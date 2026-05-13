Salud

Una taza de café y una fruta por día podrían reducir a la mitad el riesgo de envejecimiento celular

Una investigación con datos de más de 1.700 adultos reveló que quienes consumen más alimentos ricos en polifenoles tienen un 52% menos de riesgo de deterioro celular y longevidad

Guardar
Google icon
Un taza sobre granos de café (Freepik)
Estudio realizado durante siete años y presentado en Estambul, vinculó la ingesta frecuente de estos compuestos de origen vegetal con un riesgo significativamente menor de presentar telómeros cortos en adultos (Freepik)

Una investigación presentada en el Congreso Europeo sobre Obesidad, uno de los principales foros científicos internacionales sobre nutrición y salud metabólica, realizado en Estambul, reveló que quienes consumen más alimentos ricos en polifenoles, como frutas, café, bayas y cacao, tienen un 52% menos de riesgo de presentar telómeros cortos. Se trata de los extremos del ADN cuyo acortamiento acelera el envejecimiento celular y aumenta la probabilidad de enfermedades asociadas a la edad. El estudio analizó datos de más de 1.700 adultos durante siete años y refuerza la evidencia científica del papel que juegan los polifenoles dentro de la dieta para promover un envejecimiento más saludable.

Según el medio británico The Guardian, los telómeros son los extremos protectores del ADN y, cuando se acortan, incrementan el riesgo de muerte celular y de enfermedades vinculadas al envejecimiento. Este acortamiento, está relacionado con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, ciertos tipos de cáncer y mortalidad general.

PUBLICIDAD

El estudio presentado en Estambul fue desarrollado por investigadores de la Universidad de Navarra, institución académica española de alto prestigio, en Pamplona. Los expertos midieron la longitud de los telómeros en muestras de más de 1.700 adultos en 2008 y nuevamente en 2015, evaluando en paralelo el consumo total de polifenoles de cada participante durante ese período.

Los números detrás del hallazgo

Un tazón de desayuno vegano con yogur, almendras, nueces, semillas de calabaza y chía, proteína en polvo y frutos rojos, junto a una taza de mate cocido humeante, sobre una mesada de madera.
Los alimentos como las bayas, las manzanas, el café y el cacao fueron identificados con el mayor efecto protector sobre los telómeros (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia arrojada por la investigación fue clara. Quienes ingerían mayores cantidades de polifenoles en su dieta presentaban un 52% menos de riesgo de presentar telómeros cortos, en comparación con los grupos con menor consumo.

PUBLICIDAD

El análisis de los datos mostró que el consumo moderado de café —hasta una taza al día— se vinculó con un riesgo 26% menor de tener telómeros cortos frente a quienes no lo consumían. Asimismo, el consumo de entre cuatro y cinco porciones de fruta diaria tuvo también un impacto protector: los participantes con mayor ingesta de fruta presentaban un riesgo 29% menor de acortamiento de telómeros.

En contraste, otros alimentos ricos en polifenoles, como el aceite de oliva, el vino tinto y las verduras, no mostraron una asociación estadísticamente significativa con el riesgo de acortamiento de los telómeros según este estudio.

La voz de los investigadores

La autora principal del trabajo e investigadora Isabella Kury Guzmán, enfatizó que el hallazgo no se limita a un alimento en particular. “Una dieta rica en polifenoles, que incluya alimentos como frutas y café, podría favorecer un envejecimiento celular más saludable”, remarcó. En el mismo sentido subrayó que el impacto no responde a un solo alimento con propiedades antienvejecimiento, sino al efecto acumulativo de las elecciones alimentarias diarias a lo largo del tiempo.

Por su parte, Ana Rodríguez-Mateos, profesora de nutrición en el King’s College de Londres, destacó la importancia de estos compuestos. “Los polifenoles se relacionan con un menor riesgo de enfermedades asociadas al envejecimiento, como las cardiopatías y el deterioro cognitivo. Los estudios clínicos demuestran que el consumo de estos compuestos puede reducir la presión arterial y favorecer la función cerebral y vascular a medida que envejecemos”, explicó.

Vista aérea de una mesa de madera con un desayuno variado: tostada de aguacate, yogur con bayas, porridge de avena, café y zumo de naranja.
Las personas que bebieron una taza de café al día tuvieron un riesgo 26% menor de presentar telómeros cortos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las advertencias de la comunidad científica

Como ocurre en toda investigación científica, algunos especialistas aportaron reservas frente a los resultados. Según el portal británico, Gunter Kuhnle, profesor de nutrición en la Universidad de Reading, instó a la prudencia por las dificultades metodológicas que implica medir con precisión la ingesta de polifenoles.

