Solo uno de cada tres argentinos está conforme con su vida sexual: “El deseo está en crisis”

La generación más joven muestra mayor apertura sexual y predisposición a buscar ayuda profesional ante conflictos de pareja

A raíz del informe de la UBA, la psicóloga Jacqueline Orellana Rosenberg (MN 49996) abordó el impacto de la pandemia, la presión cultural y los nuevos desafíos en la vida sexual y afectiva de las personas en Infobae al Mediodía.

En diálogo con el equipo —integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan—, Orellana Rosenberg reconoció: “Las consultas aumentaron desde la pandemia hasta acá y es agenda llena constantemente, hacer huecos donde no tenés”.

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La insatisfacción sexual, un fenómeno cultural

Al analizar el informe de la Universidad de Buenos Aires, Orellana Rosenberg puntualizó: “El 70% de la población no está disfrutando y ahí tenemos que pensar que es algo cultural, que no es algo individual, que algo está pasando con el deseo, que algo está pasando con el placer”.

Remarcó que el disfrute y el placer no refieren al éxito, sino al sentido personal de bienestar: “El disfrute, el placer, son cuestiones que no refieren al éxito. Es algo que yo hago porque tengo ganas, supuestamente, para mí”.

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El informe de la UBA revela que solo uno de cada tres argentinos expresa satisfacción con su vida sexual, según datos recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista advirtió que la lógica del mercado atraviesa los vínculos afectivos: “Desde los consultorios empezamos a pensar que la lógica del mercado se apoderó de los vínculos, se apoderó de todo hoy. Entonces, el sexo también tiene que ser algo exitoso”.

Consideró que la presión por alcanzar estándares artificiales genera insatisfacción: “La lógica actual requiere de éxito en todos los escenarios que habitamos. El sexo no escapó de esto. Quedó atrapado por eso”.

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Planteó que la vara cultural está cada vez más alta y que, en muchos casos, la expectativa es irreal: “Siempre estoy insatisfecho porque hay una vara que quizás es hasta ilusoria o artificial”. Y agregó: “Más allá de los que disfrutan, de los que dicen estar satisfechos o de los que están insatisfechos, habrá que ver si están insatisfechos justamente porque nada alcanza”.

Porno, sexting y la fragilidad de los vínculos

Orellana Rosenberg identificó que el consumo de pornografía y el auge del sexting distorsionan la percepción del sexo y el contacto real: “Ya no es solamente la industria del porno la que nos está invadiendo ese terreno. El deseo o la satisfacción está muy vinculado al vacío, al silencio, al espacio. No hay nada más sensible que el deseo sexual en ese sentido”. Subrayó el efecto de los modelos irreales: “El porno no nos enseña justamente nada de lo que está bien. Es muy violento. En relación a la mujer, mucho menos”.

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La insatisfacción sexual en Argentina se presenta como un fenómeno cultural influenciado por presiones sociales y expectativas poco realistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el sexting, matizó: “En una relación de pareja estable, está buenísimo en ese sentido, es construir en la distancia, en ese vacío. Ahora, si el sexting reemplaza al encuentro cara a cara, que es algo que está pasando mucho en los adolescentes, genera una inhibición total”. Diferenció: “El porno no es sexting, porque en el sexting vos tenés otra persona. Pero los jóvenes por lo general ni al sexting llegan. Eso es verdad”.

La psicóloga analizó además cómo la pandemia modificó las relaciones y la percepción del otro: “Hubo un aislamiento que estaba justificado. El otro nos iba a hacer daño. A partir de ahí la gente empezó a distanciarse del otro en los vínculos, más allá de lo sexual, se recontra nota. Estos vínculos tan vacíos, tan frágiles”.

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Nuevos roles, inseguridades y desafíos en la pareja

Consultada sobre el impacto en la masculinidad y los cambios en los vínculos, Orellana Rosenberg explicó: “Para el hombre está difícil porque tiene que reubicarse. El consejo que le daba a este paciente es ponerlo arriba de la mesa. Fin. Tomemos esta decisión. ¿Qué te parece si...? Entonces ya está, está blanqueado”. Señaló: “Hay que ir sacando trabas y es una generación que se encuentra con mujeres que más que empoderadas también muchas veces están como que todo lo quieren acaparar, y queda un poco inhabilitado el hombre, se asusta”.

El consumo de pornografía y el auge del sexting modifican la percepción del sexo y afectan los vínculos afectivos genuinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre la comunicación en la pareja y la tolerancia a la frustración, precisó: “Nos ahorra la tolerancia a la frustración el no encontrarnos con un otro, como que todo es perfecto. Y esto es histórico, ¿no? El ser humano siempre tuvo una fantasía. En el encuentro todo es muy imperfecto”.

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También destacó un cambio positivo en la búsqueda de ayuda: “Ahora consultan un poquito antes que estos problemas o cuando ya agotaron herramientas propias. Antes consultaban como por divorciarse, ahora hay muchas parejas que están realmente como queriendo laburar cosas que podrían haber metido abajo de la alfombra”.

Orellana Rosenberg también habló sobre los jóvenes: “Esta generación de cristal en este sentido son re pillos. Buscan las herramientas en el otro, no tienen miedo a pedir ayuda. A veces no toleran la frustración, ya sé, es el otro extremo, pero no tiemblan ante pedir ayuda”. Sobre la apertura sexual, afirmó: “Con respecto a apertura sexual, la tienen y punto. Ya pasó el momento donde venían al consultorio para ver una coacción”.

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La psicóloga concluyó que los vínculos actuales requieren mayor comunicación, paciencia y tolerancia: “La mujer no tiene la responsabilidad de que el hombre no encuentre un lugar, pero sí hay que poder darle el lugar. Hay que sentarse a hablar”.

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