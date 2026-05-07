Cuáles son los beneficios y los riesgos para la salud de consumir miel

La miel cruda ofrece mayor cantidad de compuestos antioxidantes, enzimas y nutrientes que la miel industrializada, aunque representa riesgos para niños menores de un año debido a posibles bacterias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La miel cruda, el índice glucémico, los compuestos fenólicos, el metilglioxal y la bacteria Clostridium botulinum protagonizan un complejo universo de propiedades que varían según el tipo de flores visitadas por las abejas y el entorno de producción. Predominan los azúcares simples como glucosa y fructosa, junto con agua, minerales, vitaminas, aminoácidos y compuestos bioactivos cuya cantidad específica depende del origen floral y geográfico.

Esta diversidad genera diferencias notables de sabor, textura y cualidades nutricionales, incluso en tarros etiquetados de forma idéntica. Además, la miel aporta pequeñas cantidades de compuestos fenólicos y flavonoides, que contribuyen a su potencial antioxidante, mientras que el proceso de fabricación natural de las abejas añade enzimas y ácidos orgánicos, haciendo de la miel un alimento con amplia variabilidad química, según expertos consultados por New Scientist.

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Bajo este marco, los estándares de la FAO (Codex Alimentarius) y las revisiones de la National Library of Medicine (NIH) destacan que la eficacia medicinal de la miel está directamente vinculada a su origen botánico, siendo que compuestos como el metilglioxal determinan su potencial antimicrobiano, siempre bajo estrictos protocolos de seguridad para mitigar riesgos biológicos como la presencia de esporas de Clostridium botulinum.

Índice glucémico, propiedades antioxidantes y color de la miel

El índice glucémico de la miel varía según el tipo floral y geográfico, situándose entre 32 y 85, a diferencia del azúcar refinado, que presenta un índice constante de 65 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El índice glucémico (IG) de la miel es mucho más variable que el del azúcar refinado, situándose entre 32 y 85 según la variedad, frente al IG constante de 65 del azúcar común. Esto se debe a la proporción de glucosa y fructosa, así como a la presencia de compuestos que pueden ralentizar la absorción de azúcares en el intestino y afectar el impacto sobre los niveles de glucosa en sangre.

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En cuanto a los antioxidantes, la miel aporta ácidos fenólicos y flavonoides, aunque en menor cantidad que la de las frutas o verduras. El color también puede orientar sobre la riqueza en estos compuestos: las mieles más oscuras suelen tener niveles más altos de antioxidantes, por lo que algunas personas las prefieren cuando buscan beneficios adicionales a los del dulzor natural.

Miel cruda, industrializada y adulteraciones

La miel cruda, extraída directamente del panal y filtrada antes del envasado, retiene más compuestos beneficiosos que la industrializada, la cual es pasteurizada para prolongar su conservación. No obstante, la pasteurización reduce parte de los antioxidantes naturales y altera algunas de sus propiedades.

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Las mieles oscuras, ricas en compuestos fenólicos y flavonoides, contienen mayor cantidad de antioxidantes en comparación con las variedades más claras (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mercado existe el riesgo de adulteración mediante la mezcla con jarabes de azúcar o, en casos extremos, la adición de sustancias farmacológicas. Además, la miel cruda puede estar contaminada con la bacteria Clostridium botulinum, lo que representa un peligro especialmente para niños menores de un año. Por ese motivo se desaconseja su consumo en ese grupo etario.

Usos medicinales: garganta, tos y tratamiento de heridas

Utilizada desde hace siglos como remedio casero, la miel puede aliviar el dolor de garganta y la tos, debido a su textura y a sus propiedades antimicrobianas naturales. Además de los mencionados, estudios citados por la revista científica New Scientist señalan que su eficacia para calmar la tos en niños es comparable a la de medicamentos de venta libre y superior, en comparación con no administrar ningún tratamiento.

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En el ámbito médico, la miel de manuka es empleada en el tratamiento de heridas por su alto contenido de metilglioxal, un compuesto antimicrobiano. Esta miel, esterilizada por radiación, se utiliza en apósitos y pomadas aprobados por autoridades sanitarias del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea para la curación de lesiones y quemaduras.

Miel y alergias, variedades peligrosas

La miel puede ser adulterada con jarabes de azúcar o sustancias químicas, lo que afecta su autenticidad y disminuye sus beneficios para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a la creencia popular, no hay pruebas científicas de que la miel local ayude a combatir los síntomas de la fiebre del heno. El polen que contiene suele proceder de plantas visitadas por abejas, mientras que las alergias estacionales se desencadenan por pólenes transportados por el viento, que no se encuentran en la miel.

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No todas las mieles son seguras: la obtenida de rododendros en regiones de Nepal y Turquía puede causar intoxicación, conocida como enfermedad de la miel loca. Históricamente, este tipo de miel fue utilizada como arma en la Antigüedad; su consumo provoca síntomas como confusión y vómitos, lo que evidencia que sus efectos pueden variar tanto como su composición.

Historia del uso medicinal de la miel

El uso de la miel como remedio se remonta a las civilizaciones más antiguas, donde ya era reconocida por sus propiedades curativas y capacidad para conservar alimentos.

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La miel de manuka, esterilizada y aprobada por autoridades sanitarias internacionales, se utiliza en apósitos para tratar lesiones y quemaduras por su potente efecto antimicrobiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Antiguo Egipto, la miel figuraba en recetas médicas para tratar heridas y quemaduras, mientras que en la Grecia clásica se empleaba tanto como antiséptico como para aliviar afecciones de garganta y problemas digestivos. Los escritos de Hipócrates y otros médicos de la antigüedad recogen una extensa variedad de aplicaciones de la miel en la medicina tradicional.

A lo largo de la Edad Media y en los siglos posteriores, la miel siguió utilizándose en la botica de médicos y curanderos. Incluso después de la llegada de los antibióticos, su uso persistió, especialmente en ámbitos rurales o donde el acceso a los medicamentos era limitado.

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La revista científica New Scientist describe cómo, pese a los avances científicos, la miel mantiene su relevancia en la cultura popular y en la medicina alternativa, siendo objeto de investigaciones actuales que buscan validar o precisar sus efectos.