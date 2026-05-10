Frío pero sin lluvias: el pronóstico del tiempo tras el paso del ciclón extratropical que afectó a varios distritos bonaerenses

Una mujer abrigada con chalina y campera cruza una avenida en Buenos Aires en un día frío de otoño, mientras otros peatones y taxis transitan la calle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras un fin de semana marcado por el paso de un ciclón extratropical, que provocó serios daños en varias localidades bonaerenses, principalmente en la Costa Atlántica, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que la semana que comienza estará marcada por la estabilidad, con condiciones típicas para estos meses.

Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se espera una semana con temperaturas mínimas cercanas a los 5°C y sin probabilidades de precipitaciones. El parte oficial señaló que las condiciones de estabilidad prevalecerán a lo largo de los próximos días, con predominio de cielo despejado y vientos moderados.

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Según el reporte del SMN, la jornada del domingo comenzó con temperaturas entre 8°C y 15°C, sin lluvias y ráfagas de viento que oscilaron entre 42 y 50 km/h. La tendencia continuará el lunes, con marcas mínimas que rondarán los 5°C y máximas de 17°C. El viento se mantendrá leve, proveniente del sector oeste, y el cielo permanecerá mayormente despejado.

Para el martes, el SMN prevé un ascenso en la temperatura máxima, que alcanzará los 20°C, mientras que la mínima será de 9°C. Durante el resto de la semana, el clima se mantendrá estable, con máximas que oscilarán entre 16°C y 18°C y mínimas que se ubicarán entre 8°C y 13°C. No se esperan lluvias a lo largo de todo el período pronosticado.

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El pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según The Weather Channel, detalla una semana con cielos mayormente soleados y temperaturas templadas.

De acuerdo con el parte oficial, los vientos soplarán mayormente del oeste y suroeste, con intensidades que no superarán los 22 km/h a partir del lunes. El jueves y viernes se mantendrán las condiciones de estabilidad, con temperaturas máximas de 17°C y mínimas de 11°C y 8°C, respectivamente.

El informe del Servicio Meteorológico Nacional destacó la ausencia total de precipitaciones y la persistencia de aire frío en la región. Las ráfagas más intensas se registraron este domingo, pero no se prevén eventos similares en los días siguientes. Las condiciones pronosticadas favorecen la continuidad de jornadas soleadas y frías en toda el AMBA, sin alertas meteorológicas vigentes.

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A partir del sábado próximo, se espera que las temperaturas comiencen a elevarse levemente, con una máxima de 16°C y una mínima de 13°C, manteniéndose el cielo parcialmente nublado y los vientos en calma.

Respecto a la provincia de Buenos Aires, se registran lluvias en una mínima parte de la Costa Atlántica, desde Pinamar hasta Necochea y que durarán toda la jornada, mientras que el resto de la provincia tendrá una gran presencia del sol.

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Estas condiciones estables se mantendrán el resto de la semana, ya que el territorio bonaerense alternará cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvias. Recién el viernes aumentará la nubosidad. Sin embargo, el sábado volverá el firmamento despejado en el centro, parcialmente nublado en la costa y ligeramente nublado al norte.

Las alertas en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas para Santa Cruz

La estabilidad climática también acompaña al país, ya que el SMN sólo emitió una alerta. Por nevadas, el organismo advirtió que el suroeste de Santa Cruz está bajo una advertencia de nivel amarillo. Estos responden a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual, en estos casos, se recomienda:

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Evitá salir.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.