El Salvador

Presidente Bukele defiende el derecho político de la diáspora salvadoreña

El presidente responde a críticas y pide cambios en el Código Electoral, mientras crece la discusión sobre la representación de los salvadoreños en el extranjero

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Mano deposita boleta en urna transparente con etiqueta 'El Salvador' sobre mesa de madera clara. Banderas de El Salvador y Estados Unidos desenfocadas al fondo.
Una mano genérica deposita una boleta en una urna transparente con la etiqueta 'El Salvador', simbolizando la participación de la diáspora salvadoreña en el extranjero, con banderas de El Salvador y Estados Unidos de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente avance impulsado por Nayib Bukele ha generado un debate intenso en la política salvadoreña: la reforma constitucional que habilita una circunscripción especial para la diáspora salvadoreña en la Asamblea Legislativa.

La Asamblea ratificó una reforma al artículo 79 de la Constitución que permitirá a partir de 2027 que salvadoreños residentes en el exterior elijan directamente a sus representantes en el Parlamento, mediante la creación de una circunscripción electoral específica para la diáspora.

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Esta medida garantiza, por primera vez, la representación directa de la diáspora en el órgano legislativo, según información oficial publicada en asamblea.gob.sv

El diseño de la nueva circunscripción, que será la número 15, obliga a redistribuir los actuales 60 escaños de la Asamblea Legislativa para incluir a los diputados electos por los salvadoreños en el extranjero.

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El peso de la representación de la diáspora se calculará en proporción al total de votantes inscritos en ese segmento del padrón electoral, que, según cifras del Tribunal Supremo Electoral, suma actualmente más de 950,000 salvadoreños con domicilio registrado fuera del país.

Hasta ahora, los sufragios emitidos desde el exterior se contabilizaban en el departamento de San Salvador, sin una circunscripción ni representación propia.

La diputada Marcela Villatoro, representante del partido Arena, advirtió sobre las implicancias de restar escaños a departamentos para asignarlos a la diáspora. Según su visión, de concretarse este ajuste, “se dejaría sin representación a un grupo de esa población de cualquiera de estos departamentos”.

Bukele defiende los cambios en la Asamblea

El presidente Nayib Bukele utilizó este lunes su cuenta de X para expresar: “la oposición dice que no se le debe dar representación política a la diáspora porque ‘no viven en el país’”.

Agregó que estos sectores “abogan por que se haga lo que dicen los personeros de las ONG internacionales, que ni siquiera conocen nuestro país”.

La creación de esta circunscripción responde a una petición directa del presidente Bukele y busca reconocer la importancia económica y social de la diáspora salvadoreña, especialmente por su aporte mediante remesas y su participación creciente en procesos electorales. (Foto cortesía Presidencia de la República)
La creación de esta circunscripción responde a una petición directa del presidente Bukele y busca reconocer la importancia económica y social de la diáspora salvadoreña, especialmente por su aporte mediante remesas y su participación creciente en procesos electorales. (Foto cortesía Presidencia de la República)

En términos prácticos, la reforma implica que la Asamblea Legislativa debe modificar el Código Electoral antes de las elecciones generales de febrero de 2027. Solo así los salvadoreños en el exterior podrán elegir a sus representantes en la próxima contienda.

Actualmente, el padrón electoral registra 960,928 personas residentes fuera del país, aunque la diáspora total ronda los tres millones según cifras oficiales.

La gran mayoría vive en Estados Unidos y es considerada la principal fuente de remesas, vitales para la economía salvadoreña.

El presidente Nayib Bukele utilizó este lunes su cuenta de X para expresarsu apoyo a la reforma para la representación de la diáspora en la Asamblea Legislativa.
El presidente Nayib Bukele utilizó este lunes su cuenta de X para expresarsu apoyo a la reforma para la representación de la diáspora en la Asamblea Legislativa.

La creación de esta circunscripción responde a una petición directa del presidente Bukele y busca reconocer la importancia económica y social de la diáspora salvadoreña, especialmente por su aporte mediante remesas y su participación creciente en procesos electorales.

La reciente reforma otorgará a la diáspora la posibilidad de escoger directamente a sus diputados en la Asamblea Legislativa a partir de las próximas elecciones generales, transformando el modo en que se construye la representación política salvadoreña y abriendo interrogantes sobre el futuro de la oposición en el Parlamento.

La medida no es aislada: en 2023, el oficialismo ya había impulsado una reducción de 84 a 60 escaños y cambios en la fórmula de distribución de votos, todo en la antesala de las elecciones de 2024.

Estas disposiciones han modificado el escenario político nacional, generando tensiones y debates sobre la representación y la equidad en el sistema electoral.

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