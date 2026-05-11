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El gigante de Europa que está dispuesto a ofertar por Julián Álvarez: “El técnico es su admirador”

El delantero tiene contrato hasta 2030 con el Atlético de Madrid, pero cuenta con varios interesados

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El Araña fue la figura del Colchonero en la temporada (REUTERS/Marcelo Del Pozo)
El Araña fue la figura del Colchonero en la temporada (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

El París Saint-Germain (PSG) se incorporó a la disputa por Julián Álvarez, el delantero de la Selección argentina que atraviesa uno de sus mejores momentos con el Atlético de Madrid. El entrenador Luis Enrique sueña con el cordobés como su 9 de referencia para la próxima temporada, lo que convierte al campeón vigente de la Champions League (y finalista de la presente edición) en uno de los pretendientes más poderosos del mercado de pases.

El interés del club parisino no es nuevo, pero se intensificó en las últimas semanas. El PSG lleva meses en negociaciones con el entorno del jugador y Luis Enrique lo considera el delantero más deseado para reforzar el ataque. Según Actufoot, el ex Barcelona es “admirador” del Araña. El club francés ya habría extendido una oferta salarial de 10 millones de euros por temporada. El propio Diego Simeone admitió que el interés de clubes como el PSG, Arsenal y Barcelona en su delantero es lógico: “Es normal que lo quieran, porque es muy bueno”, declaró el técnico argentino.

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El atacante de 26 años acumula 20 goles y 9 asistencias en 49 partidos con la camiseta del Atlético en la temporada en curso, cifras que dispararon su cotización en el mercado europeo. Mundo Deportivo fijó el precio de salida en 100 millones de euros, aunque otras fuentes como Sky Sports elevan esa cifra hasta los 150 millones. Arsenal ya habría recibido un rechazo a una oferta de 120 millones de euros la temporada pasada.

Desde París, el proyecto que le ofrecería el PSG a Álvarez incluye un lugar en un ataque que ya cuenta con Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia. El club francés no utiliza un delantero centro fijo, y es precisamente esa función —combinada con la movilidad que caracteriza al ex River Plate y ex Manchester City— la que Luis Enrique busca cubrir. El PSG habría evaluado incluso una oferta mixta que incluiría 50 millones de euros en efectivo más los traspasos de Gonçalo Ramos y Kang-in Lee para reducir el desembolso total.

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Álvarez tiene contrato con el Atlético hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, pero el club madrileño no descarta una salida si se presenta una oferta que satisfaga sus exigencias. La situación podría complicarse aún más si el delantero protagoniza una buena actuación en el próximo Mundial con Argentina, lo que elevaría su valor de mercado.

”¿Si voy a estar acá la temporada que viene? Yo que sé, puede ser que sí, puede ser que no, yo estoy feliz acá, pienso en el día a día, trabajo para mejorar. Nunca dije nada ni hablé mal del club. Estoy muy agradecido. No tengo nada que decir, salvo que soy feliz aquí en el Atleti. En las redes sociales se habla mucho, pero... nada. Son solo cosas que la gente dice. Cualquiera puede publicar lo que piensa o cree, y la cosa no para de crecer. Yo nunca dije nada", subrayó el atacante hace unas semanas, cuando le consultaron sobre su porvenir.

El club francés disputará la final de la Champions League el 30 de mayo ante el Arsenal en el Puskás Aréna de Budapest, lo que añade un componente adicional a la novela de mercado: dos de los principales candidatos a fichar a Álvarez se verán las caras primero en el campo europeo más prestigioso.

Mientras, el cordobés, de 26 años, se parepara para defender con la selección argentina la corona que ganó en Qatar 2022.

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