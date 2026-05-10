Corea del Sur informó que un buque de carga fue atacado el lunes pasado en el estrecho de Ormuz

El buque granelero HMM Namu, con bandera panameña, en Guangzhou, provincia de Guangdong, China, el 5 de enero de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. HMM/Distribución vía REUTERS

Aeronaves no identificadas han impactado el lunes pasado contra un buque de carga surcoreano en el Estrecho de Ormuz, informó el ministerio de Asuntos Exteriores el domingo, días después de que el HMM Namu, dañado por el incendio, llegara al puerto de Dubái.

“El 4 de mayo, dos aviones no identificados impactaron contra la placa exterior del tanque de lastre de babor en la popa del HMM Namu a intervalos de aproximadamente un minuto, provocando llamas y humo”, dijo el portavoz del ministerio Park Il en una rueda de prensa, sin especificar qué tipo de aeronaves habían estado involucradas en el ataque.

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El ministerio surcoreano aclaró que, no obstante, “existe una limitación para determinar con precisión el tipo exacto y el tamaño físico del objeto”, por lo que se analizarán con más detalle los restos hallados, incluidos los componentes del motor.

También dijo que es baja la posibilidad de que se una mina o un torpedo causaran la explosión, de la que toda la tripulación salió ilesa.

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Infografía detallada de la ubicación y datos clave del buque portacontenedores HMM Namu tras sufrir un incendio en su cuarto de máquinas mientras cruzaba el estratégico Estrecho de Ormuz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conclusión llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara previamente que el buque había sido atacado por Irán, algo que Teherán negó de forma tajante a través de un comunicado de su Embajada en Seúl.

La Embajada iraní también dijo el jueves que no había mantenido contactos con funcionarios surcoreanos desde la publicación del comunicado, en respuesta a una pregunta sobre si Teherán había trasladado directamente a Seúl su posición de que sus Fuerzas Armadas no estuvieron implicadas en el incidente.

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El Ministerio de Exteriores confirmó en la rueda de prensa que había convocado al embajador iraní en Corea del Sur para recibir una explicación sobre los resultados de la investigación.

Seúl subrayó, no obstante, que no prejuzgará al autor del ataque y que se requiere una investigación adicional para determinar el origen de los objetos.

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Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, Musandam, Omán, 8 de mayo de 2026. REUTERS/Stringer

Exteriores también dijo este domingo que cooperará con la comunidad internacional, incluida la revisión de su participación en la Coalición de Libertad Marítima propuesta por Estados Unidos, para reanudar el tránsito por el estrecho de Ormuz.

La actualización coincide con el viaje a Washington del ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, quien se reunirá el lunes con su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, en un encuentro en el que se prevé que también se aborde la seguridad de navegación en Ormuz.

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El presidente estadounidense Donald Trump ha culpado a Irán, que ha negado toda responsabilidad.

(con información de AFP)

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