El brutal codazo de una figura de la NBA que encendió la polémica: “Innecesario y excesivo”

El pívot francés le pegó a Naz Reid en las semifinales de la Conferencia Oeste entre San Antonio Spurs y Minnesota Timberwolves

Victor Wembanyama protagonizó una acción que fue sancionada como falta antideportiva después de aplicarle un impactante codazo en el cuello a Naz Reid, durante el cuarto encuentro de las semifinales de la Conferencia Oeste entre San Antonio Spurs y Minnesota Timberwolves. A pesar de la brutalidad de la jugada, la NBA confirmó que el pívot francés no enfrentará sanciones adicionales, por lo que podrá disputar el decisivo Juego 5 de la serie, que se encuentra igualada 2-2.

De acuerdo con la explicación del árbitro Zach Zarba ante el público en el Target Center de St Paul, el incidente fue revisado por video y se determinó “el contacto cumple con todos los criterios de una falta antideportiva”, además de que calificó la acción como “innecesaria y excesiva”, señalando falta flagrante de tipo 2, lo que implicó la expulsión directa del francés.

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El impacto del codo alcanzó el lado derecho de la mandíbula y cuello de Reid, provocando una caída aparatosa que generó de inmediato la revisión arbitral y repercusión mediática. Sin embargo, la decisión de no aumentar la sanción fue tomada después de que el golpe lanzado por Wembanyama —de 2,24 metros de altura— a Reid provocara su descenso a los vestuarios a falta de 8:39 para el final del segundo cuarto. Según informó ESPN, se trató de la expulsión más temprana de un jugador All-Star en unos playoffs desde la creación del registro jugada a jugada en la temporada 1997-98.

Victor Wembanyama le pegó un brutal golpe a Naz Reid y fue expulsado por falta antideportiva (Mandatory Credit: Bruce Kluckhohn-Imagn Images)

La reacción de Wembanyama tras su expulsión dejó ver confusión e incredulidad. Tras recibir el anuncio de la penalización de Zarba, Wembanyama preguntó a su compañero Harrison Barnes: “¿Qué significa eso?”, y luego indagó si estaba efectivamente expulsado.

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La expulsión de Wembanyama influyó de inmediato en el desarrollo del encuentro: los Spurs perdieron a su principal referente defensivo y cedieron la ventaja en el marcador. Al momento de la falta, el pívot francés sumaba solo cuatro puntos, cuatro rebotes y tres faltas personales, mientras que su ausencia facilitó que Rudy Gobert —con 11 puntos y 13 rebotes— y el propio Reid impulsaran el despliegue ofensivo de los Timberwolves. Este último cerró el partido con 15 puntos y nueve rebotes, consolidando la victoria 114-109 de Minnesota.

El escolta Anthony Edwards emergió en el último periodo al anotar 16 de sus 36 puntos y liderar la remontada local. El Target Center celebró con efusividad la salida del francés, pero el equipo de Chris Finch tuvo que resistir la embestida final de los Spurs, que recortaron la distancia a solo tres puntos antes del cierre.

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A pesar de la fuerte acción, Wemby podrá estar presente en el juego 5 de la serie (AP Foto/Abbie Parr)

Tras la polémica jugada y la derrota, la atención del entorno NBA se centró en una posible suspensión para Wembanyama, lo que pudo haber condicionado el desenlace de una serie igualada. Sin embargo, la liga descartó nuevas sanciones o multas más allá de la expulsión, tal como había anticipado el propio entorno de la franquicia.

El entrenador asistente de los Spurs, Mitch Johnson, defendió a la figura francesa: “Me alegro de que haya tomado cartas en el asunto. No por haber golpeado a Naz Reid, quiero dejar eso claro; estoy contento de que esté bien. Pero creo que, teniendo en cuenta el nivel físico con el que juegan contra él, debe protegerse a sí mismo en algún momento”. Además, Johnson cuestionó el arbitraje por considerar insuficiente la protección dada a su jugador franquicia, apuntando que “si no le protegen, debe protegerse a sí mismo”.

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El propio Wembanyama, tras el tercer partido, relativizó el desgaste físico que sufre y respondió —entre risas— sobre las marcas en sus brazos: “(Las cicatrices) son normales, es algo que va a pasar. Al final, son lobos”. La eliminatoria entre Spurs y Timberwolves permanece igualada a dos victorias por bando. El quinto partido, programado para este martes en San Antonio, contará finalmente con la participación de Wembanyama, tras la revisión del incidente por parte de la NBA.