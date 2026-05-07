El Gobierno respondió a las advertencias de la OMS por el brote de hantavirus y ratificó su salida del organismo

El Gobierno argentino reafirma su salida de la OMS tras advertencias del organismo por el manejo del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius /Adrián Escandar

El Gobierno argentino, a través del Ministerio de Salud, ratificó su decisión de abandonar la Organización Mundial de la Salud (OMS), en medio de las críticas del director general del organismo Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien advirtió sobre las consecuencias sanitarias de esta medida luego del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius.

La cartera sanitaria sostuvo en un comunicado que mantiene la cooperación internacional y el intercambio de información ante emergencias, pero sin renunciar a la soberanía en la toma de decisiones, argumentando que la afiliación a la OMS no es condición necesaria para proteger la salud pública.

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En el documento emitido este jueves 7 de mayo, el Ministerio de Salud de Argentina subrayó: “La Argentina tiene capacidad sanitaria, técnica y decisión política para proteger la salud de la población. Por eso sostiene la cooperación internacional cuando corresponde, incluyendo el vínculo técnico con la Organización Panamericana de la Salud en el ámbito regional, sin resignar la potestad de definir sus propias decisiones sanitarias. No necesita pertenecer a la OMS para trabajar con otros países”.

El organismo confirmó que, ante los casos de hantavirus reportados en el buque MV Hondius, sostiene el monitoreo epidemiológico y el intercambio de información con otras naciones. Además, trabaja junto a las jurisdicciones para reconstruir el itinerario de los primeros casos detectados a bordo, aunque hasta ahora, según el comunicado, “no se identificaron casos asociados en el país”.

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El comunicado del Ministerio de Salud (Captura)

El Gobierno remarcó que “la cooperación técnica no exige subordinación política”, y acusó a la organización sanitaria internacional de anteponer “la política a la evidencia”. En el texto oficial se afirma: “La OMS vuelve a anteponer la política a la evidencia e intenta usar un evento sanitario extraordinario para condicionar una decisión soberana de la Argentina”.

En la declaración final del comunicado, la administración nacional sostuvo: “Nuestra posición no cambia. La salud de los argentinos se defiende con gestión, capacidad técnica y decisiones propias. Los organismos internacionales financiados por todos, que respaldaron medidas sanitarias ruinosas y nunca revisaron seriamente sus errores, deberían explicar sus fracasos antes de pretender imponerle condiciones a un país soberano”.

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Tedros Adhanom Ghebreyesus enfatizó este jueves la importancia de la colaboración global frente a emergencias sanitarias como la detectada en el MV Hondius. “La mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad”, declaró el director general en una rueda de prensa dedicada al tema. Ghebreyesus señaló que la salida de Argentina y Estados Unidos ha dejado un “vacío” en la cobertura sanitaria: “La seguridad sanitaria necesita universalidad y cualquier espacio que no esté cubierto, en realidad beneficia al virus”.

El director general de la OMS advierte sobre el vacío en la seguridad sanitaria global tras la salida de Argentina y Estados Unidos del organismo /Europa Press

El titular de la organización internacional instó a ambos países a reconsiderar sus decisiones: “Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener”.

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En el caso del gobierno estadounidense, la salida de la OMS fue oficializada el 22 de enero, un año después de que la administración de Donald Trump anunciara la decisión.

Operativo mundial de rastreo y emergencia tras la detección de la variante Andes Sur en el crucero

Tras la declaración de emergencia, la OMS asumió la coordinación internacional de la respuesta al brote en el MV Hondius, gestionando el rastreo de pasajeros y tripulación de más de veinte nacionalidades. La organización centralizó las alertas, compartió la información genética del virus y coordinó evacuaciones médicas, funciones consideradas clave en la contención de la enfermedad.

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Treinta de los pasajeros desembarcaron del crucero el 24 de abril en la isla de Santa Elena, mientras la compañía Oceanwide Expeditions prosigue con la identificación y contacto de todas las personas que embarcaron o desembarcaron desde el 20 de marzo. La rápida acción y el cruce de información internacional se consideraron determinantes, ya que la expansión del brote llevó el episodio de una escala regional en Sudamérica a un desafío sanitario en otras regiones, incluyendo Europa, Africa y Estados Unidos.

La variante Andes Sur, única cepa de hantavirus con transmisión de persona a persona, fue identificada en el foco del crucero MV Hondius (AP Foto/Misper Apawu)

La variante Andes Sur y el papel del rastreo internacional

El brote a bordo del MV Hondius estuvo relacionado, según la reconstrucción epidemiológica, con una pareja neerlandesa que habría contraído el virus durante un recorrido por Argentina y Chile. La variante identificada, Andes Sur, constituye la única cepa de hantavirus con transmisión comprobada entre personas hasta el momento.

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Este episodio forzó la aplicación de estrictos protocolos internacionales de cuarentena y rastreo de contactos en el crucero. Las autoridades reportaron tres muertes y varios contagios confirmados, lo que ha puesto en evidencia la magnitud del problema y la necesidad de coordinación sanitaria más allá de las fronteras nacionales.

El brote registrado en el MV Hondius, de acuerdo con la información oficial, ha servido como una prueba de la capacidad argentina para sostener acciones de vigilancia, intercambio y respuesta epidemiológica aun fuera del marco formal de la OMS y sin modificar su política de prescindencia respecto a la organización internacional. La discusión en torno a la cooperación global en salud sigue abierta en medio de un evento de transmisión internacional confirmado.

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