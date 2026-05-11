Economía

Hot Sale 2026: la increíble cifra que muestra cómo cambió de forma definitiva la forma de consumir de los argentinos

La edición más reciente de las jornadas de ofertas online mostró cómo se realizan la mayor parte de las compras y la preferencia creciente por la planificación y el control en la experiencia del usuario. Las cifras son de empresas que participan en el evento

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Se reportó un pico de tráfico entre las 13 y las 14 horas, momento en el que los consumidores aprovecharon el horario de almuerzo para cerrar adquisiciones

El Hot Sale 2026 dejó un mensaje contundente desde su primera jornada: las ventas digitales en Argentina continúan en ascenso, pero el motor ya no es únicamente el impulso. Casi el 80% de las operaciones se realizó a través del celular, marcando un cambio irreversible en los hábitos de compra. El consumidor argentino es ahora más selectivo, prioriza las compras planificadas y organiza su participación en el evento a través de cuotas, selección previa de productos y una búsqueda racional de conveniencia, según datos de la plataforma Facturante.

El uso intensivo del celular para comprar no fue casualidad. Según las fuentes que relevan el dato, se reportó un pico de tráfico entre las 13 y las 14 horas, momento en el que los consumidores aprovecharon el horario de almuerzo para cerrar adquisiciones que, en muchos casos, ya estaban seleccionadas o almacenadas previamente en sus carritos. El crecimiento del 20% en la elección de retiro en punto de entrega respecto al año anterior refuerza la preferencia por minimizar costos logísticos y mantener control sobre la operación.

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Los resultados del primer día, en el corte de las 11 a las 15 horas, exhibieron un aumento del 35,14% en la facturación respecto al mismo tramo de 2025, con 109.791 comprobantes emitidos. Sin embargo, las operaciones bajaron un 2,61% de manera interanual y el ticket promedio alcanzó los $96.878,44. Este comportamiento sugiere una tendencia consolidada: si bien hay menos transacciones, el monto gastado por cada compra es superior, revelando la transición hacia un consumo más enfocado y de mayor poder adquisitivo.

Las categorías más activas y el avance indiscutido del celular

Durante la tarde, el dinamismo se concentró en Indumentaria y Calzado, que se mantuvo como la categoría de mayor movimiento, seguida por Salud y Belleza. Hogar, Muebles y Jardín también sostuvo un desempeño positivo. En cuanto a la distribución geográfica, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe lideraron el ranking de operaciones, consolidando su peso en la actividad comercial del Hot Sale.

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La jornada de descuentos se desarrolla hoy y continuará durante varios días de esta semana, según cada compañía

Lorena Comino, CEO de Facturante, describió un comprador menos improvisado y mucho más pragmático. La utilización de tarjetas de crédito prevalece, pero ha crecido la preferencia por transferencias bancarias cuando se ofrecen descuentos adicionales. Las promociones de hasta 6 cuotas sin interés continúan siendo el principal incentivo para la conversión, especialmente en tecnología y electrodomésticos. Este perfil revela sensibilidad ante costos logísticos y un interés notorio por artículos de cuidado personal y productos de stock general para el hogar, lo que sugiere una conducta orientada a la previsión y reposición frente a fluctuaciones de precios.

El trasfondo de este comportamiento reside en un sector de e-commerce argentino visiblemente más maduro. En 2025, la industria alcanzó una facturación de $34.033.238 millones, generó 253 millones de órdenes y comercializó 645 millones de unidades, con un ticket promedio de $134.519. El 67% de las compras se realizó con tarjeta de crédito y 8 de cada 10 usuarios consideraron esencial la financiación en cuotas. Particularmente, en el Hot Sale anterior participaron 1.010 marcas, la facturación totalizó $566.765.864.373 y se vendieron más de 11,1 millones de unidades.

Mariela Mociulsky, CEO de Trendsity, interpretó este giro: “El consumidor es ahora más analítico, busca, compara y evalúa qué le conviene”. Ya no se responde solo a un descuento inmediato, sino a un proceso racional, respaldado por tecnología que permite comparar canales y opciones.

La infraestructura y la experiencia del usuario: retos y soluciones

Constanza Fernández Ochoa, Head of CX en Growlat, remarcó que el usuario argentino no ingresa únicamente en busca del mayor descuento, sino que analiza a fondo la financiación, la logística y la relevancia del contacto. En este contexto, la personalización se ha vuelto fundamental, con WhatsApp posicionado para cerrar transacciones, el correo electrónico jugando un rol vigente en recuperación y ofertas, y una estrategia digital que se concibe bajo una lógica mobile-first. El predominio del celular confirma esta tendencia estructural.

No obstante, esta evolución en los hábitos coloca presión sobre la operación tecnológica. Diego Miranda Iglesias, CEO de Lamason Agency, alertó que muchas empresas priorizan indicadores publicitarios pero relegan la infraestructura. “El marketing atrae, pero la infraestructura sostiene”. Los fallos en sitios lentos, checkouts defectuosos o inventarios desordenados ya no son simples problemas técnicos, sino causantes directos de pérdidas financieras y afectación de reputación. Los cinco errores críticos que describió Lamason —infraestructura inflexible, inventario fantasma, cambios operativos improvisados, comisiones por transacción elevadas y problemas en el checkout— son factores determinantes en la nueva lógica de competencia.

Lucas Ganly, VP of Sales de VTEX, añadió que la escalabilidad tecnológica y la preparación anticipada resultan ahora imprescindibles. Los eventos masivos, como el Hot Sale, requieren sistemas capaces de absorber picos de tráfico sin afectar la experiencia, particularmente en franjas de alta demanda como la del mediodía.

La logística tampoco queda marginada. Franco Tertzakian, CEO de Shipnow, reiteró que detrás de cada oferta existe una compleja estructura de distribución. Las categorías de indumentaria, accesorios deportivos, alimentos, bebidas y cosmética registraron los mayores picos de compra en las horas centrales, con CABA, AMBA, Córdoba y Santa Fe como principales plazas. La trazabilidad —la información sobre el recorrido y entrega— se ha convertido en una exigencia básica: el consumidor puede aceptar demoras, pero no tolera la falta de información.

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