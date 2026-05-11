Escándalo con un famoso deportista: lo acusan de abandonar a su pareja embarazada y buscar relaciones en aplicaciones de citas

El jugador Fred Johnson, vestido con el uniforme de los Eagles y el número 74, corre con el balón en el campo de juego, continuando su carrera profesional en medio del escándalo que lo vincula a Lyss Okada.

Un escándalo sacude al mundo del fútbol americano. El jugador de los Philadelphia Eagles, Fred Johnson, enfrenta acusaciones de su expareja, Lyss Okada, quien lo señaló públicamente por haberla dejado cuando cursa el octavo mes de embarazo y, según detalló, por buscar nuevas relaciones a través de aplicaciones de citas.

Desde enero de 2026, la pareja compartía su embarazo y anunciaba la llegada de una hija, pero, de acuerdo con los videos publicados por Okada en TikTok, la situación cambió de manera abrupta en las últimas semanas, marcando una ruptura personal para el deportista, en un contexto en el que su carrera profesional atraviesa un momento de alta visibilidad.

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El domingo, Okada, de 31 años, profundizó en redes sociales sobre el impacto de la separación al afirmar: “Creo que es hora de que la gente deje de culpar a las mujeres por las parejas que eligen”, una posición que le valió numerosas manifestaciones de apoyo y de cuestionamientos, situación que se sumó a sus primeras declaraciones del viernes, en las cuales detalló: “Si un hombre dejara a su novia embarazada de ocho meses y al día siguiente se encontrara en Hinge buscando mujeres con quienes divertirse, hipotéticamente no pensarías que este hombre es un buen hombre o un buen padre”.

Lyss Okada compartió fotos en el Día de la Madre, mientras persiste la controversia con Fred Johnson.

En uno de los videos, Okada mostró maletas a la vista, como señal visual de la separación y el desalojo del hogar que compartía con Johnson, tal lo reportado por el Daily Mail. “Ninguna mujer entra conscientemente en una situación pensando que esta persona me hará daño, esta persona me mentirá, esta persona será completamente diferente a la que me está mostrando”, agregó.

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Tras la publicación de las denuncias por parte de Okada, el medio británico solicitó comentarios a Johnson a través de sus representantes, pero hasta el domingo por la noche no recibió respuesta oficial. El deportista recurrió a su cuenta personal de Instagram para dejar mensajes de tono ambiguo, mencionando que “la medida más inteligente no es la venganza” y haciendo referencia a la necesidad de tomar decisiones emocionales con sabiduría.

La situación ha colocado a Johnson bajo un nuevo tipo de presión pública, donde su estatus como miembro destacado del plantel y las expectativas deportivas confluyen con la atención mediática sobre su vida personal. Mientras tanto, Okada celebró el Día de la Madre rodeada de amigos y familiares. “Un amor que nunca había conocido”, publicó la mujer en su cuenta de Instagram junto a imágenes del día festivo.

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Hasta antes de la ruptura la pareja se mostraba feliz en redes sociales. Incluso, Okada asistió a varios partidos de la temporada pasada y realizó varios posteos alusivos al número 74, el dorsal que usa Johnson.

Fred Johnson y Liss Okada antes de la ruptura (Instagram:@alyssaokada)

La notoriedad de Fred Johnson dentro de la NFL se incrementó desde que integró la línea ofensiva de los Eagles en la campaña que concluyó con la obtención del Super Bowl en 2024, instancia en la que el equipo derrotó a Kansas City Chiefs en Nueva Orleans.

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Según las estadísticas, Johnson, de 28 años, suma 14 partidos disputados en las dos últimas temporadas y fue pieza de recambio tanto en la posición de lateral izquierdo como derecho, relevando a Lane Johnson y Jordan Mailata entre 2024 y 2026.

El club renovó recientemente su vínculo con un nuevo contrato de un año, garantizando su permanencia en la escuadra hasta la temporada 2026. En el histórico partido del Super Bowl que terminó 40-22 a favor de los Eagles, Johnson participó en siete jugadas. Mientras la audiencia espera el anuncio oficial del calendario de la NFL 2026, previsto para el jueves, el foco mediático sobre Johnson se ha desplazado de su rendimiento en el campo a la crisis personal que atraviesa.

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