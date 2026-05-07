Luz azul o redes sociales: qué afecta más el sueño, según expertos

La incidencia de la luz azul proveniente de pantallas en el sueño resulta mínima frente a otros factores lumínicos diarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación por los efectos de la luz azul de los dispositivos electrónicos en el sueño se extendió durante la última década, reforzada por numerosas advertencias sobre la supuesta alteración de los ritmos circadianos debida a celulares, tabletas o computadoras. Sin embargo, el análisis científico revela que la incidencia real de estas pantallas en la calidad del descanso es mínima en comparación con otros factores lumínicos de la vida cotidiana, según un extenso reportaje publicado por la BBC.

Un dato revelador, extraído de una revisión de once estudios independientes, señaló que la exposición a la luz emitida por pantallas apenas retrasa el inicio del sueño en un promedio de nueve minutos, un margen considerado irrelevante frente a las variaciones normales del ciclo de sueño.

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Más aún, investigaciones comparativas demuestran que la cantidad de luz azul recibida durante 24 horas de uso de dispositivos digitales equivale a menos de un minuto de exposición a la luz solar, cifra que ilustra cuán modesto es el impacto de la tecnología frente al entorno natural.

Pruebas científicas y matices sobre la influencia de la luz azul

La exposición a luz azul de dispositivos digitales en 24 horas equivale a menos de un minuto de luz solar directa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación pública acerca de la luz azul cobró fuerza en 2014, año en que un estudio demostró que quienes leían en un iPad antes de dormir tardaban más en conciliar el sueño, reportaban mayor somnolencia al despertar y exhibían una disminución en la producción de melatonina. Los investigadores atribuyeron estos efectos a la luz enriquecida en azul emitida por las pantallas LED, ya que el pigmento melanopsina en el ojo humano es especialmente sensible a este rango.

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Para Jamie Zeitzer, profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Universidad de Stanford, esta evidencia de laboratorio no se corresponde con las condiciones cotidianas de la mayoría de las personas. En entornos controlados, la exposición artificial a intensidades anormales de luz azul puede alterar el ritmo circadiano. Pero en la vida diaria, las pantallas rara vez alcanzan la potencia lumínica suficiente para desencadenar estos cambios.

Zeitzer afirmó que la incidencia de las pantallas es “irrelevante” frente a la exposición lumínica global del día: los teléfonos alcanzan entre 50 y 80 lux de intensidad, un valor claramente inferior al de la luz ambiental incluso dentro de una residencia (100 lux) y muy distante de los 10.000 lux de un día nublado al aire libre o los 100.000 lux de un día soleado.

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Las recomendaciones consensuadas de los expertos apuntan a que el verdadero problema suele ser el uso que se da a los dispositivos antes de dormir, no la luz que emiten (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El verdadero determinante del sueño es la dosis global de luz durante la jornada”, expone Håvard Kallestad, director del grupo de investigación sobre cronobiología y sueño en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología. El experto recomienda máximas dosis de luz natural por la mañana y una reducción sustancial de la iluminación artificial —especialmente la LED— en horas nocturnas, así como priorizar actividades al aire libre, incluso en días nublados, y limitar la intensidad lumínica en el hogar tras el atardecer.

Filtros y gafas bloqueadoras de azul: qué se sabe de su eficiencia

El auge de soluciones como los filtros electrónicos para pantallas o las gafas bloqueadoras de luz azul generó un nuevo mercado, sin que las pruebas respalden un verdadero beneficio fisiológico para la mayoría de los usuarios. Los recubrimientos transparentes para lentes oftálmicos “probablemente no hacen mucho”, mientras que los modelos más eficaces —con lentes anaranjadas o rojas que circundan completamente los ojos— resultan poco prácticos para el uso diario, según declaraciones de Kallestad recogidas.

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En su experimento personal, el periodista de tecnología Thomas Germain, autor de la columna Keeping Tabs y conductor del pódcast The Interface de la propia cadena británica, adoptó rutinas extremas como oscurecer su apartamento con cortinas opacas y reducir la iluminación nocturna a la luz de las velas, prácticamente libre de azul. El resultado: aunque detectó una mayor constancia en su horario de sueño, el tiempo total de descanso no sufrió modificaciones significativas.

Germain identificó que estos cambios actuaron más bien como señales psicológicas que preparan el cuerpo para dormir. Por su parte, el profesor de psiquiatría compartió: “Cuando una rutina se integra en el proceso previo a dormir, puede funcionar como un estímulo psicológico muy fuerte”.

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Expertos recomiendan priorizar la exposición a luz natural por la mañana y reducir la iluminación artificial, especialmente la luz LED, por la noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los filtros automáticos de reducción de azul en los dispositivos comparten este mecanismo conductual, más que fisiológico. El profesor sostiene que estos sistemas “no funcionan realmente bien”, pero reconoce que el cambio de color en la pantalla o el uso de gafas pueden funcionar como un “condicionamiento pavloviano” que señala al cerebro que es hora de prepararse para dormir.

Cómo el contenido y las rutinas influyen en el sueño

Las recomendaciones consensuadas de los expertos citados apuntan en otra dirección: el verdadero problema suele ser el uso que se da a los dispositivos antes de dormir, no la luz que emiten. La estimulación mental derivada del contenido consumido —mensajes, noticias, videos— puede mantener a la persona en estado de alerta y dificultar el inicio del sueño, con independencia del tipo de iluminación.

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La transición de rutinas previas a la pandemia, que implicaban una mayor exposición a luz natural en oficinas, trayectos y espacios abiertos, hacia entornos domésticos con iluminación más constante y tenue podría estar contribuyendo a los trastornos del sueño más que cualquier tecnología de pantalla.

La regulación natural del reloj biológico depende de que exista una marcada diferencia entre la intensidad de la luz durante el día y la noche; cuando esa distinción se pierde, el ciclo de sueño-vigilia tiende a alterarse. Zeitzer enfatizó: “La verdadera clave con la exposición a la luz es el contraste”.

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