Violento choque entre un auto particular y un taxi en Floresta: al menos tres heridos

Un automóvil particular y un taxi protagonizaron un violento accidente en la intersección de las avenidas Gaona y Segurola, en el barrio porteño de Floresta. Tres personas fueron trasladadas a centros hospitalarios tras el evento.

Tres personas resultaron heridas tras un violento choque entre un auto particular y un taxi en la intersección de la avenida Gaona y la avenida Segurola, en el barrio porteño de Floresta, durante la mañana de este domingo. El impacto afectó también a un tercer vehículo que se encontraba estacionado en la zona. El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y Bomberos de la Ciudad participaron del operativo de rescate y asistencia en el lugar. Por el incidente, la avenida Gaona se encuentra completamente interrumpida.

Según informó el SAME, los equipos de emergencia asistieron a dos mujeres de 30 y 32 años, quienes viajaban en el auto particular y fueron trasladadas al Hospital Álvarez por politraumatismos. Además, un hombre de 66 años, conductor del taxi, fue derivado al Hospital Vélez Sarsfield con lesiones similares. Todas las víctimas permanecen fuera de peligro tras recibir atención médica.

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Según informó el canal A24, el taxi circulaba por la avenida Segurola en sentido norte-sur y, al llegar al cruce con Gaona, impactó contra el auto particular, que transitaba por esa arteria. Tras la colisión, el taxi colisionó un tercer vehículo estacionado, que llevaba un tanque de gas en la parte trasera, aunque no se registraron mayores complicaciones derivadas de ese incidente.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana de este domingo. Foto: captura de video

El choque dejó rastros de ambos autos dispersos por la avenida Gaona y daños materiales de consideración, sobre todo en la parte delantera del vehículo particular, que terminó completamente destrozada. En el taxi se activaron los sistemas de seguridad, entre ellos los airbags, lo que colaboró para limitar la gravedad de las lesiones. La situación fue controlada rápidamente y no se reportaron riesgos adicionales en la zona.

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En la esquina de Segurola y Gaona existe una cámara de seguridad que pudo haber registrado el momento del accidente, lo que podría aportar elementos a la investigación para esclarecer la mecánica del hecho. Las autoridades permanecen abocadas a determinar las causas del siniestro y a relevar testimonios de testigos presenciales.

Sin embargo, no fueron los únicos incidentes que se desarrollaron esta mañana. A las 5.15, y a pocas cuadras, un vehículo impactó contra el cordón de la ciclovía en la intersección de Morón y Lope de Vega, en el barrio de Villa Luro, y terminó volcando. Personal del SAME asistió en el lugar a dos personas: un hombre de 26 años y una mujer de 28. Ninguno de los involucrados requirió traslado hospitalario. Bomberos de la Ciudad trabajaron para asegurar la zona y la Policía Científica de la Comuna 10 quedó a cargo de las pericias que buscan establecer cómo se produjo el siniestro.

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Más temprano, en el acceso de la autopista 25 de Mayo a la altura de Entre Ríos, sentido a provincia, una camioneta Jeep chocó contra el guardarraíl al tomar la bajada. El SAME asistió a una joven de 22 años que presentaba lesiones leves y no requirió traslado. La Policía de la Comuna 3 quedó a cargo de las tareas periciales para determinar la mecánica del incidente.