiento de los telómeros según este estudio.

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La voz de los investigadores

La autora principal del trabajo e investigadora Isabella Kury Guzmán, enfatizó que el hallazgo no se limita a un alimento en particular. “Una dieta rica en polifenoles, que incluya alimentos como frutas y café, podría favorecer un envejecimiento celular más saludable”, remarcó. En el mismo sentido subrayó que el impacto no responde a un solo alimento con propiedades antienvejecimiento, sino al efecto acumulativo de las elecciones alimentarias diarias a lo largo del tiempo.

Por su parte, Ana Rodríguez-Mateos, profesora de nutrición en el King’s College de Londres, destacó la importancia de estos compuestos. “Los polifenoles se relacionan con un menor riesgo de enfermedades asociadas al envejecimiento, como las cardiopatías y el deterioro cognitivo. Los estudios clínicos demuestran que el consumo de estos compuestos puede reducir la presión arterial y favorecer la función cerebral y vascular a medida que envejecemos”, explicó.

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Las personas que bebieron una taza de café al día tuvieron un riesgo 26% menor de presentar telómeros cortos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las advertencias de la comunidad científica

Como ocurre en toda investigación científica, algunos especialistas aportaron reservas frente a los resultados. Según el portal británico, Gunter Kuhnle, profesor de nutrición en la Universidad de Reading, instó a la prudencia por las dificultades metodológicas que implica medir con precisión la ingesta de polifenoles.

Para el especialista, “no sorprende que una dieta rica en frutas y verduras tenga beneficios para la salud”. El experto aclaró que, dado que los alimentos de origen vegetal son la principal fuente de polifenoles, es complicado determinar si un envejecimiento más saludable se debe únicamente a los polifenoles o a seguir en general una dieta saludable.

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Los polifenoles son compuestos naturales presentes en alimentos de origen vegetal, reconocidos por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Según la investigación de la Universidad de Navarra, las principales fuentes de polifenoles asociadas con efectos protectores sobre los telómeros son las bayas, las manzanas, el café y el cacao.

Como detalla el portal de noticias, los hallazgos presentados en el Congreso Europeo sobre Obesidad, abren nuevas perspectivas para futuras investigaciones que examinen el papel de la dieta en la prevención de enfermedades relacionadas con el envejecimiento.

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