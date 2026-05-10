Sufrió dos caídas, pero logró un impactante nocaut tras “bañar en sangre” a su rival para ser campeón mundial de boxeo

Este video presenta los momentos destacados de un combate de boxeo profesional entre Daniel Dubois y Fabio Wardley. Las imágenes muestran a los púgiles en el cuadrilátero, el árbitro interviniendo y el público presente. Se observan caídas de uno de los boxeadores y momentos de intensa acción en los rounds uno, cuatro y siete. El metraje culmina con la victoria de Daniel Dubois por nocaut, quien se consagra campeón mundial de peso pesado.

El combate por el título mundial de los pesos pesados de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en el Co-op Live Arena de Manchester entregó todo lo prometido ante 18.000 espectadores. Daniel Dubois recuperó el cetro mundial al imponerse por nocaut técnico en el undécimo asalto frente a Fabio Wardley, quien defendía el cinturón en su primera defensa desde la consagración.

El enfrentamiento resultó en un terrible espectáculo para los aficionados, con drama y sangre dentro del cuadrilátero. Caídas, cortes y la tensión, marcaron un ritmo que mantuvo al público expectante hasta la intervención del árbitro.

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La noche comenzó con sobresaltos para Dubois, quien llegó con retraso tras quedar atrapado en el tráfico de la ciudad. Apenas iniciado el combate, Wardley sorprendió a su rival con un derechazo que envió al aspirante a la lona en los primeros diez segundos, dejando sin aliento al público de Manchester.

El asalto inicial no fue el único revés para el nuevo campeón. En el tercer round, Wardley conectó un gancho de izquierda que derribó nuevamente a Dubois, quien optó por arrodillarse para evitar mayores daños mientras su rival buscaba el nocaut. Tras ese episodio, el entrenador Don Charles intervino de manera contundente antes del cuarto asalto, propinando una bofetada a su pupilo para reactivarlo. Ese gesto marcó un punto de inflexión en la actitud del británico, quien pasó a tomar la iniciativa con un jab potente que comenzó a marcar diferencias.

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Dubois se impuso a Wardley por nocaut técnico (Reuters)

Las secuelas del castigo se reflejaron en el rostro de Wardley, que terminó en un “baño de sangre”, como analizaron los medios especializados, con la nariz cortada y sangrando, además de una inflamación en el ojo derecho que exigió dos revisiones médicas durante la pelea.

En los asaltos intermedios, Dubois consolidó el dominio a fuerza de combinaciones y golpes descendentes que pusieron a prueba la resistencia de Wardley. La sangre en el tapiz, los rostros marcados y el intercambio constante de golpes describieron la intensidad de la contienda. El árbitro Howard Foster intervino finalmente en el undécimo asalto cuando observó a Wardley arrinconado y sin capacidad de respuesta ante una ráfaga de derechazos del retador. La detención se produjo a los 28 segundos de ese round.

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Al finalizar, Dubois agradeció a su adversario y expresó: “Fue una guerra. Superamos los momentos difíciles. Gracias, Fabio, por eso, gracias… ¡Qué gran pelea, qué gran batalla, hombre!” y agregó: “Tuve que sacar todo mi potencial, confiar en el jab y usar todas mis habilidades. ¡Qué gran pelea, qué gran batalla! Pero vuelvo a ser el número uno”.

El boxeador de Greenwich dejó en claro que la perseverancia y la estrategia fueron decisivas para inclinar la balanza: “La clave fue confiar en el jab y usar todas mis habilidades”.

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Dubois había caído dos veces a la lona antes de conseguir la victoria (Reuters)

Al mismo tiempo, el promotor Frank Warren sostuvo tras el combate que “fue el mejor combate de peso pesado” que había organizado, y confirmó que existe una cláusula de revancha en el contrato. Warren también señaló: “Ambos peleadores probablemente necesitarán un largo período de descanso dada la naturaleza del combate”.

La victoria marca el regreso de Dubois a la cima, tras perder el título en su anterior oportunidad ante Oleksandr Usyk. El propio púgil había sido cuestionado por su rendimiento en grandes escenarios, pero en esta ocasión demostró capacidad de reacción y fortaleza para revertir la adversidad. Con este triunfo, su palmarés se eleva a 23 victorias, 3 derrotas y 22 nocauts, mientras que Wardley suma ahora 20 victorias, 1 derrota y 1 empate.

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La expectativa entre los aficionados se mantiene alta, ya que la cláusula de revancha podría activar un segundo enfrentamiento entre ambos. La exhibición de coraje y resistencia de ambos peleadores dejó abierta la puerta a un nuevo capítulo en la rivalidad, mientras se especula que el siguiente desafío de Dubois podría ser frente a Moses Itauma.

Dubois celebra la obtención del titulo de peso pesado tras vencer a Wardley (Reuters)