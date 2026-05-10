Mujeres STEAM: las niñas hondureñas que sueñan con cambiar el mundo desde la ciencia

El incremento de mujeres en áreas STEAM resulta fundamental para enfrentar los desafíos de Honduras en salud, tecnología, educación e innovación social.

Raquel todavía recuerda aquellas noches en las que su mamá la llevaba al patio de la casa para observar las estrellas. Entre conversaciones sobre constelaciones, galaxias y planetas, nació una curiosidad que se transformó en amor por la ciencia y la astronomía.

“Mi mamá hacía que todo pareciera mágico y cercano”, relata Raquel, quien comenzó desde pequeña a sentir fascinación por la astronomía. Esos momentos sencillos, entre charlas y libros sobre el espacio, despertaron una curiosidad que con los años se convirtió en un profundo amor por la ciencia.

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Experiencias similares muestran cómo el acercamiento temprano a la ciencia puede despertar vocaciones y cambiar perspectivas. En Honduras, hablar de educación STEAM es abrir oportunidades para que miles de niñas descubran que la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas también les pertenecen.

Para la comunicadora y promotora educativa Chasty Ferlo, “La educación STEM no solamente forma profesionales en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. También ayuda a formar niñas y niños más creativos, críticos y capaces de encontrar soluciones a los problemas reales de su entorno”.

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Aprender haciendo

Desde temprana edad, muchas niñas crecen escuchando frases como “eso es para hombres” o “la ciencia y la tecnología son demasiado difíciles para ellas”. Aunque parezcan comentarios cotidianos, terminan influyendo en la percepción que tienen de sus capacidades y sueños.

Ferlo enfatiza: “Todavía existen muchos estereotipos que terminan influyendo muchísimo en la forma en que las niñas se ven a sí mismas. Muchas crecen sin conocer mujeres científicas, ingenieras o tecnólogas cercanas con las que puedan identificarse”.

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La escasez de referentes femeninas en ciencia dificulta que las niñas visualicen su futuro en profesiones científicas y tecnológicas.

Uno de los mayores aportes del modelo STEAM es la transformación de los métodos de aprendizaje. El proceso ya no se limita a memorizar conceptos; ahora se trata de experimentar, explorar y resolver problemas reales.

Las metodologías prácticas permiten que las estudiantes desarrollen pensamiento crítico, creatividad y seguridad en sí mismas. A través de experimentos, proyectos científicos, ferias tecnológicas y actividades colaborativas, las niñas descubren que equivocarse también forma parte del aprendizaje.

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Venciendo estereotipos

A pesar de los avances, las niñas hondureñas todavía enfrentan importantes desafíos para acceder plenamente a oportunidades en áreas STEAM.

Uno de los principales obstáculos es la desigualdad en el acceso a recursos educativos de calidad, especialmente en zonas rurales o comunidades con menos oportunidades. La brecha digital limita el acercamiento temprano a la tecnología, ya que muchas estudiantes no cuentan con internet, computadoras o espacios adecuados para explorar herramientas digitales.

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“Mucha niñas crecen escuchando que la ciencia, la ingeniería o la tecnología son para hombres y eso poco a poco va debilitando su confianza o su interés”, afirma Ferlo.

La falta de referentes visibles también influye. Cuando las niñas no conocen mujeres científicas, ingenieras o tecnólogas cercanas con quienes identificarse, resulta más difícil imaginarse ocupando esos espacios.

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Las escuelas juegan un papel esencial al ofrecer ferias científicas y espacios libres de estereotipos para fortalecer la autoestima y las vocaciones STEAM de las niñas.

Mujeres que inspiran generaciones

La historia demuestra que las mujeres han sido protagonistas fundamentales en el avance de la ciencia y la tecnología. Referentes internacionales como Marie Curie y Ada Lovelace marcaron un antes y un después en la historia científica mundial.

Honduras también cuenta con mujeres que inspiran desde su propia realidad. La astrónoma María Cristina Pineda de Carías se ha convertido en un símbolo de la ciencia hondureña y en una referencia para nuevas generaciones interesadas en la astronomía y la investigación espacial.

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Asimismo, la hondureña María Elena Bottazzi ha destacado internacionalmente por su trabajo científico y su contribución en el desarrollo de vacunas, demostrando que el talento hondureño puede impactar al mundo entero.

Ferlo señala: “Cuando una niña conoce historias de mujeres que hicieron ciencia, innovaron y dejaron huella, empieza a verse reflejada en esos sueños. Ya no siente que la ciencia o la tecnología son algo lejano o imposible”.

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Del patio de la casa al observatorio

Muchas vocaciones científicas nacen en momentos cotidianos y profundamente humanos. A veces basta una conversación, una experiencia o una mirada al cielo para despertar la curiosidad.

Historias como la de Raquel reflejan cómo la ciencia puede sentirse cercana y accesible desde edades tempranas. Visitar un observatorio, mirar por primera vez un telescopio o escuchar hablar del universo puede convertirse en el inicio de una pasión que transforme vidas.

“Fue ahí donde realmente nació mi admiración y mi amor profundo por la ciencia”, recuerda la joven.

Las experiencias tempranas con la ciencia y la astronomía en el hogar despiertan vocaciones científicas en niñas hondureñas y fomentan su curiosidad por el conocimiento.

Transformar Honduras

Honduras enfrenta grandes desafíos en salud, tecnología, medio ambiente, educación e innovación social. Para responder a ellos se necesita todo el talento disponible, incluyendo el de miles de niñas y jóvenes que hoy todavía encuentran barreras para desarrollarse en estos campos.

“Aumentar la participación de mujeres en STEM es clave para Honduras”, sostiene Ferlo. “El país no puede darse el lujo de dejar talento sin descubrir ni sin aprovechar”.

La participación femenina en la ciencia y la tecnología amplía la forma de entender los problemas y permite construir soluciones más inclusivas y cercanas a las necesidades reales.

Hoy, muchas astronautas, ingenieras, médicas y científicas demuestran que las niñas pueden llegar tan lejos como se atrevan a soñar. Y todo puede comenzar con una pregunta, una mirada al cielo o la oportunidad de descubrir que la ciencia también tiene espacio para ellas.