Misterio en Balvanera: encontraron seis vainas servidas junto a un auto con manchas de sangre

Encontraron un auto con manchas de sangre en ambas puertas y seis vainas servidas en Once (Video/TN)

Una escena cargada de interrogantes apareció durante la madrugada de este lunes en el barrio porteño de Balvanera. Sobre la avenida Rivadavia al 3300, efectivos de la Policía de la Ciudad encontraron un auto con manchas de sangre en ambas puertas y, a pocos metros, seis vainas servidas de arma de fuego tiradas sobre el asfalto.

El hallazgo ocurrió cerca de las 4.30, luego de un llamado al 911 que alertó sobre un presunto incidente en la esquina de Rivadavia y Virrey Liniers. Cuando los agentes de la Comisaría Vecinal 3 A llegaron al lugar, se toparon con un Chevrolet Vectra plateado cerrado y sin ocupantes.

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Según indicaron fuentes del caso a Infobae, el vehículo presentaba rastros de sangre en las puertas laterales, mientras que sobre el pavimento la Policía Científica secuestró seis vainas servidas calibre a determinar.

Las manchas de sangre a metros del vehículo

La causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del fiscal Palópoli, quien ordenó montar una consigna policial frente al vehículo hasta localizar a su propietario y dispuso actuaciones por averiguación de ilícito.

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Peritos de la Policía Científica trabajaron durante varias horas en la búsqueda de rastros y levantamiento de evidencia. De momento, los investigadores intentan reconstruir qué ocurrió durante la madrugada y determinar si el episodio estuvo vinculado a un enfrentamiento armado o a otro tipo de hecho violento.

En paralelo, los detectives analizan imágenes de cámaras de seguridad de la zona para identificar a los autores de los disparos y establecer si hubo personas heridas que abandonaron el lugar antes de la llegada de la Policía. De acuerdo con las primeras averiguaciones, hasta el momento no ingresaron baleados a hospitales cercanos.

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Peritos de la Policía Científica trabajaron durante varias horas en la búsqueda de rastros y levantamiento de evidencia

Antecedentes en la zona

El episodio ocurre semanas después de otro procedimiento policial en la zona sur de la Ciudad que terminó con la detención de dos sospechosos acusados de cometer robos a mano armada en los barrios de Almagro y Balvanera.

A principios de abril, efectivos de la División Unidad Táctica de Pacificación (DUTP) del Barrio 21-24 interceptaron en Barracas un Peugeot 2008 blanco que había sido identificado por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano como presunto vehículo utilizado en distintos hechos delictivos.

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La policía detuvo a dos sospechosos en Barracas

El operativo concluyó en la intersección de la avenida Amancio Alcorta y Pasaje 70, donde fueron arrestados dos hombres de 35 y 41 años. Dentro del auto, la Policía encontró una cartera de mujer y un morral presuntamente vinculados a robos recientes ocurridos en Moreno y Maza y en Venezuela y 24 de Noviembre.

Uno de los detenidos registraba dieciséis antecedentes y tres condenas previas por delitos como robo agravado, tentativa de robo y hurto, además de causas por usurpación, lesiones e infracción a la Ley de Drogas. El otro sospechoso tenía antecedentes por encubrimiento agravado.

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Los sospechosos tienen 35 y 41 años

La investigación de ese caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°40, que avaló las detenciones y ordenó el secuestro del vehículo utilizado por los acusados.