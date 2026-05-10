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Irán amenazó con dificultar el paso por Ormuz a los países que apliquen las sanciones de EEUU contra el régimen

Teherán señaló que la coordinación ahora será obligatoria para el tránsito de buques, medida que podría afectar las condiciones económicas y políticas internacionales en medio de la disputa con Washington

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El Ejército iraní advierte que los países que acaten las sanciones de Estados Unidos afrontarán dificultades para transitar por Ormuz.
El Ejército iraní advierte que los países que acaten las sanciones de Estados Unidos afrontarán dificultades para transitar por Ormuz.

El régimen de Irán afirmó este domingo que ha establecido un “nuevo sistema jurídico y de seguridad” en el estrecho de Ormuz y advirtió de que los países que apliquen las sanciones de Estados unidos contra la República Islámica afrontarán dificultades para transitar por esa estratégica vía marítima.

“A partir de ahora, los países que sigan a Estados Unidos en la aplicación de sanciones contra la República Islámica de Irán se enfrentarán sin duda a problemas al atravesar el estrecho de Ormuz”, declaró el portavoz del Ejército iraní, el general de brigada Mohammad Akraminia, en una entrevista con la agencia IRNA.

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Akraminia, aseguró que Irán ejerce ahora un control “fundamental y estratégico” sobre el estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo.

Según el jefe militar, esta nueva situación podría tener efectos económicos, políticos y de seguridad, e incluso contribuir a neutralizar las sanciones secundarias estadounidenses y parte de las sanciones primarias.

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El control iraní en Ormuz podría influir en la economía mundial y desafiar las sanciones estadounidenses primarias y secundarias.
El control iraní en Ormuz podría influir en la economía mundial y desafiar las sanciones estadounidenses primarias y secundarias.

“Hoy ejercemos soberanía sobre el estrecho de Ormuz y cualquier embarcación que quiera atravesarlo deberá coordinar con nosotros”, señaló.

El militar aseguró además que, hasta ahora, Irán no había utilizado plenamente el potencial geopolítico del estrecho y permitía el tránsito tanto de aliados como de adversarios.

No obstante, sostuvo que el conflicto llevó a Teherán a aprovechar esta capacidad estratégica y a redefinir el marco de control sobre la ruta marítima, por donde transita el 20% del petróleo mundial e importantes cantidades de gas natural y otras materias primas clave para la economía global.

Irán ha impuesto restricciones al paso de buques y petroleros desde los primeros días de la guerra con Israel y EE.UU., iniciada el 28 de febrero, lo que ha provocado que los precios del crudo se disparen por encima de los 100 dólares.

Irán reconoce no haber explotado hasta ahora todo el potencial geopolítico del estrecho de Ormuz, por donde fluye el 20% del petróleo global. EFE/Martin Divisek
Irán reconoce no haber explotado hasta ahora todo el potencial geopolítico del estrecho de Ormuz, por donde fluye el 20% del petróleo global. EFE/Martin Divisek

Washington, a su vez, respondió con un bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes desde el 13 de abril para presionar al país a firmar un acuerdo de paz, que hasta el momento no se ha logrado, y la Casa Blanca sigue esperando la respuesta de Irán a su última propuesta.

Las partes llegaron incluso a intercambiar fuego el jueves y el viernes, pese al alto el fuego acordado el 8 de abril que sigue vigente.

Estados Unidos informó de que bombardeó instalaciones militares en la costa iraní en respuesta a ataques contra sus barcos en el estrecho de Ormuz, mientras que Teherán afirmó que lanzó los misiles porque previamente habían sido atacados dos petroleros iraníes.

(con información de EFE)

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