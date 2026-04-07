Si te ocurre cualquiera de estas cinco cosas, es ansiedad aunque no lo parezca: una psicóloga explica los motivos

Persona mirando al móvil con cierta preocupación. (Freepik)

La salud mental es uno de los ámbitos que más importancia ha ganado en los últimos años. A pesar de que todavía sigue siendo un estigma para diferentes personas, lo cierto es que cada día más personas se animan a recurrir a los profesionales del sector.

Sin embargo, no siempre es fácil reconocer los síntomas. A diferencia de un resfriado, una herida o una fractura, no hay una prueba que sea capaz de diagnosticar ansiedad o depresión con exactitud. Los rasgos más característicos suelen ser la preocupación excesiva y constante, la sensación de nerviosismo o inquietud, la dificultad para concentrarse y los problemas para conciliar el sueño.

A estos síntomas también se suman manifestaciones físicas como la tensión muscular, el aumento de la frecuencia cardiaca, sudor excesivo o la sensación de falta de aire. No obstante, no son las únicas señales que existen, algo de lo que alertan ciertos psicólogos. Por este motivo, la psicóloga Marta Barreno advierte en uno de sus últimos vídeos en TikTok (@psicologamartabarranco) sobre cinco señales de ansiedad que pueden pasar desapercibidas a simple vista.

Cosas que son ansiedad aunque no lo parezcan

Tal y como explica la especialista, existen determinados comportamientos cotidianos que pueden estar relacionados con la ansiedad, aunque a menudo pasan inadvertidos o se confunden con rasgos de personalidad.

Uno de ellos es la dificultad para tomar decisiones. No se trata solo de dudar ante elecciones importantes, sino de sentir bloqueo incluso en situaciones cotidianas. El miedo a equivocarse o a elegir mal puede hacer que la persona posponga decisiones o les dé más vueltas de lo habitual.

Otro síntoma frecuente es la sensación de que lo bueno no dura y que algo malo está por llegar. Este pensamiento constante impide disfrutar plenamente de los momentos positivos, ya que aparece una anticipación negativa que genera inquietud incluso cuando todo va bien.

También menciona la tendencia a evitar situaciones o dejar de hacer planes sin tener claro por qué. En muchos casos, la persona empieza a rechazar actividades sociales o compromisos sin identificar exactamente qué le genera malestar, lo que puede limitar poco a poco su día a día.

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A ello se suma la dificultad para concentrarse y mantener la atención. La mente tiende a dispersarse con facilidad, lo que complica tareas que requieren foco y puede generar frustración o sensación de bajo rendimiento.

Por último, la experta apunta a la irritabilidad como otra de las señales más habituales. Estar más sensible o reaccionar de forma desproporcionada ante pequeñas situaciones puede ser consecuencia de ese estado interno de tensión constante.

La ansiedad no es el problema

En este sentido, la psicóloga explica que la ansiedad no debe entenderse como un problema en sí mismo, sino como una señal de alarma del organismo. Se trata de una respuesta natural que aparece cuando percibimos que algo no va bien o nos genera malestar.

Escucharla y entender qué la está provocando resulta clave para poder gestionarla. Ignorar estas señales, en cambio, puede hacer que se intensifiquen y acaben afectando a nuestro bienestar mental y acabar agravando la situación.