Para el especialista, “no sorprende que una dieta rica en frutas y verduras tenga beneficios para la salud”. El experto aclaró que, dado que los alimentos de origen vegetal son la principal fuente de polifenoles, es complicado determinar si un envejecimiento más saludable se debe únicamente a los polifenoles o a seguir en general una dieta saludable.

Los polifenoles son compuestos naturales presentes en alimentos de origen vegetal, reconocidos por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Según la investigación de la Universidad de Navarra, las principales fuentes de polifenoles asociadas con efectos protectores sobre los telómeros son las bayas, las manzanas, el café y el cacao.

Como detalla el portal de noticias, los hallazgos presentados en el Congreso Europeo sobre Obesidad, abren nuevas perspectivas para futuras investigaciones que examinen el papel de la dieta en la prevención de enfermedades relacionadas con el envejecimiento.

Temas Relacionados

PolifenolesUniversidad de NavarraEnvejecimiento CelularNutrición SaludableNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Pérdida de gas o monóxido de carbono? Señales, peligros y medidas para proteger el hogar

Con la llegada del frío, aparecen los accidentes que en muchas oportunidades cuestan la vida de las personas. Todo lo que hay que saber

¿Pérdida de gas o monóxido de carbono? Señales, peligros y medidas para proteger el hogar

Los 4 factores que definen el mejor momento para entrenar, según un nuevo estudio

Diferentes investigaciones apuntan a que el horario óptimo debe adaptarse a características individuales como hábitos biológicos, temperatura corporal y rutinas de descanso

Los 4 factores que definen el mejor momento para entrenar, según un nuevo estudio

El secreto del naturalista David Attenborough para llegar a los 100 años: vivir con propósito y una curiosidad que nunca se apagó

Es un pionero en ubicar a la crisis ambiental en el centro de la conversación global. Las pruebas científicas respaldan lo que su biografía ilustra: los hábitos sostenidos en el tiempo y un fuerte sentido de vida se asocian con mejor salud y longevidad

El secreto del naturalista David Attenborough para llegar a los 100 años: vivir con propósito y una curiosidad que nunca se apagó

Por qué hay personas que inician muchos proyectos pero no terminan ninguno, según la psicología

Cuatro obstáculos están vinculados a la dificultad para completar emprendimiento personales. Qué estrategias pueden ayudar a superarlos

Por qué hay personas que inician muchos proyectos pero no terminan ninguno, según la psicología

Exoesqueletos, realidad virtual e impresión 3D: cómo la tecnología transforma la rehabilitación deportiva

Nuevos dispositivos combinan herramientas de vanguardia para acelerar la recuperación tras lesiones complejas, con implantes personalizados y recursos de entrenamiento que antes solo existían en entornos de alta competencia

Exoesqueletos, realidad virtual e impresión 3D: cómo la tecnología transforma la rehabilitación deportiva

DEPORTES

Por qué el Rally Dakar adelantó su recorrido en Arabia Saudita 2027 pese a la crisis en Medio Oriente: el plan de emergencia

Por qué el Rally Dakar adelantó su recorrido en Arabia Saudita 2027 pese a la crisis en Medio Oriente: el plan de emergencia

Así son las camisetas de las 48 selecciones que participarán del Mundial 2026

Tras las victorias de Belgrano y Argentinos Juniors, así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Apertura

“¡De pedo no se rompió!”: Tagliafico hizo volar una cámara cuando le tocó su figurita del Mundial en una transmisión en vivo

Difundieron el ranking de los salarios más altos de la MLS: en qué puesto se encuentran Messi y De Paul

TELESHOW

Mariano Martínez en “Lo de Pampita”: “Quiero cuidar mi relación de lo mediático”

Mariano Martínez en “Lo de Pampita”: “Quiero cuidar mi relación de lo mediático”

La “Placa Planta” sacudió Gran Hermano: quiénes se salvaron y quiénes quedaron cerca de la doble eliminación

Jimena Barón, a flor de piel sobre la canción que no puede cantar: “Me parece imposible”

Martín Pepa reapareció después de su separación de Pampita: el video

Agustín Rada contó cómo vivió el equipo de Otro día Perdido la muerte de la mamá de Mario Pergolini: “Lo bancamos”

INFOBAE AMÉRICA

Torturas, aislamiento y desapariciones: el calvario de los ucranianos detenidos en prisiones rusas

Torturas, aislamiento y desapariciones: el calvario de los ucranianos detenidos en prisiones rusas

Donald Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping en medio de tensiones comerciales y la guerra contra Irán

Una carta sin firma y la extraña ausencia de una magistrada en Nicaragua

Bahréin condenó a cadena perpetua a dos espías y a una colaboradora de la Guardia Revolucionaria de Irán

Brasil aseguró que la UE bloqueó sus exportaciones de productos de origen animal a partir de septiembre tras el acuerdo con el Mercosur