Costa Rica

Estudiantes costarricenses que ganaron el Reto Marte avanzan a una final internacional con innovador proyecto de energía solar

Un equipo de la Universidad Fidélitas competirá en el Babson Global Student Challenge 2026 con JiraSol, una propuesta que busca generar energía limpia sin sacrificar la productividad agrícola o industrial del terreno

Guardar
Google icon
Estudiantes costarricenses representarán al país en una final internacional de emprendimiento. Cortesía: Universidad Fidélitas
Estudiantes costarricenses representarán al país en una final internacional de emprendimiento. Cortesía: Universidad Fidélitas

Un grupo de estudiantes costarricenses vuelve a colocar al país en el mapa de la innovación global. Tras haber ganado el Reto Marte 2025, el equipo ahora logró clasificar a la final del Babson Global Student Challenge 2026, una de las competencias universitarias más exigentes en materia de emprendimiento a nivel mundial.

El equipo, conformado por estudiantes de la Universidad Fidélitas, desarrolló JiraSol, un proyecto enfocado en la generación de energía solar para agroindustrias y zonas francas mediante un modelo innovador que permite aprovechar el terreno de forma dual.

PUBLICIDAD

La propuesta plantea instalar estructuras solares elevadas que no interfieran con la producción agrícola o industrial, permitiendo así generar energía limpia sin sacrificar la productividad del suelo, una solución especialmente relevante en regiones tropicales.

De Marte a la Tierra: el origen del proyecto

El impulso detrás de esta iniciativa tiene su origen en el Reto Marte 2025, una competencia internacional de innovación que desafía a estudiantes a diseñar soluciones para la supervivencia humana en Marte, pero con aplicaciones prácticas en la Tierra.

PUBLICIDAD

Este reto, impulsado por iniciativas globales vinculadas a educación, tecnología y exploración espacial, funciona como una especie de laboratorio de innovación donde convergen ciencia, emprendimiento y sostenibilidad.

Durante la competencia, los participantes deben desarrollar propuestas que respondan a desafíos extremos como la generación de energía, el uso eficiente de recursos, la producción de oxígeno o la sostenibilidad en condiciones adversas.

Aunque el enfoque es futurista, el objetivo principal es claro: crear soluciones aplicables a problemas actuales, como el cambio climático, la seguridad energética y la producción sostenible.

En el caso del equipo costarricense, su propuesta logró destacar precisamente por ese enfoque dual, al ofrecer una solución viable tanto en contextos extremos como en escenarios reales.

El equipo está conformado por estudiantes de distintas disciplinas. Cortesía: Universidad Fidélitas
El equipo está conformado por estudiantes de distintas disciplinas. Cortesía: Universidad Fidélitas

Una solución a múltiples desafíos

El proyecto JiraSol responde a tres problemáticas clave: la ineficiencia en el uso del suelo, la pérdida de productividad agrícola en proyectos energéticos tradicionales y la necesidad creciente de soluciones sostenibles y económicamente viables.

A diferencia de los parques solares convencionales, que suelen ocupar grandes extensiones de terreno inutilizándolas para otros fines, este modelo permite mantener la producción mientras se genera energía, optimizando el uso del espacio.

El proyecto fue presentado como un análisis de factibilidad integral, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incorporando variables económicas, ambientales y sociales.

Competencia de alto nivel

El Babson Global Student Challenge 2026, organizado por Babson College, reúne a estudiantes de todo el mundo en un proceso altamente competitivo.

La dinámica incluye una fase local, donde cada universidad selecciona sus mejores proyectos, y una fase global en la que los equipos compiten en rondas semifinales y finales.

Durante este proceso, el equipo costarricense debió demostrar no solo la innovación tecnológica de su propuesta, sino también su viabilidad comercial, validación de mercado y solidez financiera.

Además, enfrentaron el reto de presentar su modelo en inglés mediante un video de alto nivel, compitiendo con universidades reconocidas internacionalmente.

Camino hacia la final

Tras superar las etapas iniciales, el equipo logró clasificar como finalista, lo que implica perfeccionar su propuesta antes del 11 de mayo de 2026, fecha límite para la entrega final.

La evaluación definitiva se realizará entre el 15 y el 25 de mayo, mientras que la ceremonia de premiación está programada para el 28 de mayo, donde se anunciarán los ganadores a nivel global.

JiraSol propone generar energía solar sin afectar la producción agrícola. Cortesía: Universidad Fidélitas
JiraSol propone generar energía solar sin afectar la producción agrícola. Cortesía: Universidad Fidélitas

Talento multidisciplinario

El equipo JiraSol está conformado por Brandon Ugalde Rivera (Ingeniería Industrial); Emanuel Jiménez Navarrete y Ghazeel Morales Mora (Ingeniería Electromecánica); Yair Navarro Salmerón (Ingeniería Mecatrónica); Endry Rosales Boniche (Ingeniería en Sistemas de la Computación); y Andrea Alfaro Solís (Psicología).

Esta diversidad de perfiles ha sido clave para desarrollar una propuesta integral que combina tecnología, análisis de negocio y enfoque social.

Desde la universidad, destacan que este tipo de experiencias fortalece habilidades esenciales como el pensamiento estratégico, la innovación aplicada, el trabajo en equipo y la comunicación efectiva en inglés.

Temas Relacionados

Costa RicaEstudiantesReto MarteEnergía solar

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Ministerio de Agricultura de El Salvador reporta cosecha mecanizada y estabilidad de precios en granos básicos

La introducción de tecnología satelital y la entrega de insumos a precios preferenciales han fortalecido la producción local y estabilizado el costo de los alimentos, de acuerdo con información comunicada por funcionarios oficiales

El Ministerio de Agricultura de El Salvador reporta cosecha mecanizada y estabilidad de precios en granos básicos

De migrante a referente en Venecia: Salvadoreño protagoniza histórica presencia en exposición de arte internacional

El escultor J. Oscar Molina puso el nombre de El Salvador en alto al inaugurar el primer pabellón nacional en la Bienal de Venecia, una hazaña que resuena entre la comunidad artística internacional y local

De migrante a referente en Venecia: Salvadoreño protagoniza histórica presencia en exposición de arte internacional

Panamá activa su segunda APP vial: $41 millones semestrales y 20 años de concesión

La obra busca mejorar la seguridad vial, reducir costos logísticos y dinamizar el transporte entre la capital y el interior.

Panamá activa su segunda APP vial: $41 millones semestrales y 20 años de concesión

Migración abre registro para venezolanos varados en Panamá que buscan regresar a su país

El traslado será financiado como parte de un acuerdo migratorio entre Panamá y Estados Unidos.

Migración abre registro para venezolanos varados en Panamá que buscan regresar a su país

La Fuerza Armada de El Salvador desmantela campamento clandestino de la MS-13 en Olocuilta

Un grupo de soldados halló una instalación oculta en la zona alta de Casa Loma, donde se almacenaban armas, drogas y equipos logísticos. La intervención forma parte de la estrategia estatal contra remanentes de estructuras delictivas

La Fuerza Armada de El Salvador desmantela campamento clandestino de la MS-13 en Olocuilta

TECNO

Qué oportunidades tiene Tesla para liderar el mercado de robotaxis, valorado en 10 billones de dólares

Qué oportunidades tiene Tesla para liderar el mercado de robotaxis, valorado en 10 billones de dólares

Google vs. Nvidia: por qué la dueña de Alphabet está a punto de convertirse en la empresa más valiosa

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor

La nueva actualización de ChatGPT elimina un elemento repetitivo en sus respuestas

No necesitas una PC de gama alta para divertirte: estos juegos funcionan con solo 8 GB de RAM o menos

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que Krysten Ritter considera que trabajar con Jim Carrey cambió su carrera para siempre

La razón por la que Krysten Ritter considera que trabajar con Jim Carrey cambió su carrera para siempre

Todo sobre ‘Apocalipsis en los trópicos’, el documental brasileño que ganó el Platino Xcaret 2026

Premios Platino Xcaret 2026: todos los ganadores en la gala que celebra el audiovisual iberoamericano

Policías reales demandan a Matt Damon y Ben Affleck por la historia detrás de ‘El botín’

Holly Madison destapa detalles de las orgías de Hugh Hefner: “Era extraño y a nadie le gustaba”

MUNDO

Irán amenazó con dificultar el paso por Ormuz a los países que apliquen las sanciones de EEUU contra el régimen

Irán amenazó con dificultar el paso por Ormuz a los países que apliquen las sanciones de EEUU contra el régimen

Corea del Sur informó que un buque de carga fue atacado el lunes pasado en el estrecho de Ormuz

Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos denunciaron ataques con drones tras las amenazas de Irán

Irán dijo que Mojtaba Khamenei ordenó continuar las operaciones militares, aunque sigue sin aparecer en público

Las Fuerzas de Defensa de Israel abatieron a 10 terroristas de Hezbollah y destruyeron 40 edificios militares