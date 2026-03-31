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Dormir mal por culpa del smartphone: así impacta el uso excesivo de dispositivos en tu descanso

Consultar el celular antes de dormir retrasa la producción de melatonina, superficializa el sueño y eleva el riesgo de insomnio, enfermedades y fatiga visual

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En una habitación oscura, un hombre usa su teléfono en la cama, iluminado por la pantalla, mientras una mujer duerme en la cama contigua, separadas por una mesa de luz.
¿Por qué usar el celular antes de dormir afecta el sueño y la salud? Claves para protegerte en la era digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El smartphone se ha convertido en un compañero inseparable durante el día y, para muchos, también en las horas previas al sueño. Sin embargo, el hábito de utilizar el celular antes de dormir puede tener consecuencias negativas para la salud, afectando la calidad del descanso y predisponiendo a trastornos más graves a largo plazo.

Diversos estudios, como los realizados por la Unidad de Trastornos del Movimiento y Sueño del Hospital General “Manuel Gea González”, advierten que la exposición prolongada a pantallas altera los ritmos circadianos y dificulta el proceso natural de conciliación del sueño.

La relevancia de moderar el uso del celular en la noche, está en cómo la luz azul de las pantallas y la estimulación digital impactan en los mecanismos biológicos del sueño, poniendo en riesgo el bienestar físico y mental, especialmente en una sociedad cada vez más dependiente de la tecnología en la vida cotidiana.

Joven acostada en la cama a oscuras, con la cara iluminada por la pantalla azul del smartphone. Un reloj digital en la mesita de noche marca las 2:30 a.m.
Expertos recomiendan establecer horarios de desconexión y utilizar filtros de luz azul para evitar trastornos del sueño, alteraciones hormonales y daños oculares asociados al hábito de revisar pantallas en la cama - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el impacto de la luz azul en el ciclo del sueño

La luz azul, presente en la mayoría de dispositivos electrónicos, suprime la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo sueño-vigilia. Al revisar mensajes, redes sociales o reproducir videos antes de acostarse, el cerebro interpreta que aún es de día y retrasa la liberación de melatonina, lo que incrementa los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Esta alteración hormonal dificulta el inicio del sueño y afecta su profundidad.

El resultado es un descanso superficial, con más despertares nocturnos y menor tiempo en las fases profundas, fundamentales para la recuperación física y mental. A largo plazo, este desequilibrio puede derivar en insomnio, fatiga crónica, mayor irritabilidad y disminución del rendimiento en las actividades diarias.

Trastornos del sueño vinculados al uso del smartphone

El uso excesivo del móvil antes de dormir se asocia con una amplia gama de trastornos. Entre los más frecuentes se encuentran el insomnio, el síndrome de piernas inquietas, la parálisis del sueño y las alteraciones del ritmo circadiano. Además, una mala calidad del descanso incrementa el riesgo de enfermedades como obesidad, problemas cardiovasculares, debilidad del sistema inmunológico y trastornos del estado de ánimo.

El problema se agrava en niños y adolescentes, quienes son más sensibles a la luz azul y requieren más horas de sueño para su desarrollo. La exposición nocturna a pantallas en estas edades se relaciona con dificultades de aprendizaje, problemas de conducta y mayor propensión a la ansiedad y la depresión.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Por qué debes apagar el celular antes de dormir: riesgos para el sueño y consejos para un descanso reparador - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del sueño, la exposición continuada a pantallas puede provocar el Síndrome Visual Informático (SVI), cuyos síntomas incluyen ojos secos, fatiga visual, dolor de cabeza y dificultad para enfocar. Usar el smartphone en condiciones de baja iluminación o sostenerlo demasiado cerca de los ojos agrava estos problemas.

Algunos estudios sugieren una posible relación entre la exposición prolongada a la luz azul y un mayor riesgo de Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE), aunque la evidencia aún se considera preliminar.

Medidas para proteger el sueño y la salud visual

  • Establece horarios de desconexión: Evita usar dispositivos móviles al menos dos horas antes de acostarte.
  • Crea un ambiente propicio para el sueño: Mantén la habitación oscura, fresca y silenciosa; usa cortinas opacas y ajusta la temperatura.
  • Activa filtros de luz azul: Usa el modo nocturno o configuraciones específicas para reducir la emisión de luz azul en smartphones y tabletas.
  • Aplica la regla 20-20-20: Cada 20 minutos de exposición a pantalla, mira un objeto a seis metros de distancia durante 20 segundos.
  • Mantén distancia y buena iluminación: Evita usar el celular demasiado cerca de los ojos y procura una luz ambiental adecuada.
  • Realiza revisiones oftalmológicas periódicas: Consulta al especialista para detectar y prevenir problemas visuales.

Sustituye el uso del smartphone por actividades relajantes, como leer un libro, escuchar música suave o practicar ejercicios de respiración. Estas rutinas permiten desconectar del entorno digital y preparan al cuerpo para un sueño más reparador.

El uso del smartphone antes de dormir puede parecer inofensivo, pero su impacto sobre el sueño, la salud visual y el bienestar general es real.

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