Cuándo la preocupación de una madre primeriza deja de ser normal, según expertos

La llegada de un recién nacido puede desencadenar trastorno obsesivo-compulsivo posparto en algunas madres, según la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de un recién nacido suele estar acompañada de emociones diversas y cambios profundos en la rutina familiar. Para muchas madres, la adaptación implica preocupaciones nuevas y un nivel de alerta elevado ante el bienestar del bebé.

Sentir ansiedad intensa tras el nacimiento de un hijo puede indicar un trastorno obsesivo-compulsivo posparto (TOC posparto), una condición clínica reconocida que, según la Cleveland Clinic, impacta de manera significativa la vida de madres y familias si no se detecta y trata de manera oportuna. Es por eso que los expertos destacan que, en caso de que esta realidad afecte el bienestar materno, es importante consultar con un profesional de la salud.

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El TOC posparto se reconoce por la presencia de pensamientos intrusivos, rituales compulsivos y ansiedad que exceden la inquietud normal de quienes acaban de tener un bebé. Los síntomas incluyen ideas o imágenes perturbadoras repetidas, necesidad urgente de comprobar el bienestar del recién nacido, dudas intensas sobre la capacidad para ser una madre adecuada y conductas extremas para evitar situaciones que generan temor.

Identificar estos signos y diferenciarlos de la ansiedad posparto común es clave para tomar medidas tempranas que favorezcan la vinculación y el bienestar familiar.

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La ansiedad intensa y las dudas sobre la capacidad materna son síntomas frecuentes en madres con trastorno obsesivo-compulsivo posparto (Imagen Ilustrativa Infobae)

El TOC posparto puede comenzar después del parto o intensificarse en madres que ya han tenido síntomas previos. Aunque el término no está formalmente reconocido por los manuales diagnósticos, la doctora Adele Viguera, de la Cleveland Clinic, afirma que se trata de un fenómeno real y frecuente en madres recientes.

El diagnóstico emplea los mismos criterios que el del trastorno obsesivo-compulsivo en cualquier etapa de la vida. La falta de sueño, el estrés y los cambios hormonales durante el periodo perinatal aumentan la probabilidad de aparición o agravación de los síntomas tras el nacimiento del bebé.

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Señales y síntomas del TOC posparto

Las manifestaciones del TOC posparto pueden confundirse con la preocupación habitual de quienes cuidan a un recién nacido. Lo que marca la diferencia es la intensidad de los síntomas y su impacto en el desempeño cotidiano.

La doctora Viguera explica que los pensamientos intrusivos —ideas, imágenes o sensaciones reiteradas relacionadas con posibles daños al bebé— son una de las señales más frecuentes y perturbadoras. Estos pensamientos abarcan desde el temor a un accidente hasta imágenes de daño intencionado, y suelen generar sentimientos de culpa o vergüenza, lo que dificulta pedir ayuda.

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El TOC posparto se manifiesta con pensamientos intrusivos y rituales compulsivos que afectan la vida de la madre y la familia (Imagen Ilustrativa Infobae)

A estos síntomas se añaden conductas como verificar repetidamente si el bebé respira o solicitar confirmación constante a familiares sobre la salud del menor o la aptitud como madre. Pueden aparecer hábitos como lavarse las manos cada vez que se toca al bebé o evitar ciertas actividades ante el temor de hacerles daño.

Otra consecuencia común es la dificultad para crear un vínculo afectivo con el recién nacido. Las preocupaciones persistentes o la sensación de incapacidad pueden llevar a algunas madres a distanciarse y evitar el contacto con su hijo.

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Viguera precisa que experimentar estos pensamientos no significa que la persona vaya a actuar conforme a ellos. Sentirse alarmada o rechazar estas ideas indica la preservación del deseo de proteger y cuidar al bebé.

Factores de riesgo en la salud mental tras el parto

Tener antecedentes de TOC antes del embarazo es el principal factor de riesgo para desarrollarlo en el posparto. De acuerdo con la Cleveland Clinic, aproximadamente el 75 % de los casos aparecen en mujeres durante su primer embarazo o en el periodo inmediato al parto.

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El tratamiento adecuado puede mejorar el descanso y la calidad de vida de las madres con ansiedad tras el parto (Imagen Ilustrativa Infobae)

También incrementan la vulnerabilidad los rasgos perfeccionistas, la tendencia a la ansiedad y un historial de trastornos del estado de ánimo como depresión o ansiedad generalizada. Situaciones de alto estrés, falta de apoyo familiar o de pareja y embarazos no planificados representan elementos de riesgo adicionales.

Entre un tercio y la mitad de las mujeres con TOC posparto presentan simultáneamente síntomas depresivos, lo que requiere un abordaje especializado y conjunto. Sin embargo, Cleveland Clinic remarca que el tratamiento adecuado mejora el pronóstico de ambas condiciones.

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Cuándo y cómo buscar apoyo profesional

Distinguir el TOC posparto de otros trastornos resulta indispensable. La psicosis posparto, por ejemplo, se caracteriza por la pérdida de contacto con la realidad, mientras que en el TOC posparto, los pensamientos indeseados generan alarma y rechazo en quienes los experimentan. No es necesario esperar a que la situación se vuelva grave para solicitar ayuda profesional.

Cleveland Clinic recomienda consultar con un especialista en salud mental, como un psiquiatra o psicólogo clínico, en cuanto la ansiedad o los comportamientos compulsivos comienzan a interferir con el cuidado diario, el descanso, la alimentación o la capacidad para establecer una relación afectiva con el bebé.

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En muchos casos, las mujeres no expresan sus preocupaciones por temor al estigma, pero acceder a un diagnóstico adecuado y a un tratamiento personalizado es fundamental para recuperar la calidad de vida y favorecer el bienestar familiar.