Honduras

Honduras: Suben a 500 mil lempiras recompensa por líder del “Cártel del Diablo” tras intensos operativos policiales

La decisión se produce en medio de una escalada de operativos en los departamentos de Yoro y Francisco Morazán, donde las fuerzas de seguridad aseguran haber debilitado significativamente al grupo criminal

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La Policía Nacional de Honduras incrementa a 500 mil lempiras la recompensa por información que conduzca a la captura de ‘El Diablo’, cabecilla del Cártel del Diablo.
La Policía Nacional de Honduras incrementa a 500 mil lempiras la recompensa por información que conduzca a la captura de ‘El Diablo’, cabecilla del Cártel del Diablo.

La Policía Nacional de Honduras anunció un incremento en la recompensa ofrecida por información que permita localizar y capturar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido con el alias de “El Diablo”, considerado por las autoridades como uno de los principales cabecillas criminales del país.

La recompensa pasó de 300 mil a 500 mil lempiras, equivalen aproximadamente a $18,800 - $18,860 dólares estadounidenses (USD), según confirmaron organismos de seguridad, en un intento por acelerar la ubicación del líder de la estructura denominada “Cártel del Diablo”, señalada por las autoridades de operar en zonas estratégicas del departamento de Yoro y el norte de Francisco Morazán.

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En medio de las operaciones desplegadas por las fuerzas de seguridad hondureñas para ubicar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, las autoridades reportaron la captura de un hombre identificado como José Luis Ferrera Rodas, a quien señalan como presunto hermano del líder criminal.

La detención se produjo durante un operativo realizado en áreas rurales del municipio de El Porvenir, en el departamento de Francisco Morazán, una de las zonas donde los cuerpos de investigación mantienen presencia permanente debido a la actividad de grupos armados vinculados al crimen organizado.

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De acuerdo con información oficial, el sospechoso fue interceptado por agentes policiales y militares que desarrollaban patrullajes en sectores de difícil acceso. Durante la operación, las autoridades aseguraron armas de fuego, cargadores, municiones de uso prohibido, equipo táctico y supuestos estupefacientes, materiales que serán incorporados al proceso investigativo.

La actualización ocurre después de varios días de intensos operativos policiales y militares en regiones montañosas de Honduras, donde las fuerzas de seguridad mantienen una ofensiva contra la organización criminal.

Las autoridades hondureñas sostienen que el “Cártel del Diablo” está vinculado a múltiples hechos violentos, entre ellos homicidios, sicariato, tráfico de armas y otras actividades relacionadas con el crimen organizado.

Mantienen operativos

El ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, afirmó que las operaciones ejecutadas contra esta estructura han permitido debilitar parte de su capacidad operativa mediante capturas y decomisos de armamento de alto calibre.

Entre los resultados más recientes figura la captura de Modesto Murillo Gutiérrez, señalado como presunto encargado logístico de la organización criminal.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron fusiles AR-15, AK-47, subametralladoras, municiones y equipo táctico presuntamente utilizado por el grupo.

Grupo de policías y hombres con rostros desenfocados, algunos esposados, caminan por un camino de tierra embarrado. Varios vehículos policiales y vegetación densa al fondo.
Agentes de la policía de Honduras escoltan a presuntos sicarios del "Cartel del Diablo" arrestados durante una operación en una zona montañosa, vinculados a múltiples crímenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos días fueron detenidos otros presuntos integrantes identificados como “El Descuartizador” y “Serrucho”, quienes, de acuerdo con las autoridades, formaban parte activa de la estructura criminal.

La Policía Nacional confirmó que hasta el momento han sido capturados seis de los ocho miembros identificados dentro del núcleo principal del “Cártel del Diablo”, organización considerada una de las más perseguidas en Honduras.

El nombre de Esteban Gumercindo Ferrera fue incorporado oficialmente el 24 de abril al listado de los criminales más buscados del país, publicado por la Policía Nacional en una actualización de su afiche oficial.

Más buscados

En ese listado también figura Rolando Josué Sánchez, por quien las autoridades ofrecen cinco millones de lempiras como recompensa, mientras que sigue encabezando la lista Yulan Adonay Archaga Carías, alias “El Porky”, líder de la Mara Salvatrucha (MS-13), buscado tanto por Honduras como por Estados Unidos con una recompensa de cinco millones de dólares (USD 5.000.000).

Las armas incautadas estaban ocultas bajo tierra y cubiertas con telas, lo que sugiere un sistema de almacenamiento clandestino diseñado para evitar su detección. (FOTO: Once noticias)
Las armas incautadas estaban ocultas bajo tierra y cubiertas con telas, lo que sugiere un sistema de almacenamiento clandestino diseñado para evitar su detección. (FOTO: Once noticias)

La ofensiva contra el “Cártel del Diablo” se desarrolla en un contexto de creciente presión de las autoridades hondureñas contra estructuras ligadas al narcotráfico, maras y crimen organizado.

En las últimas semanas, el Congreso Nacional impulsó reformas para endurecer penas contra grupos criminales y clasificar a las maras y pandillas como asociaciones terroristas, en medio de un aumento en la violencia y los operativos de seguridad en distintas regiones del país.

Mientras persisten los patrullajes y allanamientos en el área rural y montañosa, las autoridades mantienen activa la búsqueda de “El Diablo”, considerado uno de los objetivos prioritarios de seguridad en Honduras durante 2026.

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