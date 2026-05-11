El Gobierno de Guatemala anuncia convocatoria para Servicio Cívico 2026

El Gobierno de Guatemala anuncia la convocatoria para el Servicio Cívico 2026, abriendo oportunidades para que los jóvenes contribuyan al desarrollo nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de Guatemala abrió este lunes la convocatoria oficial para el Servicio Cívico 2026, dirigido a jóvenes de 18 a 24 años que deseen sumarse de modo voluntario a las modalidades social o militar, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y la solidaridad nacional.

Esta iniciativa está regulada por un estipendio de Q15 por hora de servicio y un total de 728 horas anuales, según la convocatoria publicada en el Diario de Centro América.

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El Ministerio de Gobernación, encabezado por el Marco Villeda, estableció un cupo de 11,001 plazas para ciudadanos guatemaltecos, conforme al Acuerdo Gubernativo 69-2026 aprobado el 8 de mayo de 2026.

Esta cifra constituye el objetivo de incorporación para el ciclo actual y podrá modificar la duración de las inscripciones, que estarán abiertas del 11 de mayo al 11 de octubre de 2026, si el cupo se completara antes de la fecha límite.

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La convocatoria, emitida por la Junta Nacional del Servicio Cívico en el marco del Decreto 20-2003, Ley del Servicio Cívico, habilita a los jóvenes a contribuir al desarrollo o la defensa nacional.

Para realizar la postulación, los interesados pueden presentar su solicitud a través de la plataforma digital del Ministerio de Gobernación (https://alistamiento.mingob.gob.gt), el Departamento de Tránsito PNC o el Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE), como se especifica en la convocatoria publicada en el Diario de Centro América.

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El Servicio Cívico 2026 plantea un cupo de 11,001 jóvenes y una remuneración de Q10.920 en total

Cada participante tendrá la posibilidad de elegir entre dos modalidades: social, orientada a la intervención en proyectos de educación, ambiente, salud o protección civil; y militar, enfocada en la capacitación para la defensa armada bajo el respeto de los Derechos Humanos. Se contemplan 728 horas remuneradas a Q15 por hora, acumulando un ingreso total de Q10,920 en un plazo de hasta 18 meses, según los términos fijados por la Comisión Nacional del Servicio Cívico.

El Gobierno de Guatemala convoca a 11.001 jóvenes de 18 a 24 años para el Servicio Cívico 2026, ofreciendo participación voluntaria y remunerada en proyectos sociales o militares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inscripción ofrece formación previa y el pago de un estipendio mensual, mecanismo que, de acuerdo al Decreto 20-2003 citado por el mismo medio, “no genera relación laboral”.

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Para inscribirse es necesario ser guatemalteco, tener entre 18 y 24 años, contar con Documento Personal de Identificación (DPI), no haber prestado el servicio anteriormente y estar en pleno goce de los derechos civiles.

El procedimiento implica validar el DPI en el sistema, registrar un correo electrónico, seleccionar el departamento y municipio, y elegir el proyecto de interés. Al finalizar estos pasos, el solicitante debe confirmar la inscripción y quedará a la espera de ser contactado por la entidad responsable.

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El programa busca fortalecer valores cívicos y la integración de los jóvenes en proyectos nacionales

El Servicio Cívico 2026 se define como un derecho y deber para los jóvenes guatemaltecos, brindando la oportunidad de fortalecer valores cívicos, participar en actividades sociales, comunitarias o ambientales, y adquirir experiencia en áreas esenciales para el desarrollo del país. La iniciativa, supervisada por la Comisión Nacional del Servicio Cívico, apunta a profundizar la solidaridad, el compromiso nacional y una participación directa en la solución de problemáticas a escala nacional.

El esquema para esta edición se mantiene en línea con años anteriores, respaldado por el Acuerdo Gubernativo 69-2026 y el Decreto 20-2003, y pone énfasis en la diversidad cultural, la igualdad ante la ley y el pleno respeto de los Derechos Humanos. La Junta Nacional del Servicio Cívico informó que, si se llena el cupo de 11,001 jóvenes inscritos antes de la fecha prevista, las inscripciones podrán cerrarse anticipadamente, conforme lo indica la normativa vigente.

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La participación es voluntaria y remunerada con Q15 por cada hora de servicio. Para 2026, los jóvenes inscritos podrán acceder a proyectos relacionados con medio ambiente, cultura, educación y protección civil, reforzando la vinculación de la juventud con los ejes de desarrollo y defensa nacional.