Rosas de colores, microclimas únicos y rutas por México: la apuesta guatemalteca que transforma el Día de la Madre en Estados Unidos

El aumento de exportación de flores desde Guatemala impulsa la economía agrícola local durante la temporada del Día de la Madre en Estados Unidos y Canadá. (Cortesía: Dirección de Mercados Municipalidad de Guatemala)

Madres en Estados Unidos y Canadá recibirán este año arreglos especiales gracias al notable aumento en la exportación de flores provenientes de Guatemala, que encuentra en la temporada del Día de la Madre su momento clave para el comercio exterior. Este auge refuerza no solo la presencia guatemalteca en floristerías y supermercados internacionales, sino que también moviliza de forma directa la economía agrícola local, al enfocarse en la diversificación de especies y la innovación en productos terminados. Según la Comisión de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores de la Asociación de Exportadores (AGEXPORT), la celebración provoca que los productores nacionales eleven sus exportaciones hasta 10% y, en algunos casos, tripliquen la producción para responder al crecimiento de la demanda, sobre todo del mercado estadounidense, principal destino de estos envíos, informaron medios nacionales.

Durante el periodo de ventas relacionado con el Día de la Madre, la industria guatemalteca de flores, follajes y plantas ornamentales registra un volumen de ventas que oscila entre USD 120 millones y USD 123 millones anuales, con las flores de corte aportando entre USD 50 millones y USD 60 millones. De acuerdo con AGEXPORT, la actividad genera aproximadamente 5.000 empleos, la mayoría en zonas rurales y con predominio femenino.

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La industria guatemalteca de flores genera ventas anuales de hasta USD 123 millones, con las flores de corte aportando hasta USD 60 millones al año. (Cortesía: Dirección de Mercados Municipalidad de Guatemala)

La respuesta a la pregunta central sobre el fenómeno en curso es clara: las exportaciones de flores de Guatemala crecen sustancialmente en la temporada del Día de la Madre puesto que el mercado de Estados Unidos y Canadá incrementa de manera significativa sus pedidos, convirtiendo esta festividad en el periodo más importante para el sector. El aumento, que puede llegar hasta el 10% respecto a otras etapas del año, obliga a una planificación anticipada de tres a cuatro meses para absorber la mayor demanda, detalló Brigitte Obrock, coordinadora de la Comisión de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores de AGEXPORT.

Rosas y microclimas impulsan el liderazgo exportador de Guatemala

En este periodo, las rosas se consolidan como la variedad más solicitada en el circuito internacional, principalmente en Estados Unidos y Canadá. Obrock explicó a Prensa Libre que “las rosas son un producto icónico y tradicional. Para el Día de la Madre se buscan diferentes colores como blanco, amarillo o rosado”. Junto a ellas, hay una creciente demanda por orquídeas, aves del paraíso, gerberas, anturios y proteas, mientras que los follajes —como el leatherleaf, la aralia y el eucalipto— completan los bouquets al llegar los pedidos al exterior.

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El eje de la producción que abastece estos mercados se encuentra en Chimaltenango, donde las condiciones climáticas favorecen el cultivo de diversas especies. Según AGEXPORT, el principal potencial de Guatemala descansa en la diversidad de microclimas que permite el desarrollo tanto de variedades nativas como importadas. En palabras de Obrock publicadas por medios nacionales: “Tenemos microclimas espectaculares donde se puede producir cualquier tipo de flor, desde especies nativas hasta variedades importadas. El futuro está en innovar y ofrecer bouquets variados como producto terminado”.

El microclima de Chimaltenango favorece la producción de una amplia diversidad de especies nativas e importadas para la exportación de flores de Guatemala. (Fotografía retomada de guatemala.com)

Logística anticipada y adaptación frente a nuevos desafíos

La alta exigencia de la temporada obliga a los empresarios agrícolas a anticipar su ciclo productivo, recibiendo pedidos y organizando la cosecha con al menos tres o cuatro meses de antelación. La dificultad logística impuesta por el encarecimiento de fletes marítimos en los últimos años llevó a algunos exportadores guatemaltecos a recurrir a rutas terrestres a través de México, en busca de abaratar costos y acortar los plazos de entrega hacia Estados Unidos.

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Según AGEXPORT, el crecimiento constante de la demanda internacional transforma este sector en uno de los motores fundamentales para la exportación agrícola nacional. La estrategia para mantener el liderazgo global reside en la diversificación de productos y la oferta de arreglos terminados que permitan posicionar las flores guatemaltecas en nuevos mercados